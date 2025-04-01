Идея не новая, деньги на неё выделили ещё в 2022-м, а теперь дело дошло до настоящих экспериментов.

Космические силы США взялись за реализацию идеи, которая ещё недавно существовала только в научно-фантастических романах. Речь идет об испытаниях дозаправки спутников прямо в полете – этакая небесная АЗС. Запланированные на 2026-2027 годы экспериментальные миссии должны показать, возможно ли это реализовать не на бумаге, а на низкой околоземной орбите. В этом стратегическом для США начинании примут участие "мастодонты" оборонной индустрии вроде Northrop Grumman, так и более молодые, но уже заявившие о себе компании, специализирующиеся на орбитальных технологиях, – Astroscale и Orbit Fab.

Почему это так важно для Министерства обороны США? В последние годы ракеты становятся совершеннее, запуски – чуть дешевле, но давайте честно: отправить что-либо на орбиту – это все еще невероятно дорогое и рискованное предприятие. А главное, большинство спутников – это, по сути, одноразовые устройства. Как только у них заканчивается топливо для маневров (а оно нужно постоянно, чтобы корректировать орбиту или уклоняться от мусора), дорогостоящий аппарат превращается в бесполезный кусок металла. Представьте, если бы вам приходилось выбрасывать машину каждый раз, когда в ней кончается бензин! Орбитальная дозаправка – это попытка разорвать этот порочный круг, дать спутникам вторую, а то и третью жизнь, и наконец-то начать использовать космическую технику по-настоящему эффективно. Идея витала в воздухе давно, получила финансирование пару лет назад, а теперь, как пишет SpaceNews, переходит от чертежей к реальным тестам под кодовыми именами Tetra-5 и Tetra-6.

Первый акт этого космического балета – миссия Tetra-5, намеченная на 2026 год. На сцену выйдут два небольших спутника от Orbit Fab, оснащенные хитрым устройством RAFTI. Это специальный клапан, своего рода универсальный заправочный пистолет для космоса, позволяющий быстро и надежно соединяться для перекачки топлива. Одному аппарату предстоит отработать стыковку с орбитальным "складом" топлива той же Orbit Fab – своего рода тест заправки на стационарной станции. Второму же придется выполнить задачу посложнее: "поймать" и заправиться от маневренного челнока-заправщика компании Astroscale. Представьте себе эту картину: два объекта несутся вокруг Земли со скоростью в тысячи километров в час и должны идеально состыковаться для передачи топлива – здесь нужна ювелирная работа!

Возможно, именно так будут выглядеть "заправочные сопла будущих космических заправок. Источник: Orbit Fab

Дальше – больше. В 2027 году стартует Tetra-6, и здесь в игру вступает тяжелая артиллерия от Northrop Grumman с их пассивным модулем дозаправки PRM. Маленький спутник попробует "присосаться" к внушительному орбитальному танкеру ROOSTER-5. И самое главное – все это будет происходить на геосинхронной орбите, очень далеко от Земли. Именно там "живут" многие критически важные спутники связи и метеорологии, от которых зависит наша с вами повседневная жизнь – от прогноза погоды до телетрансляций. Успех этой миссии откроет дорогу к обслуживанию аппаратов в этом стратегически важном регионе космоса.

Любопытно, как будут действовать Космические силы США. Они не стали делать ставку на кого-то одного, а одобрили подходы всех трех компаний. Это похоже на мудрую стратегию: пусть технологии конкурируют, пусть докажут свою состоятельность в реальных условиях. Кто покажет лучший результат в ходе миссий Tetra – тот, вероятно, и получит зеленый свет и серьезные контракты на будущее. Видно, что цель здесь не только в решении военных задач, но и в стимулировании целого нового рынка – рынка космической логистики, который в идеале должен стать самодостаточным и работать без постоянных государственных вливаний.

А ведь если задуматься, потенциал у этой технологии огромен! Это не просто способ продлить жизнь спутникам на околоземной орбите. Орбитальная дозаправка может стать ключом к освоению дальнего космоса. Представьте: мы могли бы отправлять к Марсу или астероидам более тяжелые корабли, зная, что их можно будет дозаправить уже в космосе. Или разбивать доставку топлива для большой миссии на несколько более дешевых запусков. Это может сделать самые смелые проекты – от баз на Луне до добычи ресурсов на астероидах – чуточку реальнее.

Так что эти, казалось бы, рутинные технические испытания – на самом деле предвестники новой эпохи в освоении космоса. Эпохи, когда космос из места для редких экспедиций превращается в пространство для постоянной работы, обслуживания и, возможно, даже жизни. И наблюдать за этими первыми шагами – невероятно интересно.