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Fantoci
Цены на Nvidia RTX 5090 до сих пор сильно завышены и держатся на уровне 3000 долларов
RTX 5090 – самая дорогая потребительская видеокарта в истории.

Слышали про рекомендованные цены от Nvidia? Да бросьте, это уже как легенды о мамонтах! Вспоминаешь их с ностальгией, конечно, но понимаешь, что в реальном мире это уже не работает. Похоже, золотые времена доступных игровых видеокарт канули в Лету, и теперь за топовую графику нам предлагают расплачиваться суммами, от которых челюсть отвисает. Серьезно, цены уже скоро подержанные автомобили обгонят!

Вот взять, к примеру, флагманскую RTX 5090. Вышла в январе и сразу – бац! – все ахнули. Не только мощностью, тут вопросов нет, зверь-машина. Но и ценой, конечно. Заявили 2000 долларов на старте, а она как ракета в космос – только успевай следить, как ценник растет. У перекупщиков, на аукционах – там вообще черт ногу сломит, какие суммы крутят. Но самое-то обидное, что и официальные магазины не отстают. Партнеры Nvidia, те самые, что эти карты и собирают, теперь в среднем 3000 долларов просят. Думаю, вы это и так знаете. И это еще по-божески, если "по-божески" вообще уместно в таком контексте. Самое "дешевое", что я лично нашел, – 2650, и то, как говорится, еще поискать надо.

Две тысячи долларов за видеокарту! Вы вдумайтесь только! RTX 5090 – самая дорогая видеокарта для геймеров, которую вообще когда-либо выпускали. Ну да, были там "Титаны" всякие от Nvidia, тоже с конскими ценниками, но их-то хоть честно позиционировали как профессиональные инструменты. А тут – вроде как для нас, для геймеров. Хотя какой же ты геймер, если тебе, чтобы видюху купить, надо почку продать? RTX 5090 – это, по сути, тот же "Титан", только в геймерской упаковке. И цена… ну вы поняли. И знаете, что самое смешное? Даже эти 2000 долларов, похоже, оказались недостаточно "жирными". Цены-то, оказывается, за пару недель после старта подскочили чуть ли не на 50%! Куда катимся?

Zotac вот, не отстает от тренда, тоже цены подкрутили. Их Solid OC, типа "самая доступная" версия, теперь от 2700 долларов. Другие модели – все три штуки баксов и выше. И это не единичный случай, MSI тоже хороши. В их фирменном магазине RTX 5090 как горячие пирожки – только успевай ценники менять. Самая "дешевая" – 2650, но, честно говоря, я бы на вашем месте не спешил радоваться. В наличии-то их все равно нет. Так что цена эта – как мираж в пустыне.

Проблемы, с которыми столкнулась вся серия RTX 50, не делают 5090 более привлекательной.

Заходишь в магазин Asus – и там примерно та же картина маслом, только еще мрачнее. Цены вообще в космос улетели. Вроде, есть Asus TUF Gaming RTX 5090 за 2760, но рядом уже красуется такая же TUF Gaming, только за 3000. А уж про Astral версии и говорить страшно – там 3400 и выше. И опять – "нет в наличии". Так что, то ли цены эти для красоты написаны, то ли для избранных миллионеров. Обычному геймеру на них даже смотреть больно.

Вот знаете, иногда думаю: ну ладно, если ты готов отвалить 2000 баксов за видюху, которая всего на 30% быстрее, чем та, что два года назад за полторы штуки вышла, ну, может, тебе и 3000 не так уж и много. Может, ты и разницы в играх особо не заметишь. Но, блин, три тысячи! Это все равно как-то дико, согласитесь? И это такой плохой знак для всей индустрии. Флагманские карты всегда были дорогими, но чтобы настолько… Это уже какой-то ценовой беспредел, честное слово. И самое паршивое, что это все тянет за собой цены на все остальные видеокарты, как от AMD, так и от Nvidia. Эффект домино какой-то.

RTX 5080, которая вроде как "средний класс", сейчас чуть ли не вдвое дороже, чем на старте продаж. А 5070 Ti, которая должна была быть "бюджетной" за 750 баксов, уже давно за тысячу перевалила. Даже AMD со своей 9070 XT, которая вроде как и неплохая карта, и та на сотни долларов дороже, чем стоила изначально.

И что в итоге? Ждем мы все, как манны небесной, этих самых "народных" карт, типа RTX 5060 и 9060 XT. А пока что? Самые дешевые видюхи, на которых хоть как-то можно играть в современные игры, – это все равно 500 долларов. Полтысячи баксов! Для большинства геймеров это вообще не деньги, это целое состояние. Честно говоря, хочется уже, чтобы кто-то там наверху встряхнул эту индустрию как следует. Потому что так дальше продолжаться не может. Или может? Вот в чем вопрос.

#nvidia #rtx 5090 #rtx 5060 #nvidia rtx 5090
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