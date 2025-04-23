Чтобы спасти Tesla после падения прибыли на 71%, Илон Маск уже с мая начнёт постепенно отходить от обязанностей в «Департаменте эффективности государственного управления»

Финансовый отчет Tesla, представленный инвесторам во вторник, показал неутешительные итоги первых трех месяцев года. Прибыль компании рухнула аж на 71% по сравнению с прошлогодними показателями.

За период с января по март чистая прибыль Tesla составила всего 409 миллионов долларов. Причем остаться в плюсе (пусть и таком скромном) удалось во многом благодаря солидным налоговым льготам — $595 миллионов, связанных с экологическими стандартами (нулевыми выбросами).

Поставки автомобилей оказались на минимуме за последние два года. В первом квартале 2025 года отгрузили всего 336 681 машину. Для понимания масштаба: в конце 2024-го (четвертый квартал) Tesla поставила 495 570 машин, а ровно год назад (в первом квартале 2024-го) — 386 810.

Так вот, именно на этом фоне, во время традиционного конференц-звонка с инвесторами, гендиректор Илон Маск подтвердил: он решил больше времени уделять основному бизнесу, а от роли в правительственном Департаменте эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE) понемногу отходить.

Сам Маск объяснил свое решение так: «Начиная со следующего месяца, я буду уделять значительно больше времени Tesla, поскольку основная работа по формированию Департамента эффективности государственного управления завершена». Он уточнил, что "сворачивать лавочку" начнет где-то в мае.

К слову, его правительственная позиция (формально он числится как «специальный государственный служащий» или «специальный советник президента» в США) была изначально ограничена по срокам — не более 130 рабочих дней в году. Поскольку его назначили еще 3 февраля, по этой логике он мог бы работать до середины июня. Но Маск во время звонка обмолвился, что, возможно, даже после этого будет посвящать пару дней в неделю делам DOGE до конца года.

Инвесторы, судя по всему, новость восприняли позитивно — акции Tesla подскочили прямо во время конференции. Вместе с заявлением Маска прозвучала еще одна важная новость: в июне 2025-го компания таки стартует работу над давно обещанной линейкой доступных электромобилей. Причем это идет вразрез со слухами прошлой недели, когда агентство Reuters писало, что запуск таких моделей перенесут.

Про эти самые бюджетные электрокары пока известно до обидного мало. Но вице-президент Tesla по разработке автомобилей Ларс Морави во время того же конференц-звонка приоткрыл завесу тайны: «Модели, которые появятся в ближайшие месяцы, будут производиться на наших текущих линиях и по форме будут напоминать нынешние машины. Главный их плюс — они будут доступными, и вы реально сможете их купить».

А еще в компании подтвердили, что планы по запуску беспилотных такси (тех самых робо-такси) в силе. Первый город — Остин, Техас, старт — в июне. Маск в ходе разговора упомянул, что к концу года они надеются расширить сервис на другие города Штатов, но вот деталей на этот счет пока никаких.