Похоже, Samsung недолго почивала на лаврах производителя самого шустрого SSD на планете.

Судя по всему, нас ждет настоящая битва титанов на рынке скоростных твердотельных накопителей. Только мы успели порадоваться за Samsung и их сверхскоростной модели 9100 PRO, как тут же появилась информация о том, что Kingston готова дать достойный отпор. Не успел начаться апрель, как в сети замелькали картинки нового бойца от Kingston – Fury Renegade G5. Редакция VideoCardz, как всегда, оказалась на высоте, раздобыв первые изображения этой новинки, которая, судя по всему, будет буквально летать благодаря шине PCIe Gen5. Если верить предварительным данным, Kingston даже умудрилась выжать из своего SSD чуть больше скорости, чем Samsung. Вот это будет по-настоящему захватывающее противостояние! Хотя, признаться, в глубине души я все же надеюсь, что эта конкуренция хоть немного повлияет на цены в лучшую сторону. Но, как говорится, мечтать не вредно, особенно до того момента, как Kingston объявит, сколько же будет стоить их "зверь".

Что касается цифр, то тут тоже есть на что посмотреть. Kingston заявляет о скоростях чтения и записи до 14 800 и 14 000 МБ/с соответственно. И знаете, по скорости чтения они идут ноздря в ноздрю с Samsung 9100 Pro, а вот в записи даже вырываются вперед. Казалось бы, разница всего в 600 МБ/с (у Samsung – до 13 400 МБ/с), но для некоторых энтузиастов и это может стать весомым аргументом в пользу Kingston. Хотя, давайте будем честны, для большинства из нас решающим фактором все же будет цена. Особенно если ты собираешься брать всего один-два накопителя в свой домашний ПК. В таком случае, если Samsung 9100 Pro окажется заметно дешевле, то, думаю, многие закроют глаза на эту небольшую разницу в скорости записи.

Samsung уже выставила ценники на свои 9100 Pro, и они, надо сказать, вполне ожидаемые: 200 долларов за 1 ТБ, 300 за 2 ТБ и 550 за 4 ТБ. Плюс ко всему, они работают над 8-терабайтной версией, хотя ее придется подождать. А вот Kingston, похоже, на старте предложит всем привычные объемы – 1, 2 и 4 ТБ. Информации про 8 ТБ у них пока нет, но, учитывая, что и Samsung свою топовую модель еще не показала, это вполне объяснимо. И еще один интересный момент, подмеченный специалистами из Videocardz: ни один из этих производителей не предлагает свои самые быстрые SSD объемом 512 ГБ. И знаете, я с ними согласен – в наше время ставить что-то меньше терабайта в слот M.2 как-то уже несерьезно.

Интересно, что Kingston и Samsung пошли разными путями в плане контроллеров. Kingston решила использовать проверенный Silicon Motion SM2508, а Samsung, как обычно, полагается на свою собственную разработку. Что касается производительности в операциях ввода-вывода в секунду (IOPS), то тут Kingston обещает до 2 200 000 на чтение и 2 250 000 на запись для терабайтной версии, а вот модели на 2 и 4 ТБ будут выдавать стабильные 2 200 000 IOPS в обоих направлениях.

В плане доступности Samsung пока что впереди планеты всей – их 9100 Pro уже можно купить на различных интернет-площадках. А вот Kingston пока молчит о точных сроках выхода своего Fury Renegade G5. Но, знаете, сама по себе утечка этих изображений уже вселяет надежду, что ждать осталось недолго и Kingston вот-вот "нажмет на курок", выпустив своего скоростного "монстра" на рынок. Посмотрим, чем закончится эта гонка!