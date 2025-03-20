Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Космический аппарат Blue Ghost сделал уникальные снимки лунного заката и полного лунного затмения
Точные обстоятельства съемки лунного заката остаются неизвестными – компания поделилась этими кадрами через социальную сеть X (бывший Twitter) уже после окончания миссии.

В конце прошлой недели завершилась лунная миссия посадочного модуля Blue Ghost (Синий Призрак) от техасской космической компании Firefly Aerospace, которая оставила после себя потрясающие кадры поверхности естественного спутника Земли. Уникальные космические снимки, опубликованные во вторник, стали своеобразным прощальным приветом от аппарата, чья работа на Луне подошла к концу в минувшее воскресенье. Особое восхищение вызвали фотографии лунного заката, запечатлевшие, как Солнце медленно скрывается за темным горизонтом. Эти изображения обладают самым высоким разрешением среди всех когда-либо сделанных снимков заката на Луне. Им предшествовал великолепный кадр полного лунного затмения, который Blue Ghost успел сделать в пятницу, непосредственно перед тем, как завершить свою миссию и отключиться.

Посадка Blue Ghost на Луну состоялась в начале этого месяца после примерно шестинедельного космического путешествия. За время полета аппарат передал на Землю завораживающие снимки обратной стороны Луны и нашей удивительной планеты, сделанные с большого расстояния. Следует отметить, что Blue Ghost был отправлен к спутнику Земли не только ради интересов компании Firefly. На его борту находилось десять научных экспериментов, разработанных NASA совместно с различными институтами и коммерческими организациями. Среди них были стереокамера для изучения воздействия посадочного модуля на лунный грунт (реголит) и магнитотеллурический зонд, предназначенный для исследования глубинных слоев лунной геологии, простирающихся на 1126 километров. Научные исследования начались сразу после посадки Blue Ghost в намеченной области и продолжались в течение 14 земных суток, что соответствует одному лунному дню.

Незадолго до прекращения работы Blue Ghost успел запечатлеть потрясающие виды лунного заката и полного лунного затмения, произошедшего на прошлой неделе. Это затмение, которое на Земле наблюдалось в ночь с четверга на пятницу и получило поэтическое название "Кровавая Луна" (так некоторые коренные народы Северной Америки традиционно называли апрельское полнолуние), с лунной перспективы выглядело иначе. Для Blue Ghost Земля оказалась между ним и Солнцем, полностью заслонив светило. Компания Firefly опубликовала в пятницу фотографию полной фазы этого "обратного" затмения, а во вторник, вместе со снимками лунного заката, поделилась еще одним бонусным кадром – изображением частного затмения.

Точное время, когда были сделаны фотографии лунного заката, остается неизвестным. Firefly предпочла опубликовать их в социальной сети X (ранее известной как Twitter) уже после завершения миссии. Тем не менее, эти снимки действительно впечатляют: на двух из них из-за лунного горизонта пробиваются яркие солнечные лучи, а на заднем плане отчетливо видна сияющая Земля. Еще один кадр демонстрирует уникальное изменение освещения на Луне во время заката, когда залитый солнцем бежевый оттенок сменяется на зловещий зеленовато-серый по мере того, как Солнце опускается ниже. По информации от Firefly, NASA планирует проанализировать эти изображения, чтобы получить новые данные о лунном дне и ночи.

Учитывая успешное завершение миссии, снимки заката, сделанные Blue Ghost, приобретают особую символичность. Посадочный модуль успешно достиг Луны, выполнил развертывание научного оборудования и передал на Землю более 119 гигабайт информации. Компания Firefly считает миссию полностью завершенной, но расставание с любым космическим аппаратом всегда вызывает легкую грусть.

"Мы невероятно гордимся теми демонстрациями, которые стали возможны благодаря Blue Ghost", – заявил Джейсон Ким, генеральный директор Firefly. "Для нас было большой честью обеспечить проведение научно-технических экспериментов, которые помогут будущим миссиям на Луну, Марс и в более далекие уголки космоса".

#nasa #наса #луна #blue ghost #firefly aerospace #лунное затмение
Источник: fireflyspace.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
5
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
+
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
7
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
6
Sony готовится бросить вызов сенсорам Samsung с разрешением 200 Мп
+
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
2
«Капитан Америка 4» занял 31-е место по кассовым сборам среди киновселенной Marvel
+
Российский тягач «Валдай-45» получит отечественнымй двигатель
1
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
6
Ученые разработали технологию, позволяющую слушать музыку без наушников, не мешая другим
2
Флагман Huawei Pura 80 Pro получит большую матрицу камеры от Sony
+
Для комфортной игры в Silent Hill f потребуется Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 2080
+
Apple может убрать USB-C в новых моделях iPhone и полностью перейти на беспроводную зарядку
1
Владельцы GeForce RTX 5080 и 4080 со старыми блоками питания сообщили об оплавлении адаптеров
3
Опубликовано видео, наглядно демонстрирующее, как продвинулась GTA V за 12 лет
+
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Retroid выпустила консоль Retroid Pocket на базе чипсета Snapdragon G2 Gen 2
2
«Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году
+
Ученые из США нашли эффективный метод производства топлива для реактора на расплавах солей
+
NVIDIA озвучила названия сразу двух графических архитектур, которые выйдут в 2026 и 2028 годах
2

Популярные статьи

Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
235
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
55
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
68
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
20
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
19
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
7
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
2
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
25
5 малоизвестных брендов европейских смартфонов
3

Сейчас обсуждают

Waramagedon
21:57
ищите инструкцию производителя АКПП, разные данные
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Waramagedon
21:55
автомат можно буксировать до 50км/ч, хотя буксировали и 70, ничего с ним не стало. На трассе буксировать 25км/ч никто тебе не даст так же как и в городе на большие расстояния
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Waramagedon
21:54
лучшая прога _ причём отечественного производителя под простой свисток обд car scanner. лучший свисток версии 1.5
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Waramagedon
21:51
Не нужно никаких приборов для адаптации коробки, это делается через педаль и ключ зажигания. по сути она вообще не нужна, коробка свма адаптируется постоянно под стиль езды сама без всякой помощи извн...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
karbri
21:45
Дольше всего за 30 лет просидел на Сендибридже (2600K), на втором месте 9900К (пропускал 10 и 11 поколения). Меньше всего на 9800x3d - уже заказал 9950x3d.
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Лев корл
21:37
Я купил там трансфлешку на телефон на 512 гигов не помню... за ~1000 рублей И она оказалась на 512... мегов😳😳😳😂😂😂 ММС! Где они такой раритет вы$R@ли, интересно, 🤔🤔🤔
На российских маркетплейсах массово продаются поддельные флеш-накопители
Александр Мухин
21:32
Блаженны верующие.
Шойгу выразил уверенность в росте спроса на российское оружие после окончания СВО
Archimedes
21:26
Самый лучший симулятор жизни - это Jones In The Fast Lane.
inZOI представила детали о своей новой игре-симуляторе жизни, которая выйдет в ранний доступ
Эдуард Кузнецов
21:24
Начепятать столько текста вроде бы похвал в сторону платформы амд, для того чтобы вставить фейк о черных экранах на ее процессорах . Прям точно в стиле хитрожопой бороды
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Archimedes
21:14
Да, поэтому давно покупаю в специализированном магазине на букву Cи.
На российских маркетплейсах массово продаются поддельные флеш-накопители
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем