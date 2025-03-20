Причина конфликта — в требовании компаний вроде Google и OpenAI получить доступ к архивам защищённого авторским правом контента для обучения нейросетей.

Представители голливудской элиты, среди которых значатся такие знаменитости как Бен Стиллер, Кейт Бланшетт и Синтия Эриво, направили коллективное обращение в администрацию Дональда Трампа. Их призыв – защитить авторские права в сфере кино, телевидения и музыки от все возрастающего влияния технологических гигантов и систем искусственного интеллекта.

В этом открытом письме, под которым поставили подписи более 400 деятелей киноискусства – актеров, режиссеров и других представителей творческих профессий – выражается обеспокоенность по поводу действий таких технологических корпораций, как Google и OpenAI. Эти компании уверены в том, что для успешного развития ИИ-моделей им необходим неограниченный доступ к огромным массивам произведений, защищенных авторским правом. В противном случае, как утверждают технологические гиганты, они рискуют навсегда отстать в конкурентной борьбе от своих китайских соперников.

Однако, по мнению голливудских авторов письма, "ослабление системы защиты авторских прав" и предоставление технологическим корпорациям возможности "беспрепятственно использовать творческий и интеллектуальный потенциал Америки" создаст серьезную угрозу для "самой динамичной и инновационной креативной экономики в мире".

Важно отметить, что индустрия развлечений в США обеспечивает работой более 2,3 миллиона человек, формируя годовой фонд заработной платы в размере около 230 миллиардов долларов. Кроме того, как подчеркивается в обращении, именно эта индустрия "является важной опорой для распространения демократических ценностей и реализации "мягкой силы" американского влияния на международной арене".

Данная инициатива голливудских звезд стала ответом на январский указ президента Трампа, который был направлен на сокращение "избыточного государственного контроля" в области искусственного интеллекта и стимулирование "лидерства США в глобальной гонке ИИ-технологий".

В рамках реализации этого указа Белый дом обратился к различным компаниям и заинтересованным сторонам с предложением представить свои соображения и рекомендации.

В свою очередь, представители Google и OpenAI заявили о необходимости предоставить им максимально широкий доступ к контенту, защищенному авторским правом, для обучения своих ИИ-моделей. В противном случае, по их мнению, конкурирующие страны могут получить критическое преимущество.

В OpenAI, в частности, отметили, что если китайские разработчики получат "неограниченный доступ к данным", в то время как американские компании будут лишены возможности "добросовестного использования", то "соревнование в сфере искусственного интеллекта будет фактически завершено не в пользу США". При этом компания особо подчеркнула стремительные успехи Китая в разработке передовых ИИ-моделей, таких как DeepSeek.

Голливудское письмо было первоначально направлено в Управление по научно-технической политике при Белом доме на прошлой неделе. Организаторы кампании по сбору подписей сообщают, что процесс присоединения к обращению продолжается.

Проблема искусственного интеллекта приобрела для Голливуда экзистенциальный характер. Киностудии и продюсерские компании, с одной стороны, видят в ИИ потенциал для оптимизации расходов, однако многие представители творческого сообщества опасаются, что активное внедрение искусственного интеллекта приведет к сокращению рабочих мест и ухудшению качества создаваемого контента.

Напомним, что вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта, стали одним из ключевых пунктов разногласий во время масштабных забастовок 2023 года, которые на несколько месяцев парализовали американскую индустрию развлечений и обернулись колоссальными финансовыми потерями.

В результате длительных переговоров Гильдии сценаристов и Гильдии актеров все же смогли заключить соглашения со студиями, включающие в себя строгие положения о защите от ИИ. Эти соглашения предусматривают обязательное получение согласия и выплату компенсаций в случаях, когда ИИ-модели обучаются на основе киносценариев или используются для создания цифровых персонажей, имитирующих внешность актеров.

Однако, с возвращением Дональда Трампа в политику и продолжающимся усилением влияния крупных технологических корпораций на Голливуд и экономику США в целом, этот острый вопрос вновь вышел на первый план.

"Необходимо четко осознавать, что данная проблема выходит далеко за рамки индустрии развлечений. Право на обучение искусственного интеллекта на любых материалах, защищенных авторским правом, затрагивает интересы всех интеллектуальных отраслей американской экономики", – подчеркивается в заключении письма.