С ним можно общаться почти как с живым человеком: попросите провести диагностику системы, подкрутить настройки "железа", или сконфигурировать совместимые программы и периферию.

Технологические будущее действительно наступило. Только представьте: вы сидите за своим компьютером, и вместо того, чтобы копаться в настройках, вы просто говорите: "Эй Nvidia, разгони-ка мне видеокарту!" И умная программа выполняет вашу команду. Звучит как фантастика, правда? Но именно такую возможность предлагает Nvidia со своим новым проектом G-Assist. Похоже, компания всерьез взялась за то, чтобы подружить нас с искусственным интеллектом прямо на уровне нашей домашней игровой системы.

Следует отметить, что это пока еще экспериментальная функция, но с большими перспективами на будущее. Чтобы эта магия заработала, вам понадобится одна из последних видеокарт RTX 30-й, 40-й и 50-й серии, с объемом видеопамяти не меньше 12 ГБ. Да и компьютер должен быть относительно свежим. Но если все условия соблюдены, то достаточно нажать всего две клавиши – ALT+G – и вот он, ваш личный ИИ-ассистент, готовый к тестированию.

Задумайтесь, насколько это удобно! Больше не нужно блуждать по дебрям настроек, пытаясь найти нужную опцию. Просто скажите, что вам нужно – провести диагностику, поднять частоты для более плавной игры или настроить любимую мышку. И, что интересно, Nvidia уже заручилась поддержкой таких известных брендов, как Corsair, Google Gemini, Logitech, MSI, Nanoleaf и Spotify. Разработчики позиционирует G-Assist как невидимого помощника, который знает все о вашем железе и софте.

G-Assist стал доступен в последнем обновлении приложения Nvidia App.

А ведь в основе этого всего лежит довольно скромная по размерам, но, судя по всему, весьма шустрая языковая модель Llama, работающая на технологиях Nvidia ACE. И знаете, что особенно радует? Для работы G-Assist не нужен интернет! В наше время, когда все буквально работает онлайн, это прямо-таки глоток свежего воздуха. Конечно, по своим возможностям она пока не сравнится с гигантскими нейросетями, но для помощи в повседневных компьютерных делах ее точно хватит, а со временем, как обещают, станет еще лучше. Кстати, для тех, кто любит покопаться в коде, есть возможность создавать свои собственные плагины для G-Assist, а посмотреть, что уже придумали другие, можно на GitHub.

Но, конечно, не стоит забывать, что это все еще "сырая" технология. Вспомните, сколько проблем было, например, с оверлеем в том же приложении Nvidia App. Так что, если вы решите испытать G-Assist в деле, будьте готовы к тому, что при серьезной нагрузке на видеокарту может случиться небольшая "просадка" производительности. Сама Nvidia честно предупреждает, что в такие моменты может немного снизиться частота кадров или скорость выполнения задач. Но, как только помощник закончит свою работу, все вернется на круги своя.





Зато требования к остальному железу довольно демократичные. Помимо видеокарты, нужен Windows 10 или 11, более-менее современный процессор от Intel или AMD, немного места на диске и свежий драйвер GeForce (версии 572.83 или новее). В общем, ничего сверхъестественного. Подробности, как обычно, можно найти на официальной странице.

Как по мне, так это очень интересный эксперимент. Похоже, Nvidia всерьез задумалась о том, чтобы сделать взаимодействие с компьютером более интуитивным и доступным. Кто знает, может быть, скоро мы будем не только играть и работать, но и просто общаться со своими машинами? Время покажет, но G-Assist выглядит как многообещающий первый шаг в этом направлении.