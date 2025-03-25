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Fantoci
AstroForge надеется добыть редкие металлы на астероидах, несмотря на две неудачные попытки
Глава стартапа Мэтт Гиалич и его команда не намерены отказываться от своей мечты сделать астероидные рудники реальностью.

Знаете, есть такая поговорка: "Бог любит троицу". Вот и калифорнийский стартап AstroForge, похоже, решил проверить ее на прочность в космических масштабах. После двух, мягко говоря, не самых удачных запусков, ребята не опускают руки и готовятся к третьей попытке добыть металл… с астероида! Звучит как сюжет фантастического фильма, но это реальность, в которой мы живем. Два космических аппарата потеряно – и хоть бы что! Отряхнулись и готовятся к третьей попытке, будто речь идет о неудачных свиданиях, а не о многомиллионных провалах.

Важно отметить, что замахнулись они на что-то поистине фантастическое – добычу металлов с астероидов. Помните, как в детстве мы зачитывались научной фантастикой о космических шахтерах? Или смотрели фильмы вроде "Чужого", где корабль "Ностромо" тащил руду с далеких планет? Так вот, Мэтт Гиалич, основавший AstroForge в 2022 году, похоже, из тех мечтателей, кто воспринял эти истории как руководство к действию.

И ведь не первый он такой! Deep Space Industries и Planetary Resources тоже грезили космической добычей ресурсов. Планировали к 2020 году астероиды бурить, а вместо этого... куда-то тихо исчезли из астероидного бизнеса. Видимо, суровая реальность быстро охладила пыл инвесторов. Но нашего героя Гиалича это не остановило – он же из породы тех, кто на чужих ошибках не учится, предпочитая набивать собственные шишки.

Первая их миссия, Brokkr-1 (название, конечно, с претензией на скандинавскую эпичность), должна была продемонстрировать технологию переработки ресурсов прямо в космосе. Напомним вам, запустили космический корабль в космос, а через месяц – тишина в эфире. Связь пропала, и хоть ты тресни. Любой нормальный человек задумался бы: "Может, стоит подойти к вопросу более основательно?" Но только не наш Гиалич!

"Ничего страшного, – говорит он, – это был просто очередной урок. Вот сейчас запустим вторую миссию, и уж она-то точно..." И что вы думаете? Запустили в феврале "Одина" (опять эти скандинавские мотивы!), а связь с ним пропала уже через день. Даже радиолюбители, которые временно помогли восстановить контакт, не спасли ситуацию. Это как если бы вы купили новенький айфон, а он перестал включаться, не успев зарядиться.

Команда стартапа AstroForge.

Меня поражает философский подход Гиалича к таким катастрофам. Послушайте только его оправдания: "Некоторые спутники оцениваются в миллиардную сумму, а мы сделали свои за копейки". Ну, относительно копейки, конечно – десятки миллионов долларов. Но логика железная: дешевый спутник имеет полное право не работать! Это как хвастаться тем, что купил машину за треть цены, но она заглохла, не выехав из автосалона.

И знаете, что самое удивительное? Люди продолжают давать ему деньги! Компания только что привлекла 40 миллионов на свою третью миссию – космический аппарат с поэтичным названием "Вестри". Общий бюджет довели до 55 миллионов. Я иногда думаю – где они находят таких оптимистичных инвесторов? Может, это какой-то секретный клуб любителей космических приключений с девизом "Деньги – на ветер, но с размахом!".

На этот раз замахнулись они по-крупному – аппарат должен не просто пролететь мимо астероида, а пристыковаться к нему. Это как после двух проваленных попыток научиться ездить на велосипеде сразу записаться на мотогонки. Смело, ничего не скажешь.

Впрочем, знаете, в этом упрямстве есть что-то подкупающее. Может, именно такие безрассудные мечтатели и двигают прогресс? Вспомните ранних авиаторов – сколько их разбилось, прежде чем полеты стали безопасными? Или первые морские экспедиции – сколько кораблей не вернулось из плавания?

"Нужно просто брать и делать свою работу," – говорит Гиалич. И в этой простой фразе, пожалуй, больше мудрости, чем кажется на первый взгляд. Возможно, через десять лет мы будем вспоминать эти неудачи как необходимые шаги на пути к космической промышленности. А может, как очередной пример того, как красивые мечты разбиваются о скалы реальности.

Что ж, будем следить за судьбой "Вестри" с искренним интересом. В конце концов, даже если он тоже не выполнит миссию, нам всем достанется еще одна захватывающая история о людях, которые не боятся падать и подниматься снова. А если получится... Представляете заголовки газет? "Космическая золотая лихорадка началась!" И где-то в калифорнийском офисе Гиалич будет самодовольно улыбаться: "А я ведь говорил!"

#астероид #добыча полезных ископаемых #astroforge #добыча ресурсов в космосе
Источник: astroforge.com
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