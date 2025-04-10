Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Новый метеорологический спутник NOAA серии GOES-R приступил к исследованию атмосферы и Солнца
Метеорологи получили ещё один зоркий глаз в небе, способный предупредить нас о надвигающихся бедствиях задолго до того, как они станут нам заметны.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) вывело на орбиту свой последний, как они называют, передовой метеорологический спутник серии GOES-R под номером 19. Он призван заменить своего предшественника GOES-16 и круглосуточно следить за тем, что происходит с нашей атмосферой и Солнцем. Ученые заявили, что это как будто поменять старый чёрно-белый телевизор на огромный плазменный экран с 4K-разрешением — картинка теперь настолько чёткая, что можно разглядеть каждую тучку, каждый дымок от лесного пожара и даже капризы Солнца, которые оно время от времени нам подбрасывает.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Сообщается, что NOAA теперь получает актуальные научные данные с передовых приборов метеорологического новичка – GOES-19. Четвертый и заключительный спутник в своей серии, он словно вершина инженерной мысли, созданный для того, чтобы с геостационарной орбиты – а это, на минуточку, постоянная высота над одной и той же точкой экватора – собирать для нас самые свежие и точные метеорологические данные. Он, как бдительный страж, моментально фиксирует зарождение опасных штормов и следит за распространением лесных пожаров, активностью вулканов, а также изменениями в атмосфере. Благодаря ему NOAA сможет наблюдать за Землей с такой детализацией, о которой раньше можно было только мечтать.

Интересно, что для запуска этого чуда техники NOAA объединились с такими гигантами, как NASA и SpaceX. Старт состоялся еще в июне 2024 года, и тогда спутник назывался GOES-U. Но, знаете, у них там своя традиция – когда спутник занимает свое рабочее место на орбите, ему дают новое имя. Так что теперь это официально GOES-19. Он последует за своими «старшими братьями» GOES-16, GOES-17 и GOES-18, и в итоге заменит GOES-16 (который, кстати, раньше назывался GOES-R). Получается такая космическая рокировка! Но GOES-16 не спишут со счетов – он останется на подхвате в качестве резервного варианта, если вдруг возникнет необходимость.

Стивен Вольц, один из руководителей спутниковой службы NOAA, с явной гордостью отметил, что с вводом в эксплуатацию GOES-19 они наконец-то укомплектовали всю флотилию спутников GOES-R. И ведь правда, это звучит впечатляюще – предоставить в распоряжение ученых самую передовую технологию, которая когда-либо летала в космос, чтобы помогать нам прогнозировать погоду здесь, на Земле.

GOES-19 будет кружить на высоте почти в 36 тысяч километров над экватором, словно зоркий сокол, охватывая своим взглядом большую часть Западного полушария. Его «главная камера» – усовершенствованный базовый сканер (ABI) – умеет видеть свет в 16 разных спектральных диапазонах. Только представьте, какая это детализация! Это позволит ему фиксировать самые ранние признаки грядущих изменений погоды, следить за быстро развивающимися опасными явлениями и даже обнаруживать в атмосфере такие «неприятности», как дым от пожаров.

Но и это еще не все! На борту этого космического аппарата впервые установлен компактный коронограф NOAA под названием CCOR-1. Звучит сложно, но на самом деле это такой специальный инструмент, который делает снимки солнечной короны – самой внешней части атмосферы нашего Солнца. Зачем это нужно? Чтобы изучать корональные выбросы массы (CME) – этакие «чихи» нашего светила, когда оно выбрасывает в космос огромное количество энергии и вещества. А эти выбросы, в свою очередь, тесно связаны с солнечными вспышками и могут вызывать геомагнитные бури, которые способны создавать помехи в радиосвязи и даже выводить из строя электросети. В общем, штука серьезная.

