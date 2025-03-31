Для тех, кто уже установил Windows 11 без учётной записи Microsoft, ничего не изменится. Компьютеры продолжат получать обновления в обычном режиме.

Microsoft все туже затягивает гайки: установка Windows 11 без аккаунта становится почти невозможной. Компания, кажется, решила окончательно перекрыть кислород одной популярной лазейке. Помните тот самый трюк, который позволял спокойно установить Windows 11, не подключаясь к интернету и не вводя данные своего Microsoft-аккаунта на старте? Так вот, скоро эта возможность, похоже, канет в Лету. Но есть и хорошие новости, Windows-энтузиасты народ у нас изобретательный, и наверняка уже вовсю ищут новые обходные пути. Интересно, надолго ли хватит их изобретательности в этой борьбе с корпорацией?

Давайте вспомним, как все начиналось. С февраля 2023 года, когда вышло обновление 22H2, Microsoft как-то резко взяла курс на то, чтобы все клиенты — пользователи Домашней версии, и Профессиональной — обязательно подключались к сети и логинились под своей учеткой при первой настройке системы. Многих это, мягко говоря, напрягло. Кому-то не нравится идея светить свой аккаунт где ни попадя, кому-то просто не нужен этот онлайн-функционал на конкретном ПК. Но нашлись умельцы! Достаточно было во время установки вызвать командную строку (такое черное окошко для текстовых команд, если кто не знает) и вбить волшебное слово bypassnro. Вуаля — требование подключения к сети испарялось.

Но, как говорится, музыка играла недолго. Ребята с пытливыми умами с портала Windows Central раскопали в самых свежих тестовых версиях Windows 11, что эта команда больше не работает. Ее просто выпилили. А как показывает практика, то, что исчезает из беты, через несколько недель или месяцев исчезает и у всех остальных. Официальное объяснение от Microsoft звучит как всегда благородно: мол, все ради «повышения безопасности и улучшения пользовательского опыта». Звучит красиво, но осадочек, как говорится, остается. Уж не попытка ли это еще сильнее привязать нас к своей экосистеме под благовидным предлогом?

Впрочем, есть и хорошие новости, этакая ложка меда в бочке дегтя. Если вы уже успели поставить систему "по-партизански", без аккаунта, то можете выдохнуть. Ваш компьютер будет и дальше спокойно жить своей жизнью, получать обновления, и никто не будет требовать от вас срочно залогиниться. Проблемы могут возникнуть только у тех, кто планирует ставить Windows 11 на новое железо в ближайшем будущем и все еще хочет остаться "непривязанным".

Но наше интернет-сообщество — сила! Не успела новость облететь сеть, как на Reddit, в X (бывшем Твиттере) и других уголках интернета уже вовсю обсуждают новые, правда, куда более заковыристые, способы обхода. Это уже не просто команду ввести, там придется немного потанцевать с бубном. Насколько надежны эти новые методы и как долго Microsoft позволит им существовать — большой вопрос. Зная упорство компании, можно предположить, что эта игра в кошки-мышки будет продолжаться долго.

Вообще, вся эта история с навязыванием учетных записей — давняя песня Microsoft, которая вызывает стабильное раздражение у многих. И дело тут не только в какой-то паранойе насчет слежки (хотя и это тоже). Многим просто не нравится, когда их лишают выбора, когда им навязывают сервисы, которые им не нужны. Даже Илон Маск как-то публично возмущался этим в адрес главы Microsoft. Что уж говорить про тысячи обычных пользователей, чьи заявления и жалобы на эту тему можно найти по всему интернету.

И ведь нынешнее "закручивание гаек" — это не единичный случай. Мы видим общую тенденцию. Вспомните, как недавно Microsoft тихо убрала со своего сайта инструкции, как поставить Windows 11 на старые, "неподдерживаемые" компьютеры без чипа TPM 2.0 (это такой специальный чип для безопасности). Похоже, компания планомерно строит все более высокий забор вокруг своей операционной системы, оставляя все меньше пространства для маневра тем, кто привык настраивать все под себя. Немного грустно наблюдать, как Windows из относительно гибкой системы превращается во что-то более закрытое и требовательное.

Так что да, мир Windows меняется. И если вы цените свою цифровую независимость, возможно, скоро придется либо смириться с новыми правилами игры, либо искать более сложные пути, либо... кто знает, может, и вовсе присматриваться к альтернативам? Время покажет.