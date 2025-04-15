Хотя углерод и считается основой жизни, астероидам он прочности точно не добавляет.

Вам, скорее всего, известно, что на Землю падает множество астероидов, которые после этого называют метеоритами. В этом нет ничего удивительного. Так вот, среди всей этой космической «гальки» лишь малая часть, а именно 4% метеоритов богаты углеродом. А вот это уже странно, правда? Ведь ученые уверены: в космосе таких астероидов — пруд пруди. Просто до нас они почему-то почти не долетают. Ответ нашли исследователи из Австралии и Франции.

Недавно в журнале Nature Astronomy вышла статья международной группы исследователей. Они выяснили: наша атмосфера и жаркие лучи Солнца работают как двойной фильтр, отсеивающий именно углеродистые астероиды. Разумеется, при входе в атмосферу сгореть может что угодно — трение и сжатие воздуха делают свое дело. Но астероиды с углеродом оказались гораздо более хрупкими, чем их «без-углеродные» собратья. Их разрушить — раз плюнуть. Более того, они настолько нежные, что им даже не обязательно влетать в атмосферу, чтобы развалиться на куски — одного солнечного жара бывает достаточно.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые из австралийского Университета Кертина и французского CNRS собрали данные с целых 19 сетей наблюдения за метеорами (вроде GMN, CAMS и EFN). Они изучили почти 8000 случаев падения метеороидов по всему миру. А еще проанализировали 540 ярких вспышек в небе (болидов), после которых сам «виновник торжества» — метеорит — так и не был найден на земле.

Изображение NASA/JPL, которое наглядно демонстрирует, сколько астероидов вообще крутится во внутренней Солнечной системе.

Оказалось, что углеродистые астероиды делятся на две большие группы. Первая — это такие «крепыши», которым нипочем и солнечный жар, или «прожарка в космосе», как выразился один из авторов статьи, Хадриен Девильпуа, и полет сквозь атмосферу. Если уж астероид выдержал одно, то, скорее всего, справится и с другим, считают ученые.

А вот вторая группа — это настоящие «неженки». Им опасно и Солнце, и земная атмосфера. Многие из них — это просто осколки больших астероидов, разорванных на части гравитацией планет или других крупных тел при близком пролете (это называется приливным разрушением). Как говорят сами исследователи, эти астероиды «особенно хрупкие и почти никогда не доживают до столкновения».

«Мы давно догадывались, что хрупкие углеродистые астероиды просто не выдерживают „приземления“ сквозь атмосферу, — комментирует Девильпуа. — Но теперь мы видим, что многие из них даже не долетают до нее».

Так что это исследование — не просто ответ на загадку о редких углеродистых метеоритах. Оно помогает понять кое-что поважнее: как вообще во Вселенной распределяется углерод — тот самый элемент, без которого не было бы и нас с вами.

«Метеориты, богатые углеродом, — это почти капсулы времени, самые древние по химическому составу образцы вещества Солнечной системы, которые у нас есть. В них находят воду, сложную органику, даже аминокислоты, — объясняет руководитель исследования Патрик Шобер из NASA и Парижской обсерватории. — Разобраться, какие из них до нас долетают, а какие нет, и главное — почему, — это способ заглянуть в прошлое Солнечной системы и понять, как здесь зародилась жизнь».