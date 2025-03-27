За последние несколько недель ряд владельцев материнских плат ASRock и процессоров 9800X3D пожаловались на то, что их платы "поджаривают" процессоры, оставляя заметные следы гари на нижней стороне.

Многим знакомо неприятное чувство, когда дорогущая техника внезапно перестает работать. Вот представьте: вы купили навороченный компьютер за сумму, которой хватило бы на приличный зарубежный отпуск, собрали его с любовью и трепетом, а через неделю ваш процессор превращается в кирпич. В интернете появилось множество сообщений о том, что свежесобранные машины либо отказываются стартовать, либо, что гораздо хуже, буквально поджаривают дорогостоящие процессоры, оставляя на их «брюшке» недвусмысленные следы прогара. В этот раз все жалобы были направлены в сторону ASRock, но производитель поспешил заявить: проблема вовсе не в платах, а в… банальной грязи.

Согласно официальной версии ASRock, виной всему мусор – пылинки, ворсинки или другие посторонние частицы, случайно попавшие в процессорное гнездо (сокет) во время установки чипа. Компания утверждает, что получила несколько таких «проблемных» плат обратно, и после тщательной чистки сокета они заработали как часы, без проблем выдерживая даже серьезные стресс-тесты. Никаких следов повреждения в цепях питания процессора (зоне VRM) на самой плате, по их словам, обнаружено не было. Мол, если бы пользователи были аккуратнее при сборке, никаких инцидентов бы и не случилось.

Звучит логично? В теории – да. Посторонний предмет между нежными контактами процессора и сокета действительно способен вызвать короткое замыкание с печальными последствиями. Однако ситуация куда запутаннее, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, жалобы на «сгоревшие» 9800X3D посыпались не от одного-двух неопытных сборщиков, а от заметного числа пользователей. Во-вторых, сама ASRock, как подметили наблюдатели с ресурса WCCFTech, выпустила обновление BIOS, направленное на решение этой проблемы. Зачем обновлять прошивку, если виновата исключительно пыль и неаккуратность пользователя? Это наводит на мысль, что дело может быть и в некорректных настройках напряжения или управления питанием, которые как раз и регулируются через BIOS.

Процессор Ryzen 9800X3D со следами прогара. Источник: ASRock / Uniko's Hardware

Более того, как показывает активное обсуждение этой темы на популярном форуме Reddit, проблема не ограничивается платами одного производителя. Аналогичные истории случались и у владельцев материнских плат от Asus, Gigabyte и MSI. Четкой картины тоже нет: у кого-то процессор «умирал» сразу, у кого-то работал несколько дней или недель. Был даже уникальный случай, когда чип, считавшийся вышедшим из строя, вдруг «ожил» после обновления BIOS материнской платы.

Так что же делать, если вы уже являетесь обладателем Ryzen 9800X3D или только собираетесь им стать. Прежде всего, не поленитесь зайти на сайт производителя вашей материнской платы и установить самую свежую версию BIOS – это может быть критически важно. Ну и, конечно, при установке процессора проявите максимальную аккуратность: внимательно осмотрите сокет на предмет пыли или посторонних частиц перед тем, как опускать туда процессор. Пока ситуация не прояснилась окончательно, двойная осторожность точно не повредит. Похоже, история с загадочным выходом из строя топовых процессоров еще не закончена, и чистота сокета – лишь один из факторов в этом сложном уравнении.