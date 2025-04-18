Интерфейс x8 позволил ужать плату до смешных размеров.

В чем секрет такой миниатюрности? Все дело в интерфейсе PCIe: вместо привычного полноценного x16 эти видеокарты, похоже, довольствуются лишь x8 на пятой версии PCIe. Судя по всему, это нестандартное решение позволило производителям, вроде Gigabyte, делать платы невероятно короткими. Вы не поверите, но у модели RTX 5060 Ti Eagle сама "начинка" – то есть печатная плата (PCB) – уместилась всего на десяти сантиметрах. Конечно, сама видеокарта с кулером получилась длиннее, но сама основа — чистый минимализм. Отличная новость для тех, кто собирает сверхкомпактный игровой монстр.

Следует отметить, что старт продаж Nvidia RTX 5060 Ti на удивление прошел довольно гладко на этой неделе. Карты раскупались как горячие пирожки (ну почти), а первые обзоры оказались в целом положительными – по крайней мере, когда речь идет о версии с 16 гигабайтами видеопамяти. А вот про младшенькую, 8-гигабайтную версию, пока тишина – тестов нет. Партнёры Nvidia, почуяв прибыль, выкатили кучу разных версий RTX 5060 Ti — как геймерам на радость, так и перекупам, куда ж без них. И вот среди всего этого многообразия Gigabyte выделилась, причем здорово. Их карты с таким необычным дизайном платы и использованием PCIe x8 выглядят, пожалуй, самыми любопытными.

Вот, например, ребята из HardwareLuxx спешно разобрали модель Gigabyte RTX 5060 Ti Eagle и показали ее "внутренности". И, честно говоря, смотришь на эту плату – и диву даешься. Она же просто крошечная, а на ней умудрились уместить и сам чип GPU (графический процессор), и память, и все необходимые VRM (модули питания). Это, безусловно, крутое инженерное решение. Да, кулер все равно большой, но сама плата — прямо находка для тех, кто захочет собрать крошечный игровой ПК и охлаждать все комплектующие с помощью кастомных водянок.

Gigabyte подготовила ещё один сюрприз - низкопрофильную Gigabyte RTX 5060. Фото: Gigabyte.

Теперь про главное – как этот укороченный PCIe x8 влияет на производительность? В теории, на современных системах с PCIe 4 или 5 – никак. Объяснение простое: даже топовая RTX 5090, которая в разы мощнее, и та не может "забить" весь канал даже старого PCIe 4 x16. Что уж говорить о куда более скромной 5060 Ti. Так что тут, скорее всего, все будет в порядке. Но есть нюанс для владельцев старых ПК. Если вы попробуете поставить такую карту в слот PCIe 3, вот тут уже могут возникнуть проблемы. Пропускной способности этого старого стандарта может просто не хватить, и карта не сможет работать на всю катушку, показывать свой максимум. В общем, пока остается только ждать независимых тестов, чтобы понять масштабы этой потенциальной беды.

К слову о Gigabyte, они до майского официального выпуска "обычных" RTX 5060 (без Ti) показали несколько своих вариантов. И там тоже есть кое-что интересное. Например, модель RTX 5060 OC Low Profile 8G. Эта карта, кстати, уже с "полноценным" PCIe x16 и стандартной длиной, но она невероятно низкая. Представьте, по высоте она всего каких-то 3.8 сантиметра (меньше полутора дюймов). Да, планка для корпуса у нее стандартная, но для всяких супер-тонких или низкопрофильных сборок – самое то. Жаль только, что памяти ей отсыпали всего 8 гигабайт (VRAM). Это, мягко говоря, не очень дальновидно и уже совсем скоро может стать тем самым узким местом во многих современных играх.