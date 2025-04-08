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Fantoci
«Хаббл» запечатлел на новом снимке рождение звезд в ближайшей космической колыбели NGC 346
NGC 346 интересна астрономам тем, что в ней относительно мало химических элементов тяжелее водорода и гелия. Подобная "бедность" химического состава была характерна и для очень молодой Вселенной, вскоре после Большого Взрыва.

Когда смотришь на такие фотографии, как эта, сделанная "Хабблом", прямо дух захватывает. Ведь это же не просто красивая картинка, а окно в прошлое, в самую юность Вселенной! Глядя на Малое Магелланово Облако и сияние туманности NGC 346, невольно задумываешься: вот так, наверное, и выглядел космос, когда только-только зарождались первые звёзды. И ведь это чудо техники - космический телескоп "Хаббл", которому уже столько лет, по-прежнему способен удивлять нас, давая фору даже самым современным аппаратам вроде "Джеймса Уэбба". Вот уж действительно, классика не стареет!

Европейское космическое агентство (ЕКА), поделившись с нами этим новым изображением, словно приоткрыло завесу тайны над звёздными яслями. Они ведь не просто так ее сфотографировали – они как будто "прощупали" NGC 346 сразу в нескольких диапазонах – и в инфракрасном, и в обычном, и даже в ультрафиолете! Представляете, какая глубина получается? Это как если бы мы вдруг обрели способность видеть мир не только глазами, но и какими-то другими, невероятными органами чувств.

А где же находятся эти космические "ясли"? Оказывается, в Малом Магеллановом Облаке, нашем ближайшем галактическом "соседе". Находится оно, по космическим меркам, достаточно близко – всего 210 тысяч световых лет. Но всё равно, осознание масштабов просто поражает. И вот в этом "облаке", полном газа и пыли – космического "строительного материала", как грибы после дождя, растут новые звёзды. Говорят, их там не меньше двух с половиной тысяч! Представляете, сколько новых солнц зажигается прямо сейчас в этой далёкой колыбели? И NGC 346 для них – как родной дом на первое время, место, где они "растут" и набираются сил.

Общий вид NGC 346 на комплексном изображении телескопа «Хаббл». Источник: ЕКА, НАСА.

На снимке "Хаббла" всё это великолепие словно оживает. Массивные, горячие звёзды горят ярким синим пламенем – настоящие космические гиганты! А розовое свечение туманности напоминает не то космический рассвет, не то нежнейшее облако пыли и газа, из которого всё это рождается. И эти причудливые, "змееподобные" облака внутри NGC 346 – это же не просто красивая форма! Это работа самих звёзд, которые, словно маленькие скульпторы, вырезают их своими "звёздными ветрами". Учёные, сравнив снимки за несколько лет, увидели, как эти звёзды постепенно движутся к центру, словно хороводом закручиваясь, и тем самым подталкивают газ к сжатию, запуская новые волны звездообразования. Вот такой непрерывный процесс рождения и жизни в космических яслях!

В НАСА очень точно подметили: эти молодые звёзды – настоящие "скульпторы" туманности. Они не просто пассивно лежат в колыбели, а активно формируют своё окружение. Их мощное излучение и "ураганные" звёздные ветры словно выдувают пустоты в газе, рассеивая его вокруг. Это как если бы младенцы в яслях не только росли, но и активно перестраивали свою комнату!

Интересно, что это уже второй "привет" от NGC 346 за последний год. В прошлый раз, помнится, "Хаббл" показал нам россыпь голубых звёзд в ультрафиолете и видимом свете. Тогда учёных больше интересовало, как звездообразование влияет на космическую среду вокруг.

Предыдущий снимок NGC 346 от «Хаббла», где акцент сделан на ярких голубых звездах. Источник: НАСА, ЕКА.

Но новое изображение ценно ещё и тем, что помогает нам заглянуть в самое начало времен. Малое Магелланово Облако по своему составу чем-то похоже на раннюю Вселенную, где элементов тяжелее гелия было совсем немного. Поэтому, изучая NGC 346, мы как будто смотрим на космический "детский сад" времен зари Вселенной. И кто знает, может быть, разгадка многих тайн мироздания прячется именно в этих далеких звёздных яслях, которые так щедро показывает нам неутомимый "Хаббл". Вот такие чудеса открываются нам благодаря космическим телескопам!

#космос #вселенная #млечный путь #хаббл #малое магелланово облако #ngc 346
Источник: esa.int
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