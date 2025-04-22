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Fantoci
В Китае готовят к выпуску новую видеокарту Radeon RX 6500 на базе Navi 24 RDNA 2
Что-то среднее между RX 6500 XT и RX 6400, с 4 ГБ видеопамяти.

У AMD появилась еще одна видеокарта для экономных геймеров. Согласно информации от 孤城Hardware, китайский производитель видеокарт Zephyr подготовил к выпуску Radeon RX 6500 — видеокарту, которую AMD почему-то держала в загашнике до сегодняшнего дня. Понятно, что она вряд ли превзойдет по производительности какую-либо из современных видеокарт, но для тех, кто не готов выкладывать сотню тысяч рублей за современную видеокарту, Radeon RX 6500 на базе Navi 24 может стать хорошим решением.

Забавно, но на сайте самой Zephyr новинки пока не видно. Опознать карту удалось лишь по знакомым логотипам на вертушках системы охлаждения. И это не единственный вариант исполнения: кроме довольно компактной ITX-версии, засветилась и низкопрофильная модель RX 6500LP – однослотовая, с характерным кулером-турбиной.

А что под капотом? Сюрприз: там все тот же старый знакомый Navi 24 (кодовое имя 'Beige Goby' еще из 2022-го), который установлен и в RX 6500 XT. Это значит, что у нас полноценный кристалл с 1024 потоковыми процессорами (SP) – это, на минуточку, на треть больше, чем у самой бюджетной модели RX 6400. По идее, такая видеокарта должна быть пошустрее младшей сестры, но вот до XT-версии ей, конечно, далеко. Почему? Пришлось серьезно урезать частоты, чтобы видеокарта не вылезала за рамки TDP (тепловыделения) в 100 Вт.

Конкретные цифры частот для ITX-версии пока не разглашаются. Зато для низкопрофильной LP-версии Zephyr указал довольно скромные 1728 МГц базовой частоты и 2066 МГц в режиме Boost. Скорее всего, у ITX будут похожие показатели, ведь заявленный теплопакет у обеих одинаковый – всего 55 Вт. А это значит, что по сравнению с RX 6500 XT базовая частота упала примерно на четверть, а повышенная – и вовсе на 27%.

И если чип тут от старшей модели, то с памятью все наоборот – ее явно позаимствовали у младшей RX 6400. Все те же 4 ГБ стандарта GDDR6, подключенные по узкой 64-битной шине и работающие на скорости 16 Гбит/с. В итоге получаем пропускную способность памяти до 128 ГБ/с – примерно на 11% меньше, чем у полноценной RX 6500 XT.

Зато такой вот «франкенштейн» позволил удержать общее энергопотребление и тепловыделение (TDP) на смешном уровне 55 Вт. Да, это самую малость (+4%) больше, чем у RX 6400, зато почти вдвое меньше, чем у куда более прожорливой RX 6500 XT (-49%). Самый жирный плюс такой экономичности – карте вообще не нужно дополнительное питание от блока питания, хватит слота PCIe. Добавьте сюда компактный ITX-формат (карта всего 17 см в длину) и стандартную двухслотовую толщину – и вот вам отличный кандидат для суперкомпактных сборок (SFF) или для апгрейда стареньких брендовых ПК, где с мощностью БП и местом в корпусе все сложно.

Сама Zephyr почему-то решила сравнить новинку с легендарной старушкой Radeon RX 580 – некогда настоящим народным хитом для бюджетного гейминга. Но давайте честно: даже более мощная RX 6500 XT частенько пасует перед этой ветераншей в играх, если говорить о чистой производительности. Так что урезанная RX 6500 тут тем более не конкурент. К тому же, у RX 580 солидные 8 ГБ видеопамяти, что в современных играх очень важно, в отличие от 4 ГБ у новинки.

С другой стороны, реальную разницу в скорости между 6500 XT и этой новой 6500 еще предстоит увидеть на тестах. Но свои козыри перед древней RX 580 у нее точно есть: это более современная архитектура RDNA 2, а значит, поддержка свежих технологий AMD (умного апскейлинга FSR). Плюс, она банально потребляет гораздо меньше энергии и греется тоже меньше.

Где и почем купить это чудо? Пока точно неизвестно – на момент подготовки этого материала видеокарт в продаже еще не было. Но если отталкиваться от цены на RX 6500 XT (которая сейчас стартует примерно со $149), то логично ждать, что обычная RX 6500 будет стоить еще дешевле. Забавно другое: в магазинах до сих пор можно найти якобы новые RX 580 по цене около $139. Неплохо для видеокарты, которой уже стукнуло восемь лет и которая на старте стоила $229! Ну а на вторичном рынке (на том же AliExpress) эти старички и вовсе уходят по $60-70.

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#amd #китай #rdna 2 #navi 24 #radeon rx 6500
Источник: tomshardware.com
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