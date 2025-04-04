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Fantoci
Электродинамический щит НАСА от лунной пыли доказал свою эффективность прямо на Луне
Агентство поделилось кадрами, где сравниваются поверхности до и после включения щита.

Когда мы слышим о лунных миссиях, в голове сразу возникают образы космонавтов, шагающих по поверхности естественного спутника Земли, и длительные полеты футуристических кораблей. Но, как это часто бывает, за всей этой романтикой скрывается масса рутинных, но от этого не менее важных задач. Вот и НАСА, готовясь к возвращению человека на Луну по программе «Артемида», столкнулось с, казалось бы, простой проблемой – лунной пылью. И, честно говоря, я даже не задумывался, насколько это может быть серьезно, пока не узнал об их разработке – Электродинамическом щите от пыли (EDS).

Что не так с этой лунной пылью, спросите вы? О, это не совсем обычная пыль, как у нас на Земле. Это какая-то липкая напасть, которая, благодаря своей электростатике, притягивается ко всему, как магнит. А еще эта пыль невероятно абразивная, словно наждачная бумага в миниатюре. Вдумайтесь только, каждая крошечная песчинка может поцарапать оборудование! И, что еще хуже, лунная пыль, как и марсианская, может доставить массу проблем со здоровьем будущим колонизаторам Луны, если они случайно ее вдохнут. Так что, как видите, проблема совсем не пустяковая.

Вспомнилась мне цитата научного сотрудника НАСА, Чарльза Булера, который сказал, что простое смахивание этой пыли может даже навредить. Это как пытаться вытереть грязь, которая сама к тебе липнет – только хуже. Действительно, звучит не очень оптимистично.

И вот тут-то на сцену выходит их разработка – EDS. Знаете, мы тут на Земле уже привыкли к всяким умным штукам типа воздушных фильтров или роботов-пылесосов, которые сами убирают дом. Но на Луне такие решения пока недоступны. Поэтому в НАСА придумали что-то совершенно новое – щит, который буквально отталкивает эту назойливую пыль от относительно плоских поверхностей. Представляете, эту штуковину уже отправили на Луну на посадочном модуле с забавным названием Blue Ghost (Синий призрак). Звучит почти как название космического корабля из фантастического фильма.

На сайте НАСА даже показали коротенькое видео – до чего же наглядно! Видно, как до включения этого щита стекло и какая-то панель радиатора покрыты слоем серой пыли, а потом – чистота! Жаль, конечно, что они не рассказывают во всех деталях, как именно это работает, упоминая лишь какие-то электродинамические силы. Но, знаете, главное – результат! И, судя по всему, результат впечатляющий: реголит удалось удалить и со стекла, и с теплового радиатора. Мне кажется, это действительно большой шаг вперед для будущих долговременных миссий на Луну и даже дальше.

Теперь вот интересно, будут ли они еще испытывать этот щит перед тем, как он отправится в первую пилотируемую миссию «Артемида II»? Все-таки это же люди полетят! Но если эта технология действительно заработает так, как задумано, это же просто спасет множество важного оборудования: солнечные панели, которые дают энергию, объективы камер, которые позволяют нам видеть Луну, и даже забрала шлемов астронавтов, от которых зависит их жизнь. В общем, очень надеюсь, что эта штука окажется такой же надежной, как и эффективной. Будущее освоения Луны во многом зависит от таких вот, на первый взгляд незаметных, но на самом деле очень важных разработок.

#наса #луна #лунная пыль #артемида ii #eds #электродинамический щит
Источник: nasa.gov
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