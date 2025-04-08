Интерфейс General Purpose Media Interface (Универсальный мультимедийный интерфейс) обещает пропускную способность до 192 Гбит/с (вдвое больше, чем у HDMI 2.2), передачу энергии до 480 Вт, а также поддержку сетевых функций.

Многие пользователи считают, что в мире технологий все уже придумано, особенно когда речь заходит о таких банальных вещах, как кабели. Ну что там еще изобретать? А потом читаешь новость из Китая про некий GPMI, и челюсть немножко отвисает. Речь идет о разработке крупного китайского промышленного объединения, а именно о новом стандарте под названием GPMI (General Purpose Media Interface, или Универсальный медиаинтерфейс). Заявленные характеристики впечатляют: пропускная способность до 192 Гбит/с, что более чем вдвое превосходит самый современный HDMI 2.2 (у него потолок 96 Гбит/с). Но и это еще не все. GPMI обещает возможность передавать по тому же кабелю до 480 Вт электроэнергии и даже обеспечивать сетевое подключение. Приятный бонус – совместимость с вездесущим USB-C. Если эти цифры подтвердятся на практике, GPMI может стать абсолютным чемпионом по возможностям среди всех существующих кабельных стандартов, оставив конкурентов далеко позади.

Чтобы понять масштабность заявки, давайте вспомним, на чем мы "сидим" сегодня. В большинстве современных дисплеев главные роли играют HDMI, DisplayPort и USB-C. Последняя версия HDMI 2.2 действительно хороша: тянет 8K или 4K при 240 Гц. Но вот передавать питание она не умеет. USB-C при подключении к порту USB4 достигает 80 Гбит/с и может "заряжать" устройства мощностью до 240 Вт, плюс поддерживает сеть. DisplayPort 2.1b по скорости передачи видеоданных (до 80 Гбит/с) и поддержке разрешений сравним с HDMI 2.2, но, как и HDMI, бессилен в плане передачи энергии.

Становится понятнее, почему кабель, который умеет передавать данные со скоростью 192 Гбит/с, питать устройства почти полукиловаттной мощностью, да еще и дружит с USB-C, выглядит так революционно? Именно таким и позиционируется GPMI.

Интересная деталь: по данным Шэньчжэньского альянса индустрии видео, стоящего за разработкой, GPMI будет использовать два типа физических разъемов. Один из них – Type-C, полностью совместимый со знакомым нам USB-C. Через него стандарт сможет обеспечить до 96 Гбит/с и 240 Вт – уже неплохо и удобно для совместимости. А вот для раскрытия полного потенциала (тех самых 192 Гбит/с и 480 Вт) предусмотрен второй, уже собственный, проприетарный разъем – Type-B.

Разъемы HDMI являются стандартом для любого дисплея, и не факт, что производители захотят добавлять разъемы еще одного конкурента.

Разработчики подумали и о практичности. Утверждается, что кабели GPMI можно будет соединять последовательно друг с другом ("гирляндой"), что упростит организацию подключения нескольких устройств или прокладку на большие расстояния без путаницы проводов. Также заявлена поддержка технологии HDMI-CEC, а это значит, что управлять всей цепочкой подключенных через GPMI гаджетов можно будет с одного пульта – очень удобно. Важный момент: стандарт уже получил лицензию от USB Implementers Forum, организации, развивающей USB. Это формальное признание и зеленый свет для обеспечения реальной совместимости с устройствами USB-C. Говорят, около полусотни компаний, включая таких гигантов индустрии дисплеев, как TCL и Hisense (эти марки хорошо знают и в России), уже изучают возможность применения GPMI в своей продукции.

Перспективы у GPMI, особенно на огромном китайском рынке, выглядят весьма радужно. Однако главный вопрос – заинтересуются ли новым стандартом производители, ориентированные на глобальный рынок? Да, GPMI предлагает серьезный скачок в характеристиках по сравнению с HDMI и USB-C. Но эти старички глубоко укоренились в миллиардах устройств по всему миру, и возможность подключать новое оборудование к старому (обратная совместимость) – их сильнейший козырь.

Возможно, производители начнут внедрять GPMI через его совместимый с USB-C разъем Type-C, предлагая часть преимуществ. Но настоящая мощь стандарта кроется в проприетарном Type-B. А вот убедить весь мир перейти на новый, пусть и более совершенный, но несовместимый напрямую разъем – задача куда более сложная. Понадобится время, чтобы понять, сможет ли GPMI потеснить текущих лидеров или останется преимущественно локальным решением, пусть и технологически продвинутым.