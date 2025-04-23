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Fantoci
Bloomberg: Intel собирается уволить более 21 тысячи сотрудников
Уже второй раз меньше чем за год. В августе компания избавилась от 15 тысяч рабочих мест, теперь на очереди еще больше.

По всей видимости, на этой неделе в компании Intel грядут серьезные перемены. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на надежный источник, знакомый с ситуацией изнутри, компания планирует уволить ни много ни мало свыше 21 тысячи сотрудников.

Что стало причиной? Подробностей пока не так уж много, но тот самый анонимный источник Bloomberg говорит, что цель — простая и понятная: избавиться от разросшейся бюрократии, сделать управление проще и вернуть ту самую "инженерную" культуру, которой славилась Intel. Важно отметить, что это будет первая масштабная перестройка при новом главе компании Лип-Бу Тане (Lip-Bu Tan), который встал у руля всего лишь в прошлом месяце. Как раз в четверг он должен впервые отчитаться о квартальной прибыли перед инвесторами (пояснение: это стандартная процедура, когда компания рассказывает о своих финансовых успехах или неудачах).

Напомним, это будет уже вторая волна сокращений в Intel за последнее время. В августе прошлого года, также ради экономии, уже уволили 15 тысяч человек. Тогда штат компании ужался до 108 900 сотрудников. Получается, что новый раунд сокращений затронет где-то пятую часть оставшихся сотрудников – как раз те самые 20% с небольшим, или чуть больше 21 тысячи.

Надо признать, в последние годы Intel в полупроводниковой "гонке" заметно сдала позиции. Ее активно теснят конкуренты вроде Apple, AMD и Nvidia. При этом, что интересно, все эти компании не строят свои заводы, а заказывают производство чипов у сторонних подрядчиков – в первую очередь, у тайваньского гиганта TSMC. А Intel долгое время упиралась и пыталась делать все сама.

Лип-Бу Тан, обращаясь к команде в конце прошлого месяца, старался подбодрить: говорил, что трудностей не боится и абсолютно уверен, что у них есть все шансы на победу.

«Мы будем выкладываться по полной, чтобы создавать лучшие продукты, слушать наших клиентов и отвечать за свои обещания, чтобы они нам доверяли, — написал Тан. — Где у нас есть сильные места, будем бить по ним и наращивать преимущество. А там, где отстаем от других, придется идти на просчитанный риск, чтобы обойти их и вырваться вперед».

И еще один момент, который пока висит в воздухе: пока неизвестно, связаны ли эти увольнения с возможным введением новых пошлин на полупроводники в США, о которых говорил президент Трамп. Сначала вроде чипы освободили от некоторых торговых ограничений, но потом через некоторое время Трамп вместе с министром торговли Ховардом Латником заявили, что для полупроводников будет отдельная статья, и пошлины могут быть весьма серьезными – 25% или даже выше.

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#intel #bloomberg #лип-бу тан #lip-bu tan
Источник: bloomberg.com
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