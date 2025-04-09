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Fantoci
SpaceX привлекает новых клиентов бесплатными спутниковыми тарелками Starlink за пределами США
Еще вчера итальянцы платили 349 евро за комплект оборудования, а сегодня могут забрать его бесплатно, но при определенных нюансах.

Вы когда-нибудь задумывались, насколько далеко готовы зайти технологические гиганты, чтобы повысить продажи и переманить на свою сторону новых клиентов? Похоже, SpaceX нашла ответ – "до бесплатной раздачи оборудования стоимостью в сотни евро". И нет, это не розыгрыш. Руководство SpaceX решило, что пора действовать решительнее на международной арене. Как еще объяснить новость о том, что в Италии и Австралии новенький комплект для спутникового интернета Starlink можно заполучить, не заплатив ни цента? Звучит почти фантастически, но, как водится, есть нюанс: такая щедрость доступна лишь тем, кто готов подписаться на домашний тариф минимум на год. Классический ход – дать что-то «бесплатно», чтобы привязать клиента надолго.

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И это не просто разовая скидка, каких мы уже видели немало и на само оборудование, и на абонентскую плату. Нет, здесь игра пошла по-крупному: полное обнуление цены на терминал, который, скажем, в Италии стоил ощутимые 349 евро. Это уже похоже на отчаянную попытку или, наоборот, на очень уверенный шаг, чтобы резко нарастить базу подписчиков за пределами США. Австралийцам предложили то же самое – бери сейчас, плати потом, если что-то пойдет не так.

А что может пойти не так? Да всё как обычно. В документах мелким шрифтом (ну, или не мелким, но суть та же) прописано: надумаешь расторгнуть контракт раньше года, переедешь, сменишь тариф, продашь или передашь свой комплект соседу, или банально пропустишь платеж – будь добр, выложи полную стоимость «подаренного» оборудования. Так что бесплатный сыр, как всегда, с условиями.

Зачем всё это? Цифры говорят сами за себя: у Starlink уже больше 5 миллионов пользователей по всему миру, сервис доступен в 120 с лишним странах, на очереди – огромный и перспективный рынок Индии. Видимо, аппетиты у компании Илона Маска поистине глобальные, и нынешние темпы роста их уже не удовлетворяют. Нужна новая волна подключений, и бесплатное оборудование – мощный стимул.

Вот тут-то и начинается самое интересное. Сможет ли Starlink легко покорять новые рынки, даже с такими щедрыми предложениями? Большой вопрос. И дело не только в конкурентах или технических сложностях. Над всей империей Илона Маска, включая Starlink, витает тень его собственной, весьма неоднозначной фигуры. Мы видим, как проседают продажи Tesla в Европе, как самого Маска и его компании критикуют, а то и бойкотируют за его политические взгляды – например, за открытую поддержку Трампа и его, мягко говоря, спорных идей вроде создания какого-то «Департамента правительственной эффективности» (DOGE) для тотальной чистки госаппарата. Похоже, в современном мире репутация основателя может как вознести проект до небес, так и стать серьезным тормозом. Люди все чаще "голосуют рублем", или, в данном случае, долларом и евро, не только за продукт, но и за ценности, которые транслирует компания и ее лидер.

И эта напряженность чувствуется даже на бытовом уровне. Вот, например, в Канаде обычные монтажники, которые просто устанавливают тарелки Starlink, жалуются: то в интернете помоями обольют, то прямо на улице нахамят люди, недовольные торговыми разборками между США и Канадой. Достается, как всегда, простым работягам. И все же, что показательно, заказы на установку идут. Почему? Да потому что сам интернет от Starlink, по общему мнению, действительно хорош – быстрый, стабильный, часто на голову выше всего, что предлагают конкуренты в сфере спутниковой связи. Технология пока побеждает политику?

Что будет дальше – увидим. Распространит ли SpaceX свою акцию «невиданной щедрости» на другие страны, или это лишь пробный шар? Ирония судьбы: пока компания пытается заманить клиентов за границей бесплатными комплектами, у себя дома, в США, она вынуждена в некоторых крупных городах ставить на паузу подключение новых абонентов. Причина банальна донельзя – сеть уже не справляется с нагрузкой, мощностей не хватает. Вот такая она, обратная сторона быстрого роста. Похоже, у Маска и его команды сейчас хватает и приятных хлопот, и серьезных головоломок.

#сша #spacex #starlink #италия #австралия #спутниковый интернет
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