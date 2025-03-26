Новый формат призван улучшить детализацию и яркость изображения, особенно в темных сценах.

У каждого заядлого киномана были такие случаи, когда смотришь какой-нибудь крутой сериал вечером, всё атмосферно, мрачно... настолько мрачно, что половину происходящего на экране просто не видно! Netflix, кажется, услышал наши (тихие, произнесенные в темноте комнаты) жалобы и решил подвезти немного технологий для улучшения картинки. Теперь "избранные" фильмы и сериалы можно смотреть в формате HDR10+. Звучит навороченно, но если по-простому – это штука, которая обещает сделать изображение ярче, цвета сочнее, а контраст – четче. Как раз то, что доктор прописал для контента, который иногда грешит излишней "замыленностью" или темнотой.

Правда, пока эта радость будет доступна не всем, а только тем, кто раскошелился на подписку Premium. Ну, знаете, ту самую, которая позволяет смотреть контент в 4K и вообще чувствовать себя VIP-персоной. Netflix говорит, что они смогли провернуть этот апгрейд для кучи уже существующего контента благодаря хитрому кодеку AV1. Это как цифровой архиватор, который умудряется сильно сжимать видео, почти не портя качество. Раньше они его использовали для обычного видео (SDR), а теперь пустили в ход и для HDR. Обещают, что чуть ли не половина всего, что есть на Netflix (если считать по часам просмотра), скоро будет сиять в HDR10+. Звучит амбициозно!

Интересно, что у Netflix теперь целый парк HDR-форматов. Давайте по-быстрому разберемся, чем они отличаются, чтобы не запутаться:

Старичок HDR10: Самый базовый и распространенный. Он как бы говорит телевизору: "Сделай картинку поярче и покрасочнее вот по этим общим правилам на весь фильм". Результат сильно зависит от самого телека: какой-то справится лучше, какой-то хуже. Dolby Vision: Это уже продвинутый игрок. Он умнее: дает телевизору динамические подсказки для каждой сцены (а то и кадра!). Мол, "здесь сделай посветлее, а тут тени поглубже". Картинка получается более выразительной, "сочной", как любят говорить обзорщики. Но за технологию Dolby нужно платить лицензионные отчисления. Новичок HDR 10+: По сути, это ответ на Dolby Vision, только бесплатный и открытый (его придумали Samsung с партнерами). Он тоже использует динамические подсказки, как Dolby Vision, чтобы телевизор мог выжать максимум из своих возможностей в каждой конкретной сцене.

Два скриншота одной и той же сцены: верхний — с метаданными HDR10, нижний — с метаданными HDR10+.

Идея динамических форматов (и Dolby Vision, и HDR10+) в том, чтобы изображение было максимально близким к тому, что задумал режиссер. Чтобы яркое солнце не слепило белым пятном, а в темном подвале можно было разглядеть детали, а не просто черное месиво. Помните те самые сцены, где герой крадется в ночи, а вы видите только его смутный силуэт? Вот с этим и борются новые HDR-форматы. Netflix даже показал картинку-сравнение, где HDR10+ убирает дурацкий пересвет от фонарика – мелочь, а приятно, картинка становится реалистичнее.

Но, как всегда, есть нюанс, и даже не один. Чтобы увидеть всю эту красоту HDR10+, ваше "железо" должно уметь с ней работать. Тут начинается самое интересное (или грустное, для кого как). Поскольку HDR10+ – это такой "бунтарь" против платного Dolby Vision, его поддержка есть не везде.

Точно "дружат" с HDR10+ телевизоры Samsung последних лет (они его активно продвигали). Также поддержка встречается у Hisense, Panasonic, Philips, TCL – причем многие из них молодцы и поддерживают оба динамических формата, давая выбор. А если вы смотрите Netflix через приставку, то ищите поддержку HDR10+ в последних Amazon Fire TV Stick, Apple TV или Roku (если вдруг у вас такая есть).

Короче говоря, что делать? Если у вас Премиум-подписка и вам интересно посмотреть на HDR10+, придется провести небольшое расследование:

Телевизор: Загляните в характеристики вашей модели на сайте производителя или покопайтесь в настройках изображения – там может быть заветный значок HDR10+. Приставка (если есть): То же самое – проверьте, поддерживает ли ваш медиаплеер этот формат.

Если все звезды сошлись, и и телевизор, и приставка (или что у вас там) поддерживают HDR10+, то поздравляю! Можете искать соответствующий контент на Netflix и оценивать, действительно ли картинка стала лучше. А если нет – что ж, HDR10 или даже обычный SDR тоже вполне себе смотрибельны, главное, чтобы кино было интересное! Но сам факт, что Netflix не стоит на месте и пытается улучшать качество, уже радует. Посмотрим, что будет дальше.