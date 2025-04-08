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Fantoci
Модифицированный BIOS позволил AMD RX 9070 обойти по производительности заводскую XT-версию
Если вы недавно приобрели одну из новых видеокарт AMD RX 9070, то у вас есть шанс раскрыть скрытый потенциал её производительности.

Помните те времена, когда компьютерные энтузиасты экспериментировали с прошивками видеокарт, словно алхимики в поисках философского камня? Казалось, эта эпоха давно канула в Лету, но представьте мое удивление, когда я наткнулся на новость о возрождении этого почти забытого искусства с видеокартами AMD нового поколения!

На днях в игровом сообществе разразилась ожесточенная дискуссия. Оказывается, скромная AMD RX 9070 таит в себе скрытые сверхспособности, которые можно пробудить одним хитрым движением — перепрошивкой BIOS. Это как приобрести себе старенькую "копейку", перебрать ее двигатель, и внезапно обнаружить, что она обгоняет новенькую Ладу Гранту!

Я давно слежу за рынком видеокарт и, честно говоря, всегда относился к таким "народным модификациям" с большим недоверием. Но факты — упрямая вещь. Когда базовая модель за 90 тысяч начинает дышать в затылок или даже обгонять свою "породистую сестру" за все 100 тысяч, то начинаешь тщательно изучать полученные результаты и взвешивать все риски.

В чём же секрет? Всё гениальное просто: народный умелец прошил BIOS от XT-версии, подкрутил частоты, увеличил энергопотребление — и вуаля! Карта словно просыпается от спячки и показывает, на что она действительно способна. Меня всегда интересовало, почему производители так искусственно ограничивают возможности железа. Очевидно, что они вынуждены дифференцировать продуктовую линейку, но для нас, пользователей, это как запертая дверь в комнату с сокровищами. И вот, кто-то нашёл ключ!

Март выдался жарким для любителей игровых ПК — линейка AMD RX 9000 произвела настоящий фурор. Я помню, как читал первые обзоры и удивлялся агрессивному ценообразованию AMD. Разница между обычной и XT версиями составляла какие-то жалкие 10 тысяч рублей. Маркетологи явно хотели подтолкнуть нас к покупке более дорогой модели. Но не тут-то было! Умельцы в очередной раз перехитрили корпорации.

У сомневающихся геймеров появился хороший повод для покупки RX 9070.

Когда я впервые занялся апгрейдом компьютера, модификации BIOS были делом привычным. Мы с друзьями по выходным собирались, чтобы разблокировать дополнительные ядра на процессорах AMD или пытаться выжать лишние мегагерцы из видеокарт. Потом, где-то в середине 2010-х, производители начали закручивать гайки. Казалось, что те времена не вернутся, и я смирился с этим. Тем удивительнее было прочесть на форуме PCGamesHardware о парне, который рискнул и победил.

Меня особенно поразило то, что после модификации частота разгона подскочила с 2,6 до 3,1 гигагерц. Это почти 20% прироста! Энергопотребление, конечно, тоже выросло — с 220 до 317 ватт. Да, греть будет как маленькая печка, но оно того стоит, если вспомнить о цене вопроса.

Забавно, что модифицированная карта прекрасно работает всего на двух 8-контактных разъемах питания, хотя производитель почему-то считал, что XT-версии нужны целых три таких разъема. Опять маркетинг? Или перестраховка? Кто знает...

Я всю прошлую неделю наблюдал, как видеокарты RX 9070 исчезают с прилавков словно горячие пирожки. Теперь понимаю, что многие покупатели, вероятно, узнали об этой лазейке или, как минимум, догадывались о потенциале "младшей" модели.

Если вы, как и я, подумываете о покупке RX 9070 и  последующей модификации, то имейте в виду — игра может быть опасной. Перепрошивка BIOS не для слабонервных. Один неверный шаг, и ваша карта превратится в дорогостоящий кирпич. Я бы рискнул только с моделью, у которой есть двойной BIOS — своего рода страховочный трос для экстремальных компьютерных альпинистов.

Что меня действительно радует в этой истории — так это дух старой компьютерной эпохи, когда энтузиасты не боялись экспериментировать и делиться открытиями с сообществом. В наш век, когда всё стремится к унификации и закрытости, такие маленькие победы "обычных парней" над корпоративными ограничениями вселяют надежду. Может, не всё ещё потеряно для настоящих компьютерных энтузиастов?

И всё-таки меня не покидает мысль: а что, если AMD намеренно оставила эту возможность, повысив продажи среди энтузиастов? Хитрый маркетинговый ход или недосмотр инженеров? Поживём — увидим. А пока — да здравствует время смелых экспериментов и неожиданных открытий!

#amd #amd rx 9070 #прошивка bios видеокарт #прошивка видеокарт
Источник: wccftech.com
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