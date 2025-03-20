Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Звезды Голливуда просят Трампа встать на защиту кино и телевидения от натиска ИИ
Причина конфликта — в требовании компаний вроде Google и OpenAI получить доступ к архивам защищённого авторским правом контента для обучения нейросетей.

Представители голливудской элиты, среди которых значатся такие знаменитости как Бен Стиллер, Кейт Бланшетт и Синтия Эриво, направили коллективное обращение в администрацию Дональда Трампа. Их призыв – защитить авторские права в сфере кино, телевидения и музыки от все возрастающего влияния технологических гигантов и систем искусственного интеллекта.

В этом открытом письме, под которым поставили подписи более 400 деятелей киноискусства – актеров, режиссеров и других представителей творческих профессий – выражается обеспокоенность по поводу действий таких технологических корпораций, как Google и OpenAI. Эти компании уверены в том, что для успешного развития ИИ-моделей им необходим неограниченный доступ к огромным массивам произведений, защищенных авторским правом. В противном случае, как утверждают технологические гиганты, они рискуют навсегда отстать в конкурентной борьбе от своих китайских соперников.

Однако, по мнению голливудских авторов письма, "ослабление системы защиты авторских прав" и предоставление технологическим корпорациям возможности "беспрепятственно использовать творческий и интеллектуальный потенциал Америки" создаст серьезную угрозу для "самой динамичной и инновационной креативной экономики в мире".

Важно отметить, что индустрия развлечений в США обеспечивает работой более 2,3 миллиона человек, формируя годовой фонд заработной платы в размере около 230 миллиардов долларов. Кроме того, как подчеркивается в обращении, именно эта индустрия "является важной опорой для распространения демократических ценностей и реализации "мягкой силы" американского влияния на международной арене".

Данная инициатива голливудских звезд стала ответом на январский указ президента Трампа, который был направлен на сокращение "избыточного государственного контроля" в области искусственного интеллекта и стимулирование "лидерства США в глобальной гонке ИИ-технологий".

В рамках реализации этого указа Белый дом обратился к различным компаниям и заинтересованным сторонам с предложением представить свои соображения и рекомендации.

В свою очередь, представители Google и OpenAI заявили о необходимости предоставить им максимально широкий доступ к контенту, защищенному авторским правом, для обучения своих ИИ-моделей. В противном случае, по их мнению, конкурирующие страны могут получить критическое преимущество.

В OpenAI, в частности, отметили, что если китайские разработчики получат "неограниченный доступ к данным", в то время как американские компании будут лишены возможности "добросовестного использования", то "соревнование в сфере искусственного интеллекта будет фактически завершено не в пользу США". При этом компания особо подчеркнула стремительные успехи Китая в разработке передовых ИИ-моделей, таких как DeepSeek.

Голливудское письмо было первоначально направлено в Управление по научно-технической политике при Белом доме на прошлой неделе. Организаторы кампании по сбору подписей сообщают, что процесс присоединения к обращению продолжается.

Проблема искусственного интеллекта приобрела для Голливуда экзистенциальный характер. Киностудии и продюсерские компании, с одной стороны, видят в ИИ потенциал для оптимизации расходов, однако многие представители творческого сообщества опасаются, что активное внедрение искусственного интеллекта приведет к сокращению рабочих мест и ухудшению качества создаваемого контента.

Напомним, что вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта, стали одним из ключевых пунктов разногласий во время масштабных забастовок 2023 года, которые на несколько месяцев парализовали американскую индустрию развлечений и обернулись колоссальными финансовыми потерями.

В результате длительных переговоров Гильдии сценаристов и Гильдии актеров все же смогли заключить соглашения со студиями, включающие в себя строгие положения о защите от ИИ. Эти соглашения предусматривают обязательное получение согласия и выплату компенсаций в случаях, когда ИИ-модели обучаются на основе киносценариев или используются для создания цифровых персонажей, имитирующих внешность актеров.

Однако, с возвращением Дональда Трампа в политику и продолжающимся усилением влияния крупных технологических корпораций на Голливуд и экономику США в целом, этот острый вопрос вновь вышел на первый план.

"Необходимо четко осознавать, что данная проблема выходит далеко за рамки индустрии развлечений. Право на обучение искусственного интеллекта на любых материалах, защищенных авторским правом, затрагивает интересы всех интеллектуальных отраслей американской экономики", – подчеркивается в заключении письма.

#сша #google #искусственный интеллект #дональд трамп #openai #голливуд
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Режиссеры «Мстители: Судный день» подтвердили, что смерть Тони Старка – часть истории Доктора Дума
1
Выбросивший жесткий диск с 7500 биткоинами британец обратился в ЕСПЧ
10
Google запустила первый спутник FireSat для наблюдения за лесными пожарами
+
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
6
Транспортный проект в Астраханской области завершат в 2028 году, спустя 25 лет
+
AMD Ryzen 7 9800X3D вновь продаются по рекомендованной цене в 479 долларов
+
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
1
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
3
«Капитан Америка 4» занял 31-е место по кассовым сборам среди киновселенной Marvel
+
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
3
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Зеленский потребовал от России согласиться на прекращения огня без условий
35
Rockstar Games раскрыла детали последнего патча для GTA 5 Enhanced - какие ошибки исправлены
1
Qualcomm представила чипсеты Snapdragon G2 Gen 2/G1 Gen 2 для портативных консолей
+
Доход курьеров в Москве превысил доход сотрудников с высшим образованием
2
Ученые разработали технологию, позволяющую слушать музыку без наушников, не мешая другим
2
В Steam хакеры опубликовали игру Sniper: Phantom’s Resolution со встроенным вредоносным кодом
+
NVIDIA анонсировала видеокарты RTX PRO 6000 Blackwell
+
Игровой планшет Ayaneo Gaming Pad получил чип Snapdragon G3 Gen 3 с поддержкой трассировки лучей
+
Госдолг России вырос на 13,5% и составил 29,041 триллиона рублей
1

Популярные статьи

Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
34
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
171
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
16
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
26
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
14
Pi Network - монета, которую майнили более 5 лет, вышла на биржи. Как получить монеты и продать их
+
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
6
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
+

Сейчас обсуждают

Karmboros
02:17
Лошара Нвидиа Хейтерская ник сменила, типа это не он тут весь этот бред писал, стыдно стало, что за лох
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Waramagedon
02:16
не угрожай чужим оружием и чужой армией
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
Waramagedon
02:14
война с нато уже идёт, просто умные дяди из нато нашли себе бесплатных солдат за безвиз и территорию для войны. пока Джоны пьют вискарь, тарасы дохнут.
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
Waramagedon
02:10
он колесо только начал вытачивать из валуна, что ты ему объясняешь, пусть живёт в своих мриях пока повестка не пришла.
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
Waramagedon
02:08
а тебе не похрен от чего подохнешь? советская, не советская это не самое главное, главное, что у вас такого нет.
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
VRoman
02:04
Ну это для тех кто ездит из точки А в точку Б расслабившись за рулём. А для тех, кто любит проходить повороты на максимальной скорости в 1 см от бардюра, ручник будет подходить куда лучше.
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
VRoman
02:02
Да вот именно. К любой ручной привыкаешь за месяц. А дальше всё идёт само собой естественно как дыхание.
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
RTX 3050=КАЛ
02:00
Все видели фейк от тебя.что ты снова повторяешься.видно у тебя кроме фейков нет вообще ничего.зато у нас твое мылососное видео есть мм красота.в каждой игре потеки гавна по монику.кстати и в сенуа тып...
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
VRoman
01:59
Не знаю с чего ты взял что ручная дешевле в обслуживании. Менять сцепление каждые 100000-150000 км нисколько не дешевле замены масла и фильтра. Современные автоматические вообще не имеют никакого обсл...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
666MAXIMUS999
01:54
Выигрывает эффективность и креативность. Если все эти актёришки и драматурги не могут ничего создать нового и предложить лучше, чем предлагает ИИ, то им пора просто всем сдохнуть. Кроме как ремейков, ...
Звезды Голливуда просят Трампа встать на защиту кино и телевидения от натиска ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем