Необычный небесный объект предоставил одно из самых наглядных подтверждений тому, что наша Вселенная полна сюрпризов.

Ученые обнаружили еще одну экзопланету, которая движется не вокруг одной звезды, как наша Земля, а сразу вокруг двух – ну прямо как Татуин из знаменитых «Звездных войн». Правда, есть нюанс. В отличие от полутора десятков других планет, которые также кружат вокруг парных звезд, эта, похоже, выбрала себе совсем уж странных хозяев — парочку "неудавшихся" звезд. Коллеги исследователей, не участвовавшие в научной работе, назвали данное открытие «одним из самых веских на сегодняшний день доказательств» существования подобных экзотических миров.

Планета, о которой идет речь, пока носит скучное название 2M1510 (AB) b. Увидеть ее напрямую пока не вышло даже с помощью самых передовых телескопов, но все расчеты и данные буквально кричат: она там есть. Всё началось с изучения довольно странной парочки звезд в 120 световых годах от нас: двух коричневых карликов. Это такие космические объекты, которые больше Юпитера, но до полноценной звезды не дотягивают, термоядерная реакция в них так и не загорелась толком. Поэтому их иногда и зовут "несостоявшимися" звездами.

Один из этих карликов был на примете у астрономов еще с 2018-го, но только в прошлом году стало ясно: их там двое. Слишком легкие, чтобы внутри них вспыхнул термоядерный "огонь". Этой парочке всего 45 миллионов лет (по космическим меркам — юнцы), и они облетают друг друга за каких-то 12 земных дней. И вот эти "несостоявшиеся" звезды, в свою очередь, кружат вокруг небольшой, но уже настоящей звезды неподалеку — всего в 18 световых годах.

Ну и главный вопрос: а что же кружит вокруг них? Работая на Очень Большом Телескопе (VLT) в Чили, группа ученых из Британии и Португалии заметила нечто необычное: орбита, по которой карлики кружат друг вокруг друга, странно "качается", или, говоря научно, прецессирует. И тут на помощь пришли новейшие методы анализа данных, разработанные астрономом Лалитой Сайрам из Бирмингемского университета. Команда была уверена: это не глюк оборудования и не ошибка в расчетах, ведь методы Сайрам позволили повысить точность измерений аж в 30 раз.

А раз так, то объяснить это странное "покачивание" орбиты можно было только одной силой — гравитацией. Где-то рядом должно быть еще одно тело, которое своим притяжением вносит сумятицу. Расчеты показали: чтобы так влиять на пару карликов, этот таинственный объект должен вращаться вокруг них по очень необычной орбите — почти под прямым углом к плоскости движения самих звезд.

Изображение двух коричневых карликов, составляющих двойную систему, полученное в видимом свете. Источник: DESI Legacy Survey / D. Lang (Perimeter Institute)

«Мы догадывались, что планеты могут летать вокруг двойных звезд по таким вот перпендикулярным, "полярным" орбитам (представьте себе спутник, летающий над полюсами Земли, а не над экватором), но явных доказательств до сих пор не было, — делится Томас Бэйкрофт, аспирант и главный автор исследования. — Мы перебрали все варианты, и пока что единственное, что сходится с данными, — это планета на такой вот полярной орбите вокруг этой пары».

Сами исследователи признаются: открытие получилось почти случайным (есть такое красивое слово serendipitous — счастливая случайность). Они просто изучали эту пару коричневых карликов с помощью VLT, а не охотились целенаправленно за новой планетой.

«Это, конечно, большой сюрприз! — говорит Бэйкрофт. — Он показывает, какие удивительные штуки возможны в нашей Вселенной. Только представьте: планета заставляет "танцевать" свои две звезды».