Клинтон Уоллес, директор Центра прогнозирования космической погоды NOAA, не скрывает своего восторга по поводу CCOR-1. По его словам, это настоящий прорыв, который позволит нашей стране быть более устойчивой к солнечным бурям. Теперь мы сможем в режиме реального времени наблюдать за этими мощнейшими извержениями энергии с Солнца. Благодаря значительно улучшенному разрешению и более быстрому обнаружению, мы сможем намного точнее предсказывать опасную космическую погоду, которая может повлиять на работу спутников, GPS, безопасность астронавтов, авиацию и энергосистемы. А это значит, что мы сможем защитить наши критически важные технологии и инфраструктуру на совершенно новом уровне. Вот так вот – космические технологии на страже нашей повседневной жизни!

#noaa #метеорологический спутник #goes-r #goes-16 #goes-19
Источник: noaa.gov
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
18
В Индийских мастерских собирают рабочие ноутбуки за $100, используя части из выброшенных устройств
2
OnePlus 14, станет флагманским Android-смартфоном с гигантской батареей
1
Южнокорейское подразделение Samsung опубликовало график развёртывания стабильной версии One UI 7.0
1
Новая видеокарта Nvidia Tegra T239 для Switch 2 уже в значительной степени раскрыта
1
Опрос показал, что многие не знают как правильно обновлять Android-смартфоны
+
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
8
В Великобритании впервые осуществлен видеозвонок через 250 миль с квантовой защитой
+
Huawei Enjoy 70X Lite унаследует дизайн от Enjoy 70X, но получит более скромные характеристики
+
По данным инсайдера, NVIDIA начала использовать память GDDR7 от SK hynix в видеокартах RTX 50
+
Ютубер Bringus Studios показал SteamBox – прототип новой консоли Valve
2
Часы Casio MWC100H-2A2V подешевели до 18 долларов и получили высокие оценки
+
Samsung опубликовала подробный график выпуска One UI 7 для поддерживаемых устройств
+
Все основные характеристики Nvidia RTX 5060 Ti были раскрыты благодаря транспортной накладной
3
Роберт Паттинсон снимется в триквеле «Дюны» Дени Вильнёва
+
МАЗ создал полностью импортозамещённый в рамках союза России и Беларуси электробус
+
Hisense представила телевизор E5Q Pro с частотой обновления 300 Гц
+
Выпущены процессоры AMD Ryzen 8000HX «Dragon Range Refresh»
+
NVIDIA опровергла отмену программы приоритетного доступа к видеокартам GeForce RTX 50
1
Kawasaki представила робота-коня, работающего на водородном топливе
+

Популярные статьи

"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов
+
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
83
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
31
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
40
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
9
О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом
5
Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции
4
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
17
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
13
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
20

Сейчас обсуждают

ISV1457
20:17
Которое никто не видел! )) Не видел, потому что никакого такого оружия нет! Трамп не очень следит за словами, известное дело. ))
Трамп: США располагает «самым мощным» в мире оружием, о котором не знает никто
Ярослав Калашников
20:10
В официальных магазинах Москвы и Питера от 90$... Через 3 месяца... Клоуны...
Casio вернула в продажу культовые часы G-Shock DW5600UE с пятилетним сроком работы батареи
Алексей Носков
20:03
А об этом оружии знают сами США? Оно с ними в одной комнате?:D
Трамп: США располагает «самым мощным» в мире оружием, о котором не знает никто
Антон Шевелев
19:51
Я конечно не такой чистюля как моя мама, но если бы я жил в такой помойке как у автора, при +5 градусах и с компом, по которому плачет помойка, я бы, наверно, загрустил :)
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
beltar
19:44
Поезд едет, например, у Росатома, но это скучно, ведь там всего-лишь закладываются основы энергообеспечения человечества на следующие тысячи лет, а вот игровая консоль, это задорно и весело. И, главно...
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
Роман Алексеев
19:38
ЛОХ
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Гнар Йордл
19:38
Прогрев анимугоев на шекели
Galax представила GeForce RTX 5090D Boomstar с магнитным кожухом
Роман Алексеев
19:37
Ты и сам говно редкостное такое вонючее и без мозга!
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Роман Алексеев
19:35
Сколько там памяти 2 гига наверно это очень мало и не парься с 7кой а установи виндовс 10 32бит попробуй!
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Валерий Агапов
19:33
Детский сад. Ну и хорошо. Лишь бы драки не было.
Китай сократит импорт американских фильмов в ответ на пошлины Трампа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем