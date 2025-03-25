Первые симуляции показывают, что Чрезвычайно большому телескопу потребуется всего 10 часов, чтобы найти признаки жизни вблизи Проксимы Центавра.

Где-то в чилийской пустыне Атакама инженеры собирают механического титана — телескоп с зеркалом диаметров в два голубых кита (39 метров). Речь идет о Чрезвычайно большом телескопе (Extremely Large Telescope, ELT) - колоссальном проекте, который строится уже целое десятилетие. И знаете, всего через три года распахнет свои гигантские "глаза" и обратит свой взор в самые отдаленные участки Вселенной. Честно говоря, дух захватывает от мысли, какие открытия нас ждут, особенно в этой вечной, волнующей погоне за внеземной жизнью. Интуиция подсказывает, что ждать сенсаций долго не придется.

Сообщается, что ученые провели "репетицию" работы этого будущего гиганта, смоделировали его возможности. И знаете что? Оказалось, что ELT, наследник прославленного Очень Большого Телескопа (Very Large Telescope, VLT), способен уловить намеки на жизнь на далеких планетах буквально за несколько часов! Конечно, тут нужно сделать оговорку – если, конечно, этим планетам есть что нам "сказать".

В чем же секрет такой мощи? В его зеркале, вернее, в целом массиве зеркал, диаметром с небольшое озеро – целых 39 метров! Только вдумайтесь: он будет собирать в 14 раз больше света, чем любой из существующих телескопов-гигантов. А картинка, говорят, будет в 16 раз четче, чем те волшебные снимки, которыми нас когда-то баловал старичок "Хаббл". ELT в одиночку сможет пролить свет на тайны первых мгновений Вселенной, рождения звезд и галактик, разобраться в хитросплетениях темной материи и темной энергии. А уж в компании с другими технологиями Европейской Южной Обсерватории (ESO) – это будет просто космос! Мы получим карту Вселенной, детализированную до невероятности.

Но, признайтесь, у каждого, кто хоть немного интересуется космосом, в голове вертится один и тот же вопрос: а поможет ли этот супертелескоп, наконец, ответить на самый главный вопрос – есть ли в космосе кто-то еще, кроме нас? И знаете, похоже, ответ – утвердительный "да". По крайней мере для примитивных форм жизни, если верить свежей научной работе, "засветившейся" на сайте arXiv. Астробиолог Виктория Медоуз из Вашингтонского университета и ее аспирант Майлз Карри, вооружившись компьютерной моделью, решили проверить, на что способен ELT в деле поиска внеземных цивилизаций. Они задали машине задачку: смоделировать поиск "маркеров обитаемости" и "биосигнатур" – звучит, может, и сложновато, но по сути это просто признаки, намекающие, что на планете может быть жизнь, или что она там уже вовсю кипит. И знаете, результаты просто ошеломляют: как только ELT начнет работать, поиск этих сигналов может занять совсем ничего времени, может, даже ночь не пройдет!

Крупный план строящегося ELT во время заката. Фото: G. Vecchia/ESO

Начали они, кстати, с ближайшей к нам звездной соседки – Проксимы Центавра. Всего-то 4,24 световых года – по космическим меркам, рукой подать. Ее планеты для ELT – как яблоко на блюдечке, одни из первых кандидатов на пристальное изучение. Особый интерес, конечно, вызывает Проксима Центавра b – единственная пока подтвержденная планета вокруг этой звезды. Многие считают ее чуть ли не близнецом Земли, а значит, главным претендентом на звание "обитаемый мир".

И вот что показала симуляция: если Проксима Центавра b и правда так похожа на Землю, то ELT хватит всего 10 часов, чтобы "выудить" из ее атмосферы и поверхности маркеры обитаемости и биосигнатуры. А если окажется, что она не совсем "земная", а скорее субнептун (такая вероятность тоже есть, около 10%), то для революционных спектральных данных хватит и часа! Представляете? Всего час – и наше представление о месте человечества во Вселенной может перевернуться с ног на голову. Вполне возможно, что пока мы будем спать, ELT уже найдет что-то сенсационное!

Конечно, нужно помнить о "если". Если планетам вроде Проксимы Центавра b есть что нам показать в плане инопланетной жизни. Но даже если поиски жизни в этот раз не увенчаются успехом, не стоит отчаиваться. Мощь ELT настолько велика, что он в любом случае откроет нам совершенно новые горизонты в изучении планет, и не только далеких, но и наших собственных, в Солнечной системе. Так что, в любом случае, нас ждут захватывающие времена, полные открытий и новых знаний о Вселенной, в которой мы живем.