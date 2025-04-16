Похоже зря Дженсен Хуанг потратил на ужин в Мар-а-Лаго миллион долларов.

Новый виток торговой войны США и Китая ударил по компании Nvidia. Из-за действий администрации Трампа гиганту-производителю видеокарт пришлось зафиксировать убытки целых 5,5 миллиарда долларов. Об этом компания сообщила регуляторам во вторник, и впоследствии эта новость тут же обвалила её акции на внебиржевых торгах.

Деталей пока немного, но суть ясна: всё дело в новых экспортных ограничениях. Они, по сути, блокируют поставки ИИ-ускорителей Nvidia H20 в Китай, Гонконг и другие «проблемные» с точки зрения Вашингтона страны. Теоретически есть лазейка — можно получить специальную лицензию от властей США, чтобы хотя бы часть заказов все-таки ушла в Китай. Но пока что, судя по всему, чипы Nvidia будут пылиться на складах.

Об ограничениях Nvidia узнала ещё 9 апреля, а позже получила «уточнение»: лицензии понадобятся «в обозримом будущем», то есть, по сути, бессрочно. Как следует из отчёта для SEC (американского финрегулятора, следящего за рынком ценных бумаг), цель всего этого — не допустить, чтобы мощные чипы попали в китайские суперкомпьютеры.

«В результатах первого квартала ожидаются списания примерно на 5,5 млрд долларов, связанные с продукцией H20 — это и запасы на складах, и обязательства по закупкам, и резервы», — честно пишет Nvidia в отчёте. Для справки: первый квартал у них заканчивается в конце апреля.

Деталей пока немного, но уже понятно, что у Nvidia, видимо, «зависла» куча чипов H20. Их собирались отправить китайцам, а теперь они лежат мёртвым грузом на складах. И будут лежать, пока в Белом доме решают: достаточно ли обещание Nvidia вложиться в американские ИИ-сервера (речь о полутриллионе долларов), чтобы смягчиться и всё-таки выдать лицензии на экспорт этих самых процессоров?

Вряд ли гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг ожидал такого поворота, когда пару недель назад ужинал с президентом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде (тот самый ужин, где место стоило миллион долларов). Говорили ведь, что после той встречи администрация Трампа вроде как поставила на паузу новые запреты для Nvidia. Но, как видим, что-то пошло не так, и гайки всё равно закручивают, так или иначе.

С другой стороны, Nvidia в начале этой недели официально пообещала масштабно расширить производство в США вместе с гигантами вроде TSMC, Wistron и Foxconn (крупнейшими контрактными производителями электроники). Так что, может, Белый дом Трампа ещё и передумает и даст добро хотя бы на часть поставок H20 в Китай. Если так, то нынешние убытки компания сможет отыграть в следующих кварталах.

Вообще, это уже не первая попытка США перекрыть Nvidia кислород на китайском направлении. Ещё при Байдене, с конца 2022-го, начали постепенно закручивать гайки, вводя лимиты на производительность ИИ-ускорителей для Китая. Nvidia тогда каждый раз выкручивалась: переделывала чипы, урезала скорость обмена данными или отключала часть блоков, чтобы вписаться в ограничения.

А теперь эту планку опустили ещё ниже: под запрет попали не только сами чипы H20, но и «любые другие схемы с такой же пропускной способностью памяти, межсоединений или их комбинацией», как говорится в отчёте для SEC.

Сама Nvidia, заработавшая за прошлый финансовый год 73 миллиарда долларов, комментировать ситуацию отказалась. Инвесторы же явно отреагировали нервно: акции компании на внебиржевых торгах тут же просели больше чем на 6%.