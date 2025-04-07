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Fantoci
Новые ноутбуки с Nvidia RTX 5060 и 5050 были замечены на официальных страницах Lenovo, LG и Razer
На сайте LG новая модель Gram 16 засветилась с RTX 5050, да ещё и с 8 ГБ памяти.

Вам знакомо то приятное чувство, когда ждешь чего-то новенького в мире железа, и наконец начинают появляться первые инсайды? Похоже, именно это сейчас происходит с мобильными видеокартами Nvidia 50-й серии. Для тех, кто присматривает себе новый ноутбук для игр или работы с передовой графикой и не готов выкладывать целое состояние, забрезжил свет в конце тоннеля. В сети замелькали упоминания мобильных чипов RTX 5050 и RTX 5060 – похоже, наших будущих "рабочих лошадок" – в материалах от таких гигантов, как Lenovo, LG и даже геймерского флагмана Razer. Конечно, до официальных заявлений и старта продаж еще далеко, да и когда точно это случится, пока можно только гадать, но дыма без огня, как говорится, не бывает.

Случайно опубликованные "утечки" информации или, может, хитро спланированные тизеры – поступают с разных фронтов, что само по себе интересно. Вот Lenovo, например, довольно буднично упомянула RTX 5050 как возможную опцию в описании под видео распаковки своего IdeaPad Pro 5. Самое забавное, что ролик висит на YouTube аж с конца января! То ли описание обновили тихонько, то ли эта информация и правда несколько месяцев лежала на виду, просто никто не обращал внимания? Заставляет задуматься.

LG в свою очередь решила действовать посмелее. На тайваньской страничке, посвященной их тонкому и легкому ноутбуку Gram 16 (да-да, и в такие ставят дискретки), компания не постеснялась указать RTX 5050, да еще и с уточнением – целых 8 ГБ видеопамяти. А это, между прочим, приятный апгрейд по сравнению с 6 ГБ у нынешней RTX 4050. Лишние 2 ГБ в бюджетном сегменте точно не повредят. Ну и Razer, куда же без них в геймерской теме? Их обновленный Blade 16 для китайского рынка уже светится с опцией RTX 5060. Правда, как и в случае с Lenovo и LG, кнопку "купить" пока нажать не получится – ждем-с.

Вся эта история с мобильными чипами, конечно, подогревает и ожидание их настольных собратьев, как от Nvidia, так и от вечного конкурента AMD. Пользователи явно заждались свежих и, будем надеяться, адекватных по цене решений в среднем и начальном сегментах. Да, нельзя отрицать: встроенная графика в процессорах за последние годы сделала огромный скачок вперед. Для повседневных задач и даже некоторых нетребовательных игр ее уже хватает с головой. Но давайте будем честны: как только речь заходит о серьезном гейминге или работе с графикой/видео, отдельная видеокарта все еще вне конкуренции, даже если это модель начального уровня. Это как сравнивать универсальные кроссовки и специализированную обувь для бега – первое удобно, но для рекордов нужно второе.

Так когда же вся эта красота появится на полках? Вот тут начинается самое интересное. Рынок электроники сейчас напоминает бурное море: штормит из-за глобальной экономической нестабильности, торговых войн и перестройки логистических маршрутов. Производителям приходится лавировать в этих непростых условиях, постоянно корректируя планы и цены. Вполне возможно, что именно эта чехарда и заставляет Nvidia и партнеров не спешить с громкими анонсами, пока все немного не уляжется. Так что запасаемся терпением и следим за новостями – похоже, самое интересное еще впереди.

#nvidia #lenovo #razer #nvidia rtx 5060
Источник: videocardz.com
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