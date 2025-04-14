Ориентированные на корпоративное использование Galaxy XCover 7 Pro и Tab Active5 Pro теперь оснащены чипсетом Snapdragon 7s Gen 3 и поддерживают функции на базе искусственного интеллекта, такие как Circle to Search («Обвести и найти» от Google), Object Eraser («Удаление объектов») и AI Select («Умный выбор»).

Если вам нужен смартфон или планшет, которым не страшны падения, влага и суровые рабочие будни, Samsung как раз выпустила обновленные Pro-версии их «неубиваемых» гаджетов: Galaxy XCover 7 и Tab Active5. Теперь они не только крепче, но и умнее – внутри стоит свежий чип Snapdragon 7s Gen 3, а вдобавок появились модные ИИ-фишки вроде «Обвести и найти» (Circle to Search), «Ластика» для фото (Object Eraser) и «Умного выбора» текста (AI Select).

Оба девайса по-прежнему настоящие «крепыши»: не боятся падений (спасибо военному стандарту MIL-STD-810H), пыли и воды (защита IP68) и работают в сетях 5G. В компании Samsung говорят, что их даже можно смело протирать антисептиками – актуально для многих рабочих мест, где чистота превыше всего.

На заметку:

MIL-STD-810H — это не просто буквы, это гарантия, что гаджет выдержит тряску, удары и перепады температур по армейским стандартам.

IP68 — значит, можно уронить в воду, и ему, скорее всего, ничего не будет.

Чем Pro-версии круче прошлогодних обычных моделей? Ну, почти всем: батарейка стала больше, процессор – шустрее, связь – современнее, экран – лучше. Ну и про ИИ не забыли, само собой. Важный момент: вместо чипов MediaTek и собственных Exynos теперь в обоих устройствах стоит решение от Qualcomm – Snapdragon 7s Gen 3.

Смартфон XCover 7 Pro получил 6,6-дюймовый экран, быстрый Wi-Fi 6E и подросший аккумулятор на 4350 мАч (было 4050 мАч). Стилуса S Pen, как у планшета, тут нет, зато экран у обоих гаджетов чувствительный – можно работать даже в перчатках (если они совместимы, конечно).

А вот планшет Tab Active5 Pro обновился куда серьезнее. Экран подрос с 8 до 10,1 дюйма, его защищает прочное стекло Gorilla Glass Victus+, яркость достигает 600 нит (хватит для работы на улице), есть Wi-Fi 6E и фирменный стилус S Pen в комплекте. Но главное – батарея. Ее емкость выросла вдвое: с 5050 до внушительных 10 100 мАч.

Кстати:

Gorilla Glass Victus+ — одно из самых крепких стекол для экранов на сегодня.

600 нит яркости — это довольно много, картинка будет видна даже на солнце.

Wi-Fi 6E — самый современный стандарт Wi-Fi, работает быстрее и стабильнее в загруженных сетях.

Весьма полезная функция «Без батареи» (No Battery Mode) осталась и в Pro-версии планшета. Она позволяет ему работать вообще без аккумулятора, если подключить его к розетке или док-станции в машине, киоске или на рабочем столе. А еще можно менять батарейки «на лету» (Dual Hot-Swap), не выключая планшет – удобно, если работа не ждет.

Зарядка через специальные POGO-контакты тоже на месте. Как говорят в Samsung, это удобно для компаний, где используется много таких устройств – поставил в док-станцию, и все заряжаются одновременно.

Ну и куда же без искусственного интеллекта в наши дни? Оба гаджета, XCover 7 Pro и Tab Active5 Pro, получили стандартный набор ИИ-помощников: уже упомянутые «Обвести и найти» от Google, «Ластик» для удаления лишнего с фото, «Умный выбор» и функцию «Читать вслух». А еще оба устройства умеют превращаться почти в компьютер, если подключить их к монитору через Samsung DeX.

Что такое Samsung DeX? Это режим, который выводит на большой экран интерфейс, похожий на Windows, позволяя работать с приложениями в окнах, как на обычном ПК.

Поработали и над качеством звука во время звонков. Появилась система, которая убирает неприятное эхо или свист, когда рядом находится несколько устройств на одной частоте (например, рации или телефоны на громкой связи). А в планшете Tab Active5 Pro еще и звук подкрутили: можно сделать громче и отсечь лишние шумы вокруг.

Когда ждать? Смартфон Galaxy XCover 7 Pro появится 8 мая, а планшет Galaxy Tab Active5 Pro – в начале июня. Сколько будут стоить – пока загадка.