Космическая эпопея, начавшаяся как стандартная кратковременная миссия на Международной космической станции, подходит к своему завершению. Суни Уильямс и Бутч Уилмор, астронавты НАСА, чье пребывание на орбите неожиданно затянулось на долгие десять месяцев, завтра, 19 марта, вернутся на Землю. Ориентировочное время приводнения их капсулы в водах Мексиканского залива – 17:55 по восточному времени США (что соответствует 00:55 по московскому времени 19 марта).
Напомним, что прошлым летом, Уильямс и Уилмор прибыли на МКС, чтобы провести на борту станции всего несколько дней. Целью их визита была демонстрация работоспособности и безопасности нового космического корабля Boeing Starliner. Однако, в ходе миссии выяснилось, что капсула Starliner, на которой они прибыли, не соответствует требованиям безопасности для обратного полета. Таким образом, астронавты оказались в своеобразной "космической ловушке", ожидая прибытия замены. Прибывшая позднее капсула Crew-9 также не смогла сразу же доставить их домой. Это было связано с необходимостью сохранения на станции как минимум одной спасательной капсулы и