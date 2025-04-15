Ракета поднялась на 107 километров над уровнем земли, а всё приключение заняло всего 10,5 минут.

Вчера вечером шесть известных американских дам побывали на самой границе космоса. Этот исторический полет с полностью женским экипажем стал отличным (и очень нужным) пиаром для компании Джеффа Безоса (основателя Amazon). Среди новоиспеченных астронавтов была Лорен Санчес — журналистка и, кстати, невеста самого Безоса.

«Это выше всех ожиданий. Обязательно попробуйте, если будет шанс», — эмоционально заявила Кэти Перри журналистам CNN сразу после приземления. Певица явно не ожидала, что полёт окажется настолько впечатляющим.

Компанию ей составили: Айша Боу (глава STEMBoard и в прошлом ученый НАСА), кинопродюсер Кэриэнн Флинн, журналистка CBS Гейл Кинг и Аманда Нгуен, которую даже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Состав, как видите, звездный, так что ставки были высоки. Случись что с ракетой New Shepard во время такого рейса — репутация Blue Origin пострадала бы очень сильно. Но все прошло гладко, знаменитости вернулись целыми и невредимыми, и теперь о Blue Origin снова говорят во всех новостях.

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Следует отметить, что у ракеты New Shepard вообще хорошая статистика полетов, на ней и раньше летали знаменитости. Правда, этот рейс точно войдет в историю как один из самых громких. Чтобы попасть в космос, ракете нужно было пересечь линию Кармана (это 100 км, условная граница атмосферы). В этот раз аппарат поднялся даже выше – до 107 км над уровнем моря. Весь полет занял 10 с половиной минут. За это время пассажиры успели побыть в невесомости и даже немного "полетать" по кабине, отстегнувшись от кресел.

Сама система New Shepard и создана как раз для таких коротких туристических полетов. Капсулу с экипажем выводит в космос многоразовая ракета с водородным двигателем (марки BE-3PM). После отработки ракета-носитель сама вернулась и мягко села на специальную площадку. А капсула с экипажем чуть позже благополучно приземлилась в пустыне на парашютах — все прошло штатно.

Официальная нашивка миссии NS-31. Источник: Blue Origin

Звездным пассажирам разрешили взять с собой личные вещи в качестве так называемых «индикаторов невесомости». Это какая-нибудь мелочь, которая начинает летать по кабине, когда исчезает гравитация, — верный знак (помимо приборов, конечно), что можно отстегиваться и парить самому. Так, Аманда Нгуен, которая открыто говорит о пережитом в прошлом насилии, взяла с собой свой больничный браслет. А Кэти Перри — простую ромашку.

Теперь Лорен Санчес, как и ее жених Джефф Безос, входит в пока еще немногочисленный, но быстро растущий клуб землян, побывавших в космосе. Кстати, Blue Origin уже не раз отправляла в такие суборбитальные полеты самых разных людей – и молодых, и пожилых. Например, знаменитую Уолли Фанк — летчицу из легендарной женской группы Mercury 13 (эти женщины прошли отбор в астронавты еще в 60-х, но их программу закрыли). Она слетала в космос в 82 года (на той же ракете, что и сам Безос). Но ее возрастной рекорд позже перебил актер Уильям Шетнер (тот самый капитан Кирк из «Звездного пути»), который отправился в полет на New Shepard в свои 90 лет.