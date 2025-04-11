Похоже, что многочисленные слухи о складных устройствах от Apple наконец-то обретают реальные очертания!

В технологических кругах ходят слухи, что Apple готовит настоящий сюрприз к концу 2026-го: складные версии iPad и iPhone. Об этом рассказал аналитик Джефф Пу, прославившийся в сети своими точными прогнозами о линейке iPhone 17. По его словам, компания планирует запустить массовое производство уже в четвертом квартале 2026 года. Это значит, что на полках магазинов новинки могут появиться либо под занавес того же года, либо в самом начале 2027-го. Если Пу не ошибается, то фанаты Apple все таки дождались "раскладушки" и два самых обсуждаемых слуха последних лет действительно могут подтвердиться.

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А что там с размерами? Будущий складной iPad (его пока условно называют iPad Fold) должен получить внушительную диагональ 18,8 дюйма — так пишет известный ресурс 9to5Mac, ссылаясь на некую аналитическую документацию Apple. Складной iPhone будет поменьше — 7,8 дюйма. Правда, Пу не уточнил, это размер всего гаджета в разложенном виде или только его экрана. Хотя, если верить слухам о почти незаметных рамках в iPhone 16, разница может быть и не принципиальной, но все равно любопытно.

Вообще, многие эксперты давно предполагали, что Apple не станет рисковать и начинать эксперименты со складным iPhone. Еще пару лет назад, в 2022-м, активно обсуждали, что первым таким устройством станет именно iPad. Логика простая: так компания сможет "прощупать" новый для себя рынок складных гаджетов, не ставя под удар безупречную репутацию своего главного хита — iPhone. К тому же, это отличный способ наконец-то встряхнуть линейку планшетов, форм-фактор которых почти не менялся годами. Некоторые источники из цепочек поставок даже шептали о разработке некоего гибрида iPad и MacBook.

Тот самый Samsung Galaxy Fold 3, который немного подпортил статистику продаж Apple в премиум-сегменте в 2023 году. Фото: Touarise/Wikimedia Commons

Кстати, о статистике. В 2023 году популярность складных Android-смартфонов действительно немного потеснила Apple на рынке дорогих устройств: доля компании снизилась с 75% до 71%. Не то чтобы катастрофа, но звоночек для Купертино прозвенел. Фанаты обеих систем — и iOS, и Android — тут же замерли в ожидании: неужели Apple все-таки сдастся и выпустит свой складной iPhone? Ведь сколько людей хотели именно такой необычный формат, но на привычной iOS! Как раз в то время удачно всплыл патент Apple на складной iPhone, который умел сам захлопываться при падении. Звучит круто, но, как мы знаем, патенты часто так и остаются красивыми идеями на бумаге, так что большого значения этому тогда не придали.

И вот, наконец, в конце прошлого года от инсайдеров пошла более конкретная информация. Сразу два источника, не сговариваясь, сообщили: Apple вовсю работает и над складным iPhone, и над ноутбуком-трансформером 2-в-1. Складной iPhone в разложенном виде якобы будет даже больше, чем нынешний Pro Max, а у ноутбука-гибрида будет огромный 19-дюймовый сенсорный экран. Правда, по срокам начался полный разброд: The Wall Street Journal указывал на 2026 год, а вот авторитетный Марк Гурман из Bloomberg считал, что раньше 2028-го ждать новинки не стоит.

Кстати, об iPad Fold, о котором говорит Пу. Вполне возможно, это и есть тот самый гибридный ноутбук, о котором ходили слухи. Гурман как раз описывал нечто похожее: "гигантский iPad, раскладывающийся до размера двух iPad Pro рядом". Нынешний слух про 18,8 дюйма немного не вяжется с идеей "двух iPad Pro" (там вышло бы почти 26 дюймов). Да и, честно говоря, 26-дюймовый планшет — это уже явный перебор с точки зрения портативности, совсем не в духе iPad.

В общем, пока ясно одно: слухов много, конкретики мало. Поживем — увидим, какой из этих гаджетов (и в каком размере) доберется до реального производства. А может, и вовсе не доберется. Кто знает?