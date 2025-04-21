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Fantoci
ChatGPT начал обращаться к пользователям по именам без предварительного запроса
Это произошло после того, как генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман намекнул на новые системы ИИ, которые будут «узнавать пользователей на протяжении вашей жизни», чтобы стать «чрезвычайно полезными и персонализированными».

Некоторые пользователи ChatGPT заметили странную и для многих неприятную вещь: чат-бот от OpenAI вдруг начал использовать конкретные имена, хотя его об этом никто не просил. Кому-то это кажется просто лишним, а кого-то – даже пугает.

Один из программистов поделился в соцсети X (бывший Twitter) скриншотами, на которые первым наткнулось зарубежное издание TechCrunch. Там видно, как ChatGPT в процессе решения математической задачи вдруг задействовал его настоящее имя. Сам программист назвал это «жутким и совершенно ни к чему».

Другой пользователь отреагировал еще острее: «безумно жутко», – написал он, – «Ощущение, будто подглядывает в паспорт». Некоторые пользователи при этом заявляют: они вообще не помнят, чтобы давали чат-боту свое имя и откуда он берёт эту информацию, остаётся для них неясным.

Похоже, эта странность касается не всех, а только определенных версий GPT, типа OpenAI o3. Их специально обучали «дольше думать» и показывать свою «цепочку рассуждений» при выдаче ответа. И в «цепочках рассуждений» как раз и мелькают имена, хотя в текст конечного ответа бот их не включает.

Сама OpenAI пока не комментировала появившуюся информацию. Но в TechCrunch подметили: жалобы посыпались как раз вскоре после того, как OpenAI не так давно выкатила новое обновление. Оно позволяет чат-боту анализировать предыдущие переписки пользователя для улучшения качества ответов на новые запросы. 

И хотя то, что ChatGPT вдруг называет вас по имени, может показаться, мягко говоря, странным, в целом это вписывается в последние негативные новости, связанные с использование больших языковых моделей (LLM) в последнее время. Можно вспомнить, например, историю с Google Gemini, когда он в процессе общения с аспирантом посоветовал ему «Пожалуйста, уйди» и обозвал «пятном на вселенной» в ответ на обычный вопрос по геронтологии (наука о старении). А стартап Character.AI попал под обвинения в том, что его чат-бот мог сыграть не последнюю роль в самоубийстве 14-летнего парня во Флориде. Так что обращение по имени – возможно, не самая большая проблема, но звоночек тревожный.

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#искусственный интеллект #openai #chatgpt #сэм альтман #openai o3
Источник: techcrunch.com
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