Миниатюрный дрон, напечатанный на 3D-принтере, летает с помощью магнитов.

Калифорнийские инженеры разработали крошечный летающий аппарат, размером едва ли больше ластика на кончике карандаша. А теперь самое интересное – у него нет ни батарейки, ни проводов, чтобы черпать энергию. Звучит как фокус, правда? Но это реальность, воплощенная в жизнь пытливыми умами инженеров из Соединенных Штатов. Они придумали, как заставить эту малютку летать с помощью… магнитов! Вместо того чтобы таскать на себе тяжелый аккумулятор, робот полагается на невидимое магнитное поле, создаваемое извне. Это поле – словно невидимые рельсы или, если хотите, управляющие нити, которые и держат его в воздухе, и задают направление. Прощайте, провода и вечная проблема разряженных батарей!

Когда читаешь детальные подробности в статье Science Advances, диву даешься. Эти ребята из Беркли собрали штуковину диаметром меньше сантиметра (9,4 мм, если быть точным) и весом в смешные 21 миллиграмм. Чтобы вы поняли, насколько это мало – одно зернышко риса весит больше! Как им это удалось? Корпус напечатан на 3D-принтере из особых легчайших материалов, фотополимеров, которые твердеют на свету – почти ювелирная работа. А "сердце" и "мускулы" робота – это пара крохотных, но мощных неодимовых магнитов. Именно они, эти миллиметровые силачи, и взаимодействуют с внешним полем.

И вот тут начинается самое интересное – сам полет. Почему именно магниты? Да потому что батарейки для таких крох – это настоящая головная боль: слишком большие, слишком тяжелые. А привязать робота к проводом – значит лишить его свободы. Магнитное поле стало изящным решением. Чтобы робот просто завис, словно на невидимой подушке, хватает совсем слабенького поля – даже магнит с холодильника будет мощнее. Но стоит добавить переменное поле определенной частоты (около 310 Герц), как наш малыш оживает и взлетает. Увеличиваем частоту до 340 Гц – он устремляется вверх. Меняя характеристики поля, оператор, словно невидимый кукловод, может направлять полет робота.

Конечно, пока не все так радужно и эффектно, как в фантастических фильмах. Сейчас этот летун может работать лишь совсем рядом с источником поля – буквально в 10 сантиметрах. Это, согласитесь, не очень много. Но инженеры уже ломают голову, как расширить его "воздушное пространство". Возможно, получится усилить поле, не навредив самому роботу, или использовать хитрые катушки, которые будут фокусировать магнитный "луч" точно на цели. Если это сработает, дальность полета может вырасти до метра, а то и больше – а это уже совсем другой разговор!

И хотя перед нами пока только прототип, планы о развитии проекта уже озвучены. Создатели видят в своем детище предвестника целой армии летающих микро-помощников. Подумайте только: крошечные аппараты, способные пролезть туда, куда человеку путь заказан – для поиска людей под завалами, для незаметного наблюдения за дикой природой, для поиска утечек опасных веществ. А медицина? Идея о том, что крошечный робот может провести обследование, буквально залетев внутрь организма… Звучит немного жутковато, но чертовски интригующе! Кто знает, может, именно такие магнитные "светлячки" станут нашими глазами и руками там, где раньше мы были бессильны. Это только начало пути, и наблюдать за ним невероятно интересно.