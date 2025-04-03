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Fantoci
ASRock предпринимает активные действия по устранению проблем со сгоревшими AMD Ryzen 9950X3D
Еще один процессор AMD Ryzen 9950X3D сгорел, и опять материнская плата ASRock в центре внимания

Черная полоса для новейших процессоров AMD Ryzen X3D и не думает заканчиваться. Если вы, по несчастливому стечению обстоятельств или осознанному выбору, используете материнскую плату от ASRock. Для вас снова прилетели новости, от которых у любого, кто собирал себе мощный ПК, сердце уходит в пятки: еще один флагманский Ryzen 9 9950X3D, дорогущий чип «для тех, кто в теме», просто взял и перестал работать. На какой материнской плате? Правильно, опять на платформе ASRock.

«Ну, подумаешь, второй случай с 9950X3D», – скажет кто-то. Но погодите, это ведь верхушка айсберга! До этого уже больше сотни его «младших братьев», 9800X3D, внезапно отправились в кремниевый рай. Причем случиться это могло когда угодно: через пару часов интенсивной работы или спустя недели неспешного браузинга. Знаете, это как купить спорткар, который может внезапно заглохнуть посреди дороги без видимых причин. Обидно? Не то слово.

Конечно, вешать всех собак на одну ASRock было бы несправедливо – проблемы всплывали и на платах других брендов. Но вот загадка: почему именно имя ASRock мелькает в этих печальных сводках так назойливо часто? Игнорировать эту тенденцию уже просто невозможно. Волей-неволей закрадывается неприятная мысль: а может, проблема именно в этой «гремучей смеси» – горячего нрава X3D-чипов и компоновки печатных плат ASRock? Неужели они создали идеальный шторм для процессоров?

Понятное дело, все это бьет по репутации ASRock сильнее, чем любой оверклокинг по процессору. Кто в здравом уме захочет рисковать чипом стоимостью под тысячу евро (а то и больше)? Даже если потом окажется, что ASRock и не виновата вовсе, неприятный осадочек останется. Восстановить доверие – это вам не BIOS обновить одним кликом, тут придется попотеть.

И что же там происходит на самом деле? Картина вырисовывается безрадостная. Представьте: собрали вы систему мечты, поставили топовый Ryzen с этим его хваленым 3D V-Cache, предвкушаете небывалую производительность в играх… А в один не самый прекрасный день ваш железный конь просто отказывается заводиться. Нажимаете кнопку – и тишина. Иногда, если «повезет», на контактах процессора или в самом сокете можно заметить темные точки, будто крошечные шрамы от внутреннего пожара. Но чаще – никаких внешних признаков катастрофы. Просто ваш супер-процессор превратился в дорогой сувенир. И никакие шаманские пляски с бубном, вроде перестановки в другой компьютер, его уже не оживят.

На фотографии, предоставленной Итаном Лю, отчетливо видны следы термического воздействия на подложке процессора AMD, извлеченного из материнской платы ASRock.

На форумах вроде Reddit кипят настоящие баталии: люди делятся своим горем, ищут закономерности, строят теории. И да, ASRock там – постоянный участник «хит-парада» проблемных плат. Но давайте не забывать: все «умершие» процессоры – это именно X3D. Может, вся соль в самой этой технологии 3D V-Cache? Безусловно, крутая штука для игр, но, возможно, более капризная или чувствительная к условиям работы, чем мы думали? Или это все же прокол со стороны AMD в плане контроля качества? Кто знает, может, проблема спит до поры до времени и пробуждается только при определенном сочетании факторов: конкретная версия BIOS, особенности блока питания, фазы луны?

Вот и последний случай с 9950X3D как под копирку: человек пару недель радовался новому ПК, работал, играл. Отошел буквально на полчаса – вернулся к «трупу». Осмотр показал знакомое потемнение на «брюшке» процессора. Как реагирует ASRock? Надо отдать им должное, голову в песок они не прячут. Вроде как связываются с пострадавшими, что-то там расследуют, выпустили обновления BIOS (это как пластырь на перелом, но хоть что-то). Даже озвучили версию про… мусор в сокете! Серьезно? При всем уважении, звучит не слишком убедительно для проблемы такого масштаба, хотя исключать ничего нельзя.

Кстати, тот самый парень, которому «посчастливилось» стать героем последних новостей, рассказал журналистам, что ASRock действительно идет на контакт, отвечает быстро и даже рассматривает возможность выкупить его комплектующие для тестов. И в теорию заговора («ASRock все скрывает!») он не верит. Говорит, что даже купил бы их продукцию снова… но только когда они найдут и исправят этот косяк. Что ж, позиция понятная: кредит доверия исчерпан, но маленький шанс на реабилитацию еще есть.

В общем, перед нами разворачивается настоящий техно-детектив с пока неясным финалом. Подозреваемых как минимум двое – AMD и ASRock (а может, и другие производители плат подтянутся?). Улики косвенные, выводы делать рано. Что остается нам, простым пользователям и энтузиастам? Наблюдать, анализировать и, если вы владелец такой системы, возможно, быть чуть осторожнее с экспериментами вроде разгона или установки бета-версий BIOS. А там, глядишь, кто-то из гигантов все-таки докопается до истины и расскажет нам, что же это было.

#amd #asrock #3d v-cache #x3d #amd 9950x3d
Источник: reddit.com
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