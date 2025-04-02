Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Инженеры собрали самого маленького в мире беспроводного летающего робота
Миниатюрный дрон, напечатанный на 3D-принтере, летает с помощью магнитов.

Калифорнийские инженеры разработали крошечный летающий аппарат, размером едва ли больше ластика на кончике карандаша. А теперь самое интересное – у него нет ни батарейки, ни проводов, чтобы черпать энергию. Звучит как фокус, правда? Но это реальность, воплощенная в жизнь пытливыми умами инженеров из Соединенных Штатов. Они придумали, как заставить эту малютку летать с помощью… магнитов! Вместо того чтобы таскать на себе тяжелый аккумулятор, робот полагается на невидимое магнитное поле, создаваемое извне. Это поле – словно невидимые рельсы или, если хотите, управляющие нити, которые и держат его в воздухе, и задают направление. Прощайте, провода и вечная проблема разряженных батарей!

Когда читаешь детальные подробности в статье Science Advances, диву даешься. Эти ребята из Беркли собрали штуковину диаметром меньше сантиметра (9,4 мм, если быть точным) и весом в смешные 21 миллиграмм. Чтобы вы поняли, насколько это мало – одно зернышко риса весит больше! Как им это удалось? Корпус напечатан на 3D-принтере из особых легчайших материалов, фотополимеров, которые твердеют на свету – почти ювелирная работа. А "сердце" и "мускулы" робота – это пара крохотных, но мощных неодимовых магнитов. Именно они, эти миллиметровые силачи, и взаимодействуют с внешним полем.

И вот тут начинается самое интересное – сам полет. Почему именно магниты? Да потому что батарейки для таких крох – это настоящая головная боль: слишком большие, слишком тяжелые. А привязать робота к проводом – значит лишить его свободы. Магнитное поле стало изящным решением. Чтобы робот просто завис, словно на невидимой подушке, хватает совсем слабенького поля – даже магнит с холодильника будет мощнее. Но стоит добавить переменное поле определенной частоты (около 310 Герц), как наш малыш оживает и взлетает. Увеличиваем частоту до 340 Гц – он устремляется вверх. Меняя характеристики поля, оператор, словно невидимый кукловод, может направлять полет робота.

Конечно, пока не все так радужно и эффектно, как в фантастических фильмах. Сейчас этот летун может работать лишь совсем рядом с источником поля – буквально в 10 сантиметрах. Это, согласитесь, не очень много. Но инженеры уже ломают голову, как расширить его "воздушное пространство". Возможно, получится усилить поле, не навредив самому роботу, или использовать хитрые катушки, которые будут фокусировать магнитный "луч" точно на цели. Если это сработает, дальность полета может вырасти до метра, а то и больше – а это уже совсем другой разговор!

И хотя перед нами пока только прототип, планы о развитии проекта уже озвучены. Создатели видят в своем детище предвестника целой армии летающих микро-помощников. Подумайте только: крошечные аппараты, способные пролезть туда, куда человеку путь заказан – для поиска людей под завалами, для незаметного наблюдения за дикой природой, для поиска утечек опасных веществ. А медицина? Идея о том, что крошечный робот может провести обследование, буквально залетев внутрь организма… Звучит немного жутковато, но чертовски интригующе! Кто знает, может, именно такие магнитные "светлячки" станут нашими глазами и руками там, где раньше мы были бессильны. Это только начало пути, и наблюдать за ним невероятно интересно.

#3d-принтер #робототеника #беркли #беспроводной робот
Источник: science.org
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймер нашел альтернативную концовку в Skyrim спустя 17 прохождений
9
В 2032 году в России завершат строительство Крапивинской ГЭС — крупнейшего советского недостроя
+
OnePlus 13T получил улучшенную систему охлаждения
3
Samsung не сдержала обещание по бета-обновлению One UI 7 для Galaxy A55
2
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
1
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
6
Обновление OxygenOS для OnePlus 13 улучшило безопасность, но спровоцировало новые жалобы
+
Nintendo Switch 2 имеет лучшую совместимость и немного дороже предыдущего поколения
+
Хидео Кодзима сообщил, что аудитория Death Stranding достигла отметки в 20 миллионов человек
+
TSMC начала принимать заказы на 2-нм чипы по цене 30 тысяч долларов за пластину
4
Loongson представила первый отечественный сервер, не использующий зарубежные компоненты
4
Инсайдер Zuby_Tech: PlayStation 6 будет оснащена процессором AMD на архитектуре Zen 6
7
Jonsbo выпускает более крупную версию корпуса C6-ITX под названием C6 Max
+
Обнаружена GeForce RTX 5090 с повышенным на 9% числом ROP
4
Ученые успешно объединили два несовместимых материала в квантовый «сэндвич»
+
В России хотят запретить движение электросамокатов по тротуарам
9
Пользователи Steam в России жалуются на сбои в работе сервиса
1
Бербок: Будущая сделка по ресурсам между США и Украиной должна соответствовать законам ЕС
4
Ульяновский автозавод начал активно заниматься обновлением моторов
+
Учёные NASA доказали, что даже продвинутые технологии не могут доставить здорового человек на Марс
+

Популярные статьи

Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
64
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
82
"Капитан Америка: Новый мир", "В потерянных землях", "Бастион 36": краткий обзор новых фильмов
1
Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
1
Недостатки у PlayStation 5 - личный взгляд без розовых очков
17
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
На что способна мобильная Nvidia RTX 5080 в новом игровом ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14
2
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
134
На первое апреля: Почему AMD Radeon это лучшие видеокарты с длительной поддержкой и потенциалом
50
Большая подборка красивых и дешевых скинов для Counter Strike 2 — от двух до двухсот рублей
9

Сейчас обсуждают

Михаил Гриценко
19:22
Это система из трёх звёзд. Альфа центавра самая большая из них ,а проксима самая крошка и поэтому была обнаружена относительно недавно
Активность Проксимы Центавра ставит под вопрос обитаемость ближайшей экзопланеты
Мегавольт
19:10
гранту за 700 бы брали как горячие пирожки.
«АвтоВАЗ» сообщил о 44,4-процентном сокращении автомобильного рынка в России в марте этого года
Кирилл Иванов
19:07
А почему не пушут Альфа Кентавра? Так правильнее название по русски.
Активность Проксимы Центавра ставит под вопрос обитаемость ближайшей экзопланеты
fynjy_2005
19:03
Intel RIP 2025... Позор
SpaceX показала видеозапись полярных регионов Земли с Crew Dragon
Максим Сидоров
19:03
Там в шарашках одни евреи и были.
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
Gamandril
18:52
Еврейскую Автономную область придется распустить получается. Что вы за свинорылость тут развели? Это уже проходили во времена СССР и называется это дискриминация по этническому признаку.
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
Кайрат Амерканов
18:51
Не реклама и не мошенники. Просто можно купить через интернет. За 12р. Мамка с процессом
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
PanzerK
18:42
А чё название то не русское? Или это перевод с китайского?
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
corsi
18:40
Да конечно, два ляма за Весту - это пздц какой-то.
«АвтоВАЗ» сообщил о 44,4-процентном сокращении автомобильного рынка в России в марте этого года
andrey29a
18:40
Да спиздила она флешку, и дуру включила.
Британец лишился 3 млн фунтов в Bitcoin, поскольку его невеста выбросила флешку с криптовалютой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем