В 10 раз лучше прошлого поколения — и в 10 раз лучше RTX 5070 Ti, согласно новым отчетам.

Если верить последним данным, AMD показала настоящий мастер-класс того, как нужно выпускать видеокарты. Критики в восторге, обзоры пестрят похвалами, но главное – геймеры, кажется, просто влюбились в новую "красную" видеокарту. Иначе как объяснить этот безумный ажиотаж? Посудите сами: по свежим данным, продажи RX 9070 XT взлетели в десятки раз по сравнению с предыдущим поколением. Десятки раз! Они раскупаются как горячие пирожки в морозный день. А один немецкий магазин вообще заявил, что продает RX 9070 XT в десять раз лучше, чем Nvidia RTX 5070 Ti. Вы бы поверили в это всего месяц назад?

В чем же секрет такой бешеной популярности? RX 9070 XT, конечно, не волшебная палочка, но, похоже, AMD удалось нащупать ту самую золотую середину. Мощности хватает за глаза для комфортного гейминга в 4K и 1440p, трассировка лучей заметно подтянули, да и фирменный апскейлинг на нейронках – штука, говорят, толковая. В общем, не революция, конечно, но в наши-то неспокойные времена – крепкая, сбалансированная видеокарта по вменяемой цене – это уже событие. А тут еще и Nvidia, похоже, немного забуксовала со своей 50-й серией. То ли цены кусаются, то ли еще что, но факт остается фактом: геймеры, похоже, массово перебегают в "красный лагерь" (распространенного среди геймеров прозвища компании AMD, чей логотип и фирменный цвет – красный). И продажи RX 9070 XT, как лакмусовая бумажка, это отлично демонстрируют.

Сама глава AMD, Лиза Су, в недавнем стриме на Billibilli (популярная китайская платформа для обмена видео, аналог YouTube), чуть ли не светилась от счастья, рассказывая про успехи новинки. Дескать, RX 9070 XT на старте продается в десять раз быстрее всех предыдущих Radeon'ов вместе взятых. Ну, звучит, конечно, как сказка, но, как говорится, дым без огня не бывает.

"9070 XT – это просто бомба!" – цитируют Лизу Су технологические сайты вроде WCCFTech. – "Продажи бьют все рекорды, в десять раз выше, чем у прошлых поколений! И знаете что? Люди довольны, а это главное!"

К сожалению, спрос превысил предложение, и 9070 XT все еще трудно найти." Источник: Newegg

Конечно, верить на слово заявлениям CEO – дело такое, осторожное. Но, с другой стороны, когда говорят сразу несколько источников, начинаешь задумываться. Вот и немецкий Mindfactory (крупный немецкий онлайн-магазин компьютерных комплектующих) подтверждает: RX 9070 XT у них разлетается как горячие пирожки, и в количестве, в десять раз превышающем продажи RTX 5070 Ti.

Тут, конечно, надо сделать оговорку. RTX 5070 Ti – карта вроде как покруче, благодаря трассировке лучей и искусственному интеллекту, что собственно сказалось на ее ценник. Да и спекулянты, говорят, цены задрали немилосердно. Плюс ко всему, с наличием RTX 5070 Ti на рынке, говорят, не все гладко. Но, как ни крути, факт остается фактом: RX 9070 XT очень вовремя заняла освободившуюся нишу, пока Nvidia пытается разобраться со своей не то чтобы провальной, но какой-то не очень впечатляющей новой архитектурой графических процессоров Blackwell. И вот уже в Японии, говорят, каждая вторая игровая видеокарта – от AMD. Интересно, что будет дальше?

Лично я вот с нетерпением жду свежей статистики Steam Hardware Survey. Уж очень интересно посмотреть, засветится ли там RX 9070 XT уже в ближайшем отчете. Ставки делаю на то, что да. А вы как думаете?