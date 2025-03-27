Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
На китайских интернет-площадках продают поддельные RTX 4090 со старым графическим процессором GA102
В погоне за прибылью мошенники начали подделывать топовые GPU, выдавая старые модели за новинки. На этот раз под прицел попала RTX 4090.

Дефицит и заоблачные цены на видеокарты, подогреваемые активностью перекупщиков, породили новую волну мошенничества. Теперь это уже не просто продажа пустых коробок через онлайн-площадки вроде Avito, аферисты пошли дальше: они мастерски маскируют старые видеокарты под новейшие модели. В частности, замечены случаи, когда внутрь массивной системы охлаждения от топовой Nvidia RTX 4090 устанавливают плату от предыдущего поколения, RTX 3090. Особо изощренные мошенники даже берутся за "модернизацию" самого графического кристалла: шлифуют его и наносят фальшивую маркировку, имитирующую чип RTX 4090.

Следует отметить, что приобретение игровой видеокарты "с рук" – это всегда лотерея, даже в лучшие времена. Никогда нельзя быть уверенным, что скрывается за объявлением: действительно "почти новая" карта, или "ветеран" майнинговых ферм, чей ресурс почти исчерпан после круглосуточной работы под нагрузкой для добычи криптовалюты. Однако текущая ситуация с ценами на новые видеокарты толкает мошенников на изобретение все более хитрых и труднораспознаваемых подделок.

Яркий пример такого обмана недавно всплыл на китайской площадке Bilibili. Пользователь приобрел видеокарту, внешне неотличимую от референсной Nvidia RTX 4090 – никаких следов вскрытия или повреждений, да и цена казалась адекватной рыночной ситуации. Подвох вскрылся лишь после получения и разборки ускорителя для проверки. Под системой охлаждения обнаружился кристалл, отполированный до блеска и помеченный кодовым именем AD102, которое действительно принадлежит RTX 4090. Однако внимательный осмотр печатной платы развеял все сомнения: ее разводка и расположение элементов питания полностью соответствовали старой RTX 3090. Расположение контактных площадок вокруг чипа также подтвердило подмену.

Важно понимать: у покупателя практически не было шансов распознать обман до разборки карты. Даже сняв радиатор, не каждый заметит неладное. Да, кристалл может показаться подозрительно блестящим после шлифовки, но на нем красуется "правильная" маркировка AD102. Только вот она фальшивая, нанесена кустарно поверх настоящего, но более старого чипа.

Такой обман требует от мошенников определенных усилий и даже вложений – ведь им нужна как минимум старая видеокарта (пусть и нерабочая, как предполагают эксперты Tom's Hardware) и дорогостоящая система охлаждения от новой. Вероятно, расчет аферистов строится на том, чтобы получить деньги и бесследно исчезнуть, не беспокоясь о том, что покупатель получит просто более медленную или вовсе нерабочую карту. Хотя остается загадкой, зачем в таком случае вообще отправлять физический товар, рискуя быть пойманным, а не просто исчезнуть с деньгами.

Как же защититься от подобных хитроумных подделок? Главное правило: избегайте покупки дорогих комплектующих, особенно видеокарт, на площадках, не предлагающих надежную защиту покупателя и простую систему возврата средств. В идеале – покупайте там, где можно лично осмотреть и, по возможности, проверить товар перед оплатой. Но даже получив заветную карту, не спешите радоваться. Установите драйверы и обязательно запустите диагностическую утилиту типа GPU-Z. Она покажет реальные характеристики установленного чипа (модель, количество ядер, частоты) и поможет выявить подлог. Кроме того, такие программы могут указать и на другие проблемы, например, на аппаратно отключенные функциональные блоки (те же ROP - блоки растровых операций) у карт Nvidia, что тоже может быть признаком производственного дефекта или мошенничества. Будьте бдительны!

#rtx 4090 #rtx 3090 #ga102 #ad102 #nvidia rtx 4090
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США начинают использовать дроны без GPS благодаря системе Raptor от Maxar
+
Live Science: Международная команда ученых обнаружила на дне океанов уникальный вид плутония
+
На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
+
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
20
Смартфоны следующей серии Honor Magic 8 будут обладать дисплеями как 6,3 дюйма, так и 6,6 дюйма
+
Анонсирован список устройств Xiaomi, поддерживающих HyperOS 2.2
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 14 с исправлением ошибок
+
У модмейкера удалили видео на Youtube за создание слишком реалистичной карты GTA 6
+
Realme GT 7 Pro станет самым быстро заряжаемым в мире смартфоном батареей емкостью 7000 мАч
1
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
3
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Электрохимическое устройство превращает CO₂ в кислород с эффективностью 98%
3
Windows блокирует драйвер, применяющийся в популярном ПО для управления подсветкой и вентиляторами
1
Microsoft намекает на возможные изменения, связанные с обновлением Windows 11 25H2
4
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
Realme GT 8 Pro получит Snapdragon 8 Elite 2, аккумулятор 7000 мА·ч и перископную камеру
+
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
3
Уже в 2026 году Qualcomm представит 2-нм техпроцесс TSMC для производства SM8950 и SM8945
+
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила возможный выход Strix Halo для настольных ПК
1
Патч KB5053643 для Windows 10 приносит исправления для Проводника, принтеров, решает другие проблемы
+

Популярные статьи

Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
100
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
19
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
63
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2
Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
+
Как Epic Games и Тим Суини изменили игровой мир и сделали Xbox великим
4
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
1

Сейчас обсуждают

smash526
20:37
Одноклассник еще в 95ом делал ИИ на Cobol На полном серьёзе Где ты сегодня, Олег ?
За 10 лет до появления ChatGPT программист Алекс Крижевский создал нейросеть AlexNet
Yilec
20:36
Манула можно погладить в жизни всего два раза. Один раз правой рукой, второй раз левой.
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
valera60
20:34
Да это ясно, но у "автора" мозгов нет даже проверить "новость"...
Российский коллайдер начал эксперименты по столкновению тяжелых ионов в поисках темной материи
Василий Масьянов
20:34
А 5600х почему не упомянут?отличный проц
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Den41k
20:33
какие нынешние? насколько нынешние?))) условный 8600к уделает все старые 4ядерники вхлам. условный 3600 +-равен i7 8700 но их вхлам (процентов на 30) уделывает 5600. которого еще на 30% уделывает усло...
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
beltar
20:30
Ты не понимаешь насколько дотошно я рассматриваю картинку. Насчет мощности, то 70 fps в 1440p на ультрах в Space Marines 2 в стартовой локации не сказать, что предел мечтаний. Но, фактически, DLSS ста...
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
Den41k
20:28
вот да. При всемм уважении, но я не пониамю каким бомжем нужно быть, чтобы не насобирать на 5600+б550 с алика. мамки от 80 баксов процы +-100 баксов, оперативы берем скок ннадо, но за 40 бакосв легко ...
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Любое Имя
20:27
Видеоядро адрено 710 вообще то
В сети появилась информация об архитектуре и результатах тестов Dimensity 9500
Максим Сидоров
20:26
Это как со звуком. Я слушаю мне нравится. А друг, музыкант, ему уши режет, говорит качество ужасное. С другой стороны у тебя и так карта мощная. Она и так выдает нормальную частоту кадров. Работу длсс...
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
Pooopy
20:24
dlss стимулирует однополую любовь и деменцию, это доказанные факты.
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем