Метеорологи получили ещё один зоркий глаз в небе, способный предупредить нас о надвигающихся бедствиях задолго до того, как они станут нам заметны.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) вывело на орбиту свой последний, как они называют, передовой метеорологический спутник серии GOES-R под номером 19. Он призван заменить своего предшественника GOES-16 и круглосуточно следить за тем, что происходит с нашей атмосферой и Солнцем. Ученые заявили, что это как будто поменять старый чёрно-белый телевизор на огромный плазменный экран с 4K-разрешением — картинка теперь настолько чёткая, что можно разглядеть каждую тучку, каждый дымок от лесного пожара и даже капризы Солнца, которые оно время от времени нам подбрасывает.

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Сообщается, что NOAA теперь получает актуальные научные данные с передовых приборов метеорологического новичка – GOES-19. Четвертый и заключительный спутник в своей серии, он словно вершина инженерной мысли, созданный для того, чтобы с геостационарной орбиты – а это, на минуточку, постоянная высота над одной и той же точкой экватора – собирать для нас самые свежие и точные метеорологические данные. Он, как бдительный страж, моментально фиксирует зарождение опасных штормов и следит за распространением лесных пожаров, активностью вулканов, а также изменениями в атмосфере. Благодаря ему NOAA сможет наблюдать за Землей с такой детализацией, о которой раньше можно было только мечтать.

Интересно, что для запуска этого чуда техники NOAA объединились с такими гигантами, как NASA и SpaceX. Старт состоялся еще в июне 2024 года, и тогда спутник назывался GOES-U. Но, знаете, у них там своя традиция – когда спутник занимает свое рабочее место на орбите, ему дают новое имя. Так что теперь это официально GOES-19. Он последует за своими «старшими братьями» GOES-16, GOES-17 и GOES-18, и в итоге заменит GOES-16 (который, кстати, раньше назывался GOES-R). Получается такая космическая рокировка! Но GOES-16 не спишут со счетов – он останется на подхвате в качестве резервного варианта, если вдруг возникнет необходимость.

Стивен Вольц, один из руководителей спутниковой службы NOAA, с явной гордостью отметил, что с вводом в эксплуатацию GOES-19 они наконец-то укомплектовали всю флотилию спутников GOES-R. И ведь правда, это звучит впечатляюще – предоставить в распоряжение ученых самую передовую технологию, которая когда-либо летала в космос, чтобы помогать нам прогнозировать погоду здесь, на Земле.

GOES-19 будет кружить на высоте почти в 36 тысяч километров над экватором, словно зоркий сокол, охватывая своим взглядом большую часть Западного полушария. Его «главная камера» – усовершенствованный базовый сканер (ABI) – умеет видеть свет в 16 разных спектральных диапазонах. Только представьте, какая это детализация! Это позволит ему фиксировать самые ранние признаки грядущих изменений погоды, следить за быстро развивающимися опасными явлениями и даже обнаруживать в атмосфере такие «неприятности», как дым от пожаров.

Но и это еще не все! На борту этого космического аппарата впервые установлен компактный коронограф NOAA под названием CCOR-1. Звучит сложно, но на самом деле это такой специальный инструмент, который делает снимки солнечной короны – самой внешней части атмосферы нашего Солнца. Зачем это нужно? Чтобы изучать корональные выбросы массы (CME) – этакие «чихи» нашего светила, когда оно выбрасывает в космос огромное количество энергии и вещества. А эти выбросы, в свою очередь, тесно связаны с солнечными вспышками и могут вызывать геомагнитные бури, которые способны создавать помехи в радиосвязи и даже выводить из строя электросети. В общем, штука серьезная.

Клинтон Уоллес, директор Центра прогнозирования космической погоды NOAA, не скрывает своего восторга по поводу CCOR-1. По его словам, это настоящий прорыв, который позволит нашей стране быть более устойчивой к солнечным бурям. Теперь мы сможем в режиме реального времени наблюдать за этими мощнейшими извержениями энергии с Солнца. Благодаря значительно улучшенному разрешению и более быстрому обнаружению, мы сможем намного точнее предсказывать опасную космическую погоду, которая может повлиять на работу спутников, GPS, безопасность астронавтов, авиацию и энергосистемы. А это значит, что мы сможем защитить наши критически важные технологии и инфраструктуру на совершенно новом уровне. Вот так вот – космические технологии на страже нашей повседневной жизни!