С виду робот Corleo — будто кто-то скрестил собаку-робота с детской игрушкой и добавил щепотку лошадиных генов.

Помните те фантастические фильмы, где люди разъезжают на механических лошадях? Я всегда думал, что такие технологии появятся как минимум лет через пятьдесят, но Kawasaki уже сейчас решила удивить мир. И знаете, у них это получилось!

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

В начале этой недели японский гигант, который ассоциируется исключительно с крутыми мотоциклами и гидроциклами, выкатил на публику нечто совершенно неожиданное – робота-коня по имени Corleo. И нет, это не игрушка размером с ладонь, а полноценный транспорт на водородном топливе, на котором можно ездить верхом. Честное слово, когда я увидел презентацию, то не сразу поверил своим глазам.

Глядя на Corleo, сложно отделаться от ощущения, что перед тобой существо из какой-то параллельной вселенной. Представьте себе нечто среднее между роботом из "Бостон Динамикс", футуристическим мотоциклом и лошадью из детских сказок. Его полусогнутые конечности напоминают кота, готового к прыжку, а общий силуэт вызывает странную смесь восторга и легкой тревоги. Знаете, это как первая встреча с чем-то совершенно новым – и страшновато, и отойти невозможно.

Но вот что действительно впечатляет – инженерная мысль, стоящая за этим творением. Конечности Corleo двигаются независимо друг от друга, совсем как у настоящей лошади. Я бы дорого заплатил, чтобы своими глазами увидеть, как этот механический скакун преодолевает горный ручей или карабкается на крутой склон. Почему-то уверен, что выглядит это одновременно завораживающе и немного жутковато.

Управление роботом – отдельная песня. Представляете, никаких рулей и педалей! Просто переносите вес тела, как при езде на настоящей лошади, и Corleo слушается вас. Это заставляет задуматься о том, насколько тонко инженеры Kawasaki чувствуют связь между человеком и животным, раз смогли воспроизвести ее в металле и пластике.

А приборная панель! Это же нечто из арсенала Железного человека – проекции на земле перед вами, маршрут, показатели центра тяжести... Честно говоря, меня немного пугает мысль о том, что в какой-то момент я могу увлечься разглядыванием всех этих наворотов и не заметить яму прямо по курсу. Хотя, возможно, Corleo и сам справится с такой мелочью.

Водородный двигатель на 150 кубиков – это, конечно, тоже интересно, но вот что меня действительно волнует: каково это – сидеть на устройстве, внутри которого находятся баллоны со сжатым водородом? Чуть что – и ты в буквальном смысле взлетишь к небесам. Хотя наверняка японцы всё продумали, и безопасность там на высоте. По крайней мере, хочется в это верить.





Забавно, что люди уже разделились на два лагеря: восторженных оптимистов и скептиков. Первые грезят о новых возможностях (особенно трогательно читать комментарии от людей с ограниченными возможностями, для которых такой робот мог бы стать настоящим окном в мир приключений). Вторые пожимают плечами и ждут доказательств, что всё это не просто красивый рендер. И знаете что? Обе позиции по-своему справедливы.

Я вот что думаю: даже если коммерческий успех Corleo окажется под вопросом, сама идея прекрасна. В мире, где транспорт становится всё более однообразным и утилитарным, появляется что-то по-настоящему необычное, что заставляет сердце биться чаще. Что-то, что соединяет детскую мечту оседлать робота и взрослую тягу к экологичным технологиям.

На следующей неделе Corleo покажут вживую на выставке в Осаке. И я, признаюсь, очень жалею, что не могу оказаться там, чтобы своими глазами увидеть, как этот механический конь делает свои первые шаги в истории. Что-то подсказывает: мы присутствуем при рождении новой эпохи – эпохи, в которой технологии наконец-то начинают напоминать волшебство из детских сказок.