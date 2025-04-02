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Fantoci
Модернизированный мозговой имплант помогает пережившим инсульт общаться в реальном времени
Система пока не идеальна. Средняя скорость обычной разговорной речи – около 160 слов в минуту, а нейроинтерфейс выдаёт 47-90 слов.

Многие люди никогда не задумываются о том, каким даром они обладают – способностью говорить. Выражать мысли, спорить, смеяться, делиться чем-то важным с близкими. А теперь представьте на секунду, что эта способность исчезла. Словно вас заперли в собственном теле, мысли кипят, а наружу – тишина. Именно с этим кошмаром живут люди после тяжелых инсультов или с диагнозами вроде БАС – той самой болезни, что постепенно отнимает контроль над мышцами, включая речевые. В общем страшная ситуация.

Но вот что поразительно: наука не стоит на месте, и то, что вчера казалось фантастикой, сегодня становится реальностью. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско работают над чем-то, что иначе как чудом и не назовешь – они разработали и продолжают улучшать систему, которая буквально читает мысли и превращает их в живую речь. И недавнее обновление этой технологии – это действительно огромный шаг вперед.

Как это вообще работает? Если упростить, то в мозг, в ту самую область, что отвечает за речь, вживляется крошечная, гибкая пластинка с множеством микроэлектродов. Она улавливает сигналы, которые мозг посылает, когда человек мысленно пытается что-то сказать. Дальше в дело вступает умный алгоритм, своего рода искусственный интеллект, который эти невидимые команды расшифровывает и превращает в слова. А "озвучивает" их симпатичный цифровой аватар на экране, который становится голосом человека.

Конечно, путь был небыстрым. Первые версии этой системы, о которых мы слышали пару лет назад, были, скажем так, далеки от идеала. Да, это был научный прорыв, но речь получалась немного дерганой, механической – помните голоса первых навигаторов или голосовых помощников? Вот что-то в этом роде. И главное – была задержка. Человек подумал фразу, а аватар произносил ее лишь через несколько секунд. Вроде бы мелочь, но в живом разговоре эти секунды ожидания – целая вечность. Они рушат весь ритм, всю естественность общения.

Хотя, справедливости ради, даже та, ранняя система стала настоящим спасением. Вспомнить хотя бы историю Энн, 47-летней женщины после инсульта. До имплантата ей приходилось мучительно "набирать" слова на специальной алфавитной доске – представляете, сколько времени уходило на простейший диалог? Пять, семь минут! А с интерфейсом – всего минута. Разница колоссальная.


Но ученые – люди неугомонные. Они прекрасно понимали, что эти паузы, эта "роботизированность" – серьезный барьер. Ведь общение – это не просто передача информации, это эмоции, это связь, это ощущение себя частью разговора, а не сторонним наблюдателем. И вот тут начинается самое интересное.

В своей недавней работе, о которой написали в престижном Nature Neuroscience, они рассказали, как смогли кардинально улучшить систему. Они копнули глубже – стали анализировать с высочайшей точностью активность той зоны мозга, которая управляет всеми мельчайшими движениями языка, губ, челюсти, гортани во время речи. Словно подслушали самый сокровенный разговор мозга с речевым аппаратом. И это позволило научить алгоритм работать гораздо быстрее и точнее. Вишенка на торте – они научились синтезировать голос, очень похожий на тот, который был у человека до болезни! Представляете, услышать снова свой голос?

Что в итоге? Задержка сократилась до каких-то 80 миллисекунд! Это практически мгновенно. Мысль – и тут же звук. Это уже совсем другой уровень погружения в беседу, совсем другое ощущение. Да, скорость пока не дотягивает до нашей обычной болтовни (мы говорим где-то 160 слов в минуту, а система выдает 47-90), но это уже не просто функциональный протез, это реальный инструмент для живого диалога.

И ведь это, скорее всего, только начало. Как говорит один из авторов исследования, нейрохирург Эдвард Чанг, с развитием технологий, с появлением более чувствительных датчиков и умных алгоритмов, возможности будут только расти. Границы возможного явно отодвигаются. И это дает невероятную надежду тем, кто так долго ждал возможности снова быть услышанным. Это не просто про технологию, это про возвращение человеку голоса, а вместе с ним – частички себя и связи с миром. По-моему, это по-настоящему вдохновляет.

#нейроинтерфейс #мозговой имплант #генерация речи
Источник: nature.com
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