Точные обстоятельства съемки лунного заката остаются неизвестными – компания поделилась этими кадрами через социальную сеть X (бывший Twitter) уже после окончания миссии.

В конце прошлой недели завершилась лунная миссия посадочного модуля Blue Ghost (Синий Призрак) от техасской космической компании Firefly Aerospace, которая оставила после себя потрясающие кадры поверхности естественного спутника Земли. Уникальные космические снимки, опубликованные во вторник, стали своеобразным прощальным приветом от аппарата, чья работа на Луне подошла к концу в минувшее воскресенье. Особое восхищение вызвали фотографии лунного заката, запечатлевшие, как Солнце медленно скрывается за темным горизонтом. Эти изображения обладают самым высоким разрешением среди всех когда-либо сделанных снимков заката на Луне. Им предшествовал великолепный кадр полного лунного затмения, который Blue Ghost успел сделать в пятницу, непосредственно перед тем, как завершить свою миссию и отключиться.

Посадка Blue Ghost на Луну состоялась в начале этого месяца после примерно шестинедельного космического путешествия. За время полета аппарат передал на Землю завораживающие снимки обратной стороны Луны и нашей удивительной планеты, сделанные с большого расстояния. Следует отметить, что Blue Ghost был отправлен к спутнику Земли не только ради интересов компании Firefly. На его борту находилось десять научных экспериментов, разработанных NASA совместно с различными институтами и коммерческими организациями. Среди них были стереокамера для изучения воздействия посадочного модуля на лунный грунт (реголит) и магнитотеллурический зонд, предназначенный для исследования глубинных слоев лунной геологии, простирающихся на 1126 километров. Научные исследования начались сразу после посадки Blue Ghost в намеченной области и продолжались в течение 14 земных суток, что соответствует одному лунному дню.

Незадолго до прекращения работы Blue Ghost успел запечатлеть потрясающие виды лунного заката и полного лунного затмения, произошедшего на прошлой неделе. Это затмение, которое на Земле наблюдалось в ночь с четверга на пятницу и получило поэтическое название "Кровавая Луна" (так некоторые коренные народы Северной Америки традиционно называли апрельское полнолуние), с лунной перспективы выглядело иначе. Для Blue Ghost Земля оказалась между ним и Солнцем, полностью заслонив светило. Компания Firefly опубликовала в пятницу фотографию полной фазы этого "обратного" затмения, а во вторник, вместе со снимками лунного заката, поделилась еще одним бонусным кадром – изображением частного затмения.

Точное время, когда были сделаны фотографии лунного заката, остается неизвестным. Firefly предпочла опубликовать их в социальной сети X (ранее известной как Twitter) уже после завершения миссии. Тем не менее, эти снимки действительно впечатляют: на двух из них из-за лунного горизонта пробиваются яркие солнечные лучи, а на заднем плане отчетливо видна сияющая Земля. Еще один кадр демонстрирует уникальное изменение освещения на Луне во время заката, когда залитый солнцем бежевый оттенок сменяется на зловещий зеленовато-серый по мере того, как Солнце опускается ниже. По информации от Firefly, NASA планирует проанализировать эти изображения, чтобы получить новые данные о лунном дне и ночи.

Учитывая успешное завершение миссии, снимки заката, сделанные Blue Ghost, приобретают особую символичность. Посадочный модуль успешно достиг Луны, выполнил развертывание научного оборудования и передал на Землю более 119 гигабайт информации. Компания Firefly считает миссию полностью завершенной, но расставание с любым космическим аппаратом всегда вызывает легкую грусть.

"Мы невероятно гордимся теми демонстрациями, которые стали возможны благодаря Blue Ghost", – заявил Джейсон Ким, генеральный директор Firefly. "Для нас было большой честью обеспечить проведение научно-технических экспериментов, которые помогут будущим миссиям на Луну, Марс и в более далекие уголки космоса".