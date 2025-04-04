Новый руководитель, новое видение, новый слоган.

Помните те времена, когда компьютер с наклейкой "Intel Inside" казался чем-то особенным? Похоже, в Intel решили разбудить в своих фанатах эту ностальгию, но уже в современном исполнении. По мнению экспертов, глоток свежего воздуха для компании, которая, будем честны, немного застоялась, очень и очень нужен. С приходом нового рулевого, Лип-Бу Тана, Intel, похоже, получила не просто временного руководителя, а технологического революционера. Его фокус на инженерном таланте – это, на мой взгляд, попадание в яблочко, ведь именно этим Intel всегда и славилась. И вот, пожалуйста, результат – ребрендинг! Главным лозунгом выбрали «Our genius helps you amplify your genius» (Наша гениальность поможет раскрыть ваш талант). Звучит, согласитесь, неплохо. А рекламный ролик Superpower («Суперсила») – так вообще, на удивление, вдохновляет. Обычно-то мы рекламу не разбираем, но тут не могу удержаться – ролик цепляет! Вроде бы простая мысль, но как важно иногда напомнить себе, что мы, люди, вообще-то ого-го какие изобретательные! И этот акцент на человеческом потенциале, на мой взгляд, сейчас как никогда кстати.

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Центральным элементом всей этой перезагрузки стал обновленный слоган: «That’s the power of Intel Inside» (Вот в чем, оказывается, сила, в Intel Inside). И тут, знаете, прямо ностальгией повеяло! Кто помнит 90-е и телевизор, тот точно узнает отсылку к культовой, без преувеличения, рекламной кампании Intel Inside. По словам Бретта Ханната, главного по маркетингу в Intel, новая версия слогана крутится вокруг идеи, что «Intel, оказывается, зажигает величие внутри нас». Как вам такое? По-моему, звучит многообещающе.

Для тех, кто помоложе: Слоган Intel Inside – это был, без преувеличения, маркетинговый прорыв, стартовавший еще в далеком 1991 году. Идея была в том, чтобы сделать бренд Intel узнаваемым не только для компьютерных спецов, но и для обычных пользователей. И что вы думаете? Сработало! Логотип "Intel Inside" был на каждом втором компьютере и эта фирменная музыкальная заставка стали символами качества и мощности. Вот это я понимаю – маркетинг!

Вопрос, конечно, в том, насколько серьезно Intel настроена вкладываться в этот ребрендинг. Деньги-то, как известно, любят счет. Ведь еще пару лет назад Intel, помнится, заметно притормозила с продвижением Intel Inside, свернув программы поддержки рекламы для сборщиков компьютеров (OEM). А раньше-то как было! Могли, например, дать OEM-щикам 10 долларов на рекламу за каждый их вложенный доллар. Щедрость, что сказать! Так вот, интересно, вернутся ли эти времена? Или это все-таки больше похоже на легкую «косметику», чем на полноценный ребрендинг? Сейчас вот Intel вовсю трубит о своем мероприятии Intel Vision 2025 в Лас-Вегасе. Посмотрим, как оно пойдет, и насколько приживется этот новый-старый слоган «That’s the power of Intel Inside». Время покажет, как говорится.

На фото лозунг конференции Intel Vision 2025.

Кстати, о видении будущего компанией Intel. Лип-Бу Тан на Intel Vision 2025 как раз и рассказывал, куда компания, по его задумке, должна двигаться. Там, конечно, и про инженерные корни, и про корпоративную культуру – все как положено. Но главное, как мне показалось, он заверял клиентов Intel. «Мы, – говорит, – будем вас слушать и на ваши запросы реагировать». И добавил, что самое важное – «делать продукты, которые ваши проблемы решают и вам успех приносят». Ну, посмотрим, как говорится, на деле.

И вот, кстати, один из таких продуктов, похоже, уже на подходе. Я про 18A техпроцесс. Говорят, он уже на стадии «рискового производства». Если верить новостям, Intel планирует начать массовое производство во второй половине 2025 года и выпустить процессоры Panther Lake в 2026-м. В общем, если 18A выстрелит, это, уверен, сильно повлияет на будущее Intel в сфере контрактного производства чипов. Там, знаете ли, сейчас конкуренция – мама не горюй!