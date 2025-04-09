Пекин, похоже, нащупал ахиллесову пяту американской технологической мощи — редкоземельные металлы.

После вступления Дональда Трампа в должность президента США в мировой торговле происходят титанические изменения, которые все больше напоминают захватывающий политический триллер, где правила меняются прямо на глазах. Игра идет по-крупному, и теперь в ход пошли не просто взаимные пошлины, а кое-что более серьезное. Китай решил ударить по ахиллесовой пяте современной экономики: редкоземельным металлам (РЗМ). Знаете, это те самые элементы, без которых наши смартфоны, компьютеры, электромобили, да и куча военной техники могут превратиться в груду бесполезного хлама.

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И вот тут самое интересное: Китай в настоящее время фактически является монополистом на этом рынке. Только вдумайтесь: почти 90% этих незаменимых элементов, за которыми гонится весь мир, добываются именно там. А у Штатов – всего одно крупное месторождение. Тем самым Пекин держит руку на вентиле, от которого зависит работа тысяч заводов по всему миру, и прекрасно это понимает. Ограничивая экспорт, он посылает очень четкий сигнал: "Ребята, с нами шутки плохи".

А тут еще и новости с рыночных пошлин, от которых просто глаза на лоб лезут. Белый дом грозится поднять тарифы на китайские товары до совершенно безумных 104% уже со среды! Похоже на ультиматум: мол, у вас есть время до полуночи передумать насчет ваших 34% против нас, а нет – пеняйте на себя. И все это должно случиться, пока Америка будет мирно спать. Какая-то сюрреалистическая картина торговой войны в 21 веке.

Любопытно, что даже внутри американской администрации, похоже, не все гладко с этой тарифной стратегией. Говорят, сам Илон Маск, который вроде как отвечает за так называемую "правительственную эффективность", в пух и прах разносит одного из главных идеологов торговых барьеров, Питера Наварро. Называет его, не стесняясь в выражениях, "тупицей" похлеще мешка с кирпичами. Видимо, страсти кипят нешуточные, и не все верят, что закручивание гаек – лучший выход.

Китайцы, надо сказать, играют в открытую. Нынешние ограничения на РЗМ – это не спонтанное решение. Они давно и планомерно усиливали контроль над своими минеральными богатствами, понимая их стратегическую ценность. Американцы, конечно, не сидят сложа руки. Пентагон через свое супер-продвинутое агентство DARPA уже дал задание оборонному гиганту Raytheon: срочно ищите, чем заменить китайские материалы вроде нитрида галлия в полупроводниках! Сейчас специалисты Raytheon пыхтят, пытается сотворить чудо с алмазами и нитридом алюминия. Звучит футуристично, но получится ли создать этот "святой Грааль" полупроводников без китайских компонентов – большой вопрос. А пока не получилось, козырь в виде РЗМ остается у Пекина.

И вот оно, эхо большой политики докатилось до обычных людей и компаний. Думали, Тайвань незаменим его чипами? Как бы не так! Да, для самих чипов сделали поблажку, но вот готовая электроника – извольте платить пошлины. Первые ласточки уже полетели: японская Nintendo, представьте себе, отменила предзаказы на долгожданную Switch 2 в США. Видимо, посчитали, что с новыми пошлинами игра не стоит свеч, хотя старт продаж вот-вот, 5 июня. Обидно, наверное, американским геймерам. И не только им: молодая компания Framework, которая делает стильные модульные ноутбуки для энтузиастов, тоже сворачивает продажи некоторых моделей. Так что торговая война – это не просто цифры в отчетах, она уже стучится в двери к обычным потребителям и бьет по интересным инновационным проектам. Куда все это приведет – покажет только время, но выглядит все довольно тревожно.