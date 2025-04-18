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Fantoci
Исследователи обнаружили признаки жизни на экзопланете K2-18b
Молекулы, обнаруженные на планете K2-18b, на Земле производятся только живыми организмами.

Команда британских ученых заявила о, возможно, самой веской на сегодня находке – следах жизни на другой планете. Конечно, это не 100% доказательство, и ученые пока не спешат бить в фанфары. Они хотят перепроверить все досконально, а на это уйдет, по их оценкам, еще год-два.

Новое исследование было опубликовано утром в четверг в The Astrophysical Journal Letters. В центре внимания – атмосфера экзопланеты K2-18b. Следует отметить, что это не совсем обычная планета: она примерно в 9 раз тяжелее Земли, вращается вокруг тусклой звезды-красного карлика K2-18 в созвездии Льва. Далеко от нас – целых 120 световых лет. Астрономы присматривались к ней с 2015 года, главным образом потому, что K2-18b находится в той самой «зоне обитаемости» своей звезды. Ее еще иногда называют «зоной Златовласки» – ну, потому что там соблюдены все условия для существования воды: не слишком жарко, чтобы она испарилась, и не слишком холодно, чтобы замерзла. Золотая середина, одним словом.

Ещё в 2023 году команда из Кембриджа, изучая данные с телескопа имени Джеймса Уэбба, наткнулась на следы диметилсульфида, или ДМС, в атмосфере K2-18. И вот тут самое интересное: эта молекула на нашей планете – дело рук исключительно живых организмов. Согласитесь, это интригует, когда находишь такое где-то еще. Но тогда уверенность команды, что это не просто какая-то ошибка или «шум» в данных "Уэбба", составляла всего 68%. Маловато, чтобы кричать о прорыве. Поэтому они решили копнуть глубже и всё перепроверить – и работу телескопа, и свои расчеты.

Так может выглядеть красный карлик с поверхности K2-18b. Иллюстрация: A. Smith/N. Mandhusudhan

Теперь переходим ко «второй части» этой истории – к нынешнему открытию. Ученые снова направили "Уэбба" на K2-18b, но теперь задействовали другой инструмент – MIRI, который работает в среднем инфракрасном диапазоне. И MIRI тоже зафиксировал эти химические «отпечатки» – на сей раз либо ДМС, либо диметилдисульфида (ДМДС). Важно, что ДМДС – это тоже молекула, которую на Земле производят только живые существа. Уровень надежности этого обнаружения? «Три сигма» – это очень серьезно в статистике. По сути, это означает, что шанс на ошибку или случайность – всего 0,3%. То есть, с вероятностью 99,7% "Уэбб" действительно что-то там увидел.

Важный момент: для того чтобы ученые могли официально заявить: «Мы нашли биосигнатуры (то есть, грубо говоря, следы жизнедеятельности)», им нужно добиться показателя 99,99999%. Так что до этого еще ой как далеко. И даже если наличие этих молекул подтвердится на таком уровне, это не 100% гарантия жизни. А вдруг на K2-18b эти вещества образуются как-то по-другому, без участия живых существ – чисто химически? Такая вероятность пока остается.

Но пока что новые данные с MIRI выглядят очень многообещающе. Знаете, что поражает? Концентрация этих самых ДМС/ДМДС там в тысячи раз выше, чем у нас на Земле. Это больше 10 частей на миллион по объему против какой-то одной части на миллиард на нашей планете, сообщает Кембриджский университет.

«Вообще, еще раньше, в теоретических работах, предполагалось, что на планетах типа 'гикеанских миров' – это такие объекты, где плотная водородная атмосфера сочетается с огромным водным океаном – могут быть высокие концентрации серосодержащих газов типа ДМС и ДМДС», – объясняет ведущий исследователь, астроном Никку Мадхусудан. – «И вот теперь мы это видим в реальности! Прямо как и предсказывали. Если собрать всё, что нам известно об K2-18b, то сценарий гикеанского мира, где океан буквально кишит жизнью, – он лучше всего объясняет имеющиеся у нас данные».

Сам Мадхусудан настроен очень оптимистично: он верит, что его команда сможет подтвердить эти результаты уже совсем скоро.

«На сегодня это, пожалуй, самое весомое доказательство того, что там, возможно, кто-то или что-то живет», – сказал он в интервью BBC. И добавил с уверенностью: «Я вполне допускаю, что мы сможем окончательно подтвердить этот сигнал в течение ближайших одного-двух лет».

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#земля #космический телескоп джеймс уэбб #экзопланета #k2-18b #диметилсульфид
Источник: cam.ac.uk
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