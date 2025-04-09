По их словам, они извлекли фрагменты генома из древних останков – черепа возрастом 72 тысячи лет и зуба, которому "всего-то" 13 тысяч лет.

Американская компания Colossal Biosciences, базирующаяся в Техасе и известная своими амбициозными планами по "воскрешению" вымерших существ, заявила о научном прорыве. По их словам, им удалось вернуть к жизни древнего волка – грозного хищника, исчезнувшего с лица Земли около 10 тысяч лет назад. Однако за пределами лабораторий Colossal это заявление встретили с изрядной долей скепсиса.

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Сама компания, появившаяся на биотехнологической арене в 2021 году, уже успела наделать шуму обещаниями возродить шерстистого мамонта и птицу додо. Теперь же они представили публике, через социальные сети, троицу белоснежных щенков — Ромула, Рема и Кхалиси (имена, отсылающие как к античности, так и к фэнтези). Родившиеся, как сообщается, осенью 2024 года, эти лютоволки, теперь уже подростки по собачьим меркам, живут в специально оборудованном, просторном и охраняемом заповеднике. Там для них созданы все условия: от имитации естественной охоты до ветеринарной клиники и неусыпного наблюдения с дронов.

Как же им это удалось, по версии Colossal? Сообщается, что генетики смогли извлечь фрагменты ДНК из очень древних останков настоящих лютоволков – черепа возрастом 72 тысячи лет и зуба, которому 13 тысяч лет. Выявленные в образцах генетические последовательности, отвечающие за характерные черты вымершего хищника (внешность, возможно, поведенческие аспекты), затем "встроили" в геном современного серого волка. Идея в том, чтобы вырастить животное, похожее на лютоволка, но приспособленное к нынешним реалиям – подход, уже опробованный ими на мышах в попытке имитировать черты мамонта.

Свою деятельность Colossal часто объясняет благородной целью – борьбой с кризисом вымирания, ведь животные и растения сейчас исчезают с пугающей скоростью. Вот только их самые нашумевшие проекты сосредоточены не на спасении тех, кто еще борется за выживание на нашей планете, а на возвращении давно ушедших "звезд" прошлого. В списке их интересов – мамонты, додо и вот теперь лютоволки, чей образ вновь стал популярен во многом благодаря "Игре престолов". Примечательно, что автор саги, Джордж Мартин, является инвестором и консультантом Colossal. Пока последние белые носороги или редчайшие черепахи балансируют на грани исчезновения, ресурсы идут на выведение генетических гибридов, напоминающих легендарных существ прошлого.

Такой выбор приоритетов вызывает вопросы у многих ученых, не связанных с Colossal. Например, Ник Роуленс, специалист по древней ДНК из новозеландского Университета Отаго, высказался довольно резко. В интервью BBC News он подчеркнул, что Colossal, по сути, не возродила вымерший вид. Древняя ДНК, объясняет он, это как пазл, от которого осталась лишь горстка пыльных, поломанных кусочков – собрать исходную картину невозможно. То, что получилось у Colossal, – это серый волк с некоторыми модификациями, вроде более крупного черепа или белой шерсти, напоминающими об лютоволке, но не являющийся им.





Но главное, по мнению Роуленса и других критиков, даже не в технической стороне дела. Сама попытка "воскрешения" посылает обществу опасный сигнал. "Что же получается," – задается вопросом ученый, – "можно бездумно разрушать природу, смотреть, как виды исчезают, а потом просто щелкнуть пальцами и вернуть их обратно с помощью технологий?" Этот вопрос пока остается без ответа, а "возрожденные" ужасные волки – скорее символом амбиций и споров современной генетики, чем реальным возвращением из прошлого.