Торговая война Трампа, похоже, аукнулась там, где не ждали.

Торговая война, которую затеял Дональд Трамп, похоже, аукнется США по полной. И речь не о каких-то там экономических убытках — под ударом военная мощь страны. Китай, как выяснилось, решил не церемониться и ввёл ограничения на экспорт редкоземельных металлов. А без них, между прочим, ни один современный истребитель или ракета не летает.

Тревогу забил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) – довольно авторитетный аналитический центр в Штатах. В начале этой недели они прямо заявили: китайские ограничения на экспорт редкоземельных элементов (сокращенно РЗЭ) – это серьезный риск для национальной безопасности США. Пекин ввел их, понятное дело, в ответ на очередные пошлины Трампа. Теперь попробуй вывези из Китая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий или иттрий без специальной экспортной лицензии от правительства.

А ведь без этих РЗЭ американской оборонке, мягко говоря, никуда. Как подчеркивают в CSIS, Штаты тут особенно уязвимы. От этих элементов зависит производство военной техники: и хваленых истребителей F-35, и новейших подлодок типа Virginia и Columbia, и ракет Tomahawk, и радарных систем, и беспилотников Predator, и даже "умных" авиабомб JDAM.

Чтобы вы понимали масштабы зависимости: в одном-единственном F-35 находится почти полтонны (около 408 кг) этих редкоземельных металлов. А в атомной подлодке класса Virginia – больше 4,5 тонн.

И ладно бы Штаты только незначительно зависели от поставок. Проблема глубже. CSIS говорит, что они и так-то отстают от Китая в производстве такой сложной техники, а теперь рискуют отстать еще безнадежнее. Китай тем временем клепает новейшее оружие темпами в 5-6 раз быстрее американцев.

"Новые запреты на поставки критически важного сырья только увеличат этот разрыв", – прямо предупреждают эксперты CSIS. По сути, Китай, держа руку на кране с редкоземельными металлами (да еще и контролируя технологии их переработки), загоняет Штаты в угол. И выбраться оттуда, по всем прогнозам, быстро не получится – понадобятся годы.

Дело в том, что в самих Штатах с переработкой так называемых тяжелых РЗЭ пока совсем туго – её просто нет. Пентагон, конечно, строит планы: к 2027 году вроде как хотят запустить полный цикл "от рудника до магнита" внутри страны. Но всё это движется, скажем так, неспешно. Вот вам пример: компания MP Materials, которую поддерживает Минобороны, надеется к концу 2025-го выйти на годовую мощность в 1000 тонн неодимовых магнитов (NdFeB). На первый взгляд тысяча тонн вроде бы много. А теперь сравните: Китай, по данным того же CSIS, только за 2024 год произвел их около 300 тысяч тонн. Разница, что называется, налицо.

Так что, как невесело заключают в CSIS, "даже с недавними финансовыми вливаниями Штаты очень далеки от заявленной Минобороны цели... и еще дальше от реальной конкуренции с противниками в этой стратегической гонке". Развитие своей добычи и переработки – дело долгое и затратное, так что в обозримом будущем США явно будут в роли догоняющих. Да и другие страны, которые пытаются наладить свое производство РЗЭ, пока Китаю не конкуренты. Монополия на переработку тяжелых редкоземельных металлов, похоже, останется за Пекином еще надолго.

Следует отметить, что Китай и раньше не раз "закручивал гайки" с редкоземельными металлами – и в 2023, и в 2024 годах уже были ограничения и на сами металлы, и на связанные с ними технологии. Пекин последовательно укреплял свой контроль над этой сферой. Да и американский Конгресс еще в 2023 году прямым текстом предупреждал в своем отчете: ждите проблем с Китаем на этом фронте. Короче говоря, администрации Трампа стоило бы получше подумать, прежде чем снова разжигать торговую войну с главным мировым поставщиком стратегического сырья. Но, видимо, не подумали.

И вот результат: на минувших выходных экспорт РЗЭ из Китая, по сообщениям, полностью остановился – Пекин пока даже не определился, как именно будет выдавать новые экспортные разрешения. Да и если бы механизм заработал, американским компаниям это вряд ли бы помогло. Почему? А потому что одновременно с ограничениями на РЗЭ Китай внес 16 американских фирм в свой "черный список" для экспортного контроля. Теперь им заказан путь к "товарам двойного назначения" (тем, что могут использоваться и в гражданке, и в военном деле). И какой сюрприз, почти все эти компании работают на оборонку или аэрокосмическую отрасль США.

Что теперь делать Штатам? Быстро наладить свое производство, как мы поняли, не выйдет. В CSIS видят, по сути, один реальный путь: срочно начинать вкладывать серьезные деньги в добычу и переработку РЗЭ... но уже в союзных странах. Чтобы хоть как-то закрыть эту стратегическую дыру в своей безопасности. Союзники? Да-да, помните, были такие? В CSIS так и говорят: "Хотите обеспечить безопасность поставок в долгосрочной перспективе – помогайте партнерам деньгами и дипломатией". Ну и заодно, мол, у этих самых партнеров можно поучиться технологиям разделения и переработки РЗЭ, с которыми у самих США пока, мягко говоря, не очень.

И в заключение еще одна новость из Пентагона, не связанная напрямую с РЗЭ, но довольно показательная в контексте нынешней администрации: издание Politico пишет, что почти вся команда Службы цифровых технологий (такие местные IT-спецназовцы, нанятые для быстрого решения технологических задач) увольняется. Говорят, их просто задвинуло на второй план новое подразделение DOGE, которое пользуется особым расположением Трампа. Такие дела.