В погоне за прибылью мошенники начали подделывать топовые GPU, выдавая старые модели за новинки. На этот раз под прицел попала RTX 4090.

Дефицит и заоблачные цены на видеокарты, подогреваемые активностью перекупщиков, породили новую волну мошенничества. Теперь это уже не просто продажа пустых коробок через онлайн-площадки вроде Avito, аферисты пошли дальше: они мастерски маскируют старые видеокарты под новейшие модели. В частности, замечены случаи, когда внутрь массивной системы охлаждения от топовой Nvidia RTX 4090 устанавливают плату от предыдущего поколения, RTX 3090. Особо изощренные мошенники даже берутся за "модернизацию" самого графического кристалла: шлифуют его и наносят фальшивую маркировку, имитирующую чип RTX 4090.

Следует отметить, что приобретение игровой видеокарты "с рук" – это всегда лотерея, даже в лучшие времена. Никогда нельзя быть уверенным, что скрывается за объявлением: действительно "почти новая" карта, или "ветеран" майнинговых ферм, чей ресурс почти исчерпан после круглосуточной работы под нагрузкой для добычи криптовалюты. Однако текущая ситуация с ценами на новые видеокарты толкает мошенников на изобретение все более хитрых и труднораспознаваемых подделок.

Яркий пример такого обмана недавно всплыл на китайской площадке Bilibili. Пользователь приобрел видеокарту, внешне неотличимую от референсной Nvidia RTX 4090 – никаких следов вскрытия или повреждений, да и цена казалась адекватной рыночной ситуации. Подвох вскрылся лишь после получения и разборки ускорителя для проверки. Под системой охлаждения обнаружился кристалл, отполированный до блеска и помеченный кодовым именем AD102, которое действительно принадлежит RTX 4090. Однако внимательный осмотр печатной платы развеял все сомнения: ее разводка и расположение элементов питания полностью соответствовали старой RTX 3090. Расположение контактных площадок вокруг чипа также подтвердило подмену.

Важно понимать: у покупателя практически не было шансов распознать обман до разборки карты. Даже сняв радиатор, не каждый заметит неладное. Да, кристалл может показаться подозрительно блестящим после шлифовки, но на нем красуется "правильная" маркировка AD102. Только вот она фальшивая, нанесена кустарно поверх настоящего, но более старого чипа.

Такой обман требует от мошенников определенных усилий и даже вложений – ведь им нужна как минимум старая видеокарта (пусть и нерабочая, как предполагают эксперты Tom's Hardware) и дорогостоящая система охлаждения от новой. Вероятно, расчет аферистов строится на том, чтобы получить деньги и бесследно исчезнуть, не беспокоясь о том, что покупатель получит просто более медленную или вовсе нерабочую карту. Хотя остается загадкой, зачем в таком случае вообще отправлять физический товар, рискуя быть пойманным, а не просто исчезнуть с деньгами.

Как же защититься от подобных хитроумных подделок? Главное правило: избегайте покупки дорогих комплектующих, особенно видеокарт, на площадках, не предлагающих надежную защиту покупателя и простую систему возврата средств. В идеале – покупайте там, где можно лично осмотреть и, по возможности, проверить товар перед оплатой. Но даже получив заветную карту, не спешите радоваться. Установите драйверы и обязательно запустите диагностическую утилиту типа GPU-Z. Она покажет реальные характеристики установленного чипа (модель, количество ядер, частоты) и поможет выявить подлог. Кроме того, такие программы могут указать и на другие проблемы, например, на аппаратно отключенные функциональные блоки (те же ROP - блоки растровых операций) у карт Nvidia, что тоже может быть признаком производственного дефекта или мошенничества. Будьте бдительны!