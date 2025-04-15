Пусть даже половина таких случаев — действительно ошибки самих пользователей, но видеокарты не должны быть настолько "хрупкими".

Кажется, не проходит и дня без новостей о расплавленных кабелях питания на видеокартах серии RTX 50. Но на этот раз отличилась не флагманская RTX 5090 и даже не ее младшая сестра RTX 5080, а модель попроще – RTX 5070. Похоже, тут снова не обошлось без ошибки пользователя, но теперь возникает вопрос - почему инженеры компании не сделали выводов из-за проблем с прошлой 40-й серии и уже столько геймеров угробили свои видеокарты? Эти постоянные проблемы с разъемом питания Nvidia 12V-2x6 на самых разных видеокартах прямо-таки намекают, что пора бы его переделать.

Впервые Nvidia обожглась (в прямом и переносном смысле) на плавящихся кабелях еще с флагманом 2022 года, RTX 4090. Предыдущий флагман потреблял 450 Вт – по тем временам невиданная цифра для игровых видеокарт. Но эксперты винили во всем новый разъем (тогда еще 12VHPWR), а не блоки или кабели питания. Поэтому Nvidia его и доработала до стандарта 12V-2x6: укоротили сигнальные контакты, чтобы кабель наверняка вставлялся до упора и обеспечивал надежный контакт. Однако недавний случай с RTX 5070 показал: накосячить с подключением все еще можно. И это при том, что карта-то потребляет всего 250 Вт на пике.

Раньше, когда горели кабели питания, подключенные к RTX 5090 и 5080, обычно ссылались на сторонние, то есть некачественные кабели, сильные перегибы или банально на то, что штекер воткнули не до конца. А что же с этой RTX 5070 от пользователя ere9w из Твиттера (ныне X)? Судя по всему, он умудрился при подключении погнуть или сломать один из контактов питания. Из-за этого даже при внешне нормально подключенном коннекторе контакт не работал как надо. Результат предсказуем: система сразу "упала" при включении, а один из проводов на кабеле питания PCIe начал плавиться.

Серьезно, Nvidia, может, уже хватит и пора просто придумать новый разъем.

Сначала грешили на блок питания – мол, не подходит. Но потом выяснилось (спасибо Videocardz), что БП там что надо – [вероятно, Seasonic] Focus F, полностью совместимый с ATX 3.1. [Пояснение: ATX 3.1 – свежий стандарт для БП, как раз под новые мощные железки и разъемы 12V-2x6]. У него родной кабель 12V-2x6, никаких переходников. Казалось бы, подключить правильно – проще простого. Так что пока не ясно: то ли пользователь слишком усердно пихал разъем, то ли контакт был кривоват еще с завода (на карте или на кабеле).

Как бы то ни было, это еще один звоночек по поводу видеокарт Nvidia последнего поколения с их фирменным разъемом питания. Интересно, что про видеокарты AMD вроде RX 9070 XT (которые, кстати, могут потреблять энергии побольше RTX 5070) с их старыми добрыми 8-пиновыми разъемами PCIe (двумя-тремя штуками) таких страшилок мы не слышали.

Мораль? Если у вас видеокарта RTX 50-й (или 40-й с таким же разъемом), будьте предельно внимательны при подключении кабеля питания. Убедитесь сто раз, что он сел плотно и ровно, до щелчка (если он предусмотрен конструкцией). Это сбережет вам кучу нервов и денег, которые могли бы уйти на ремонт или замену погоревшего железа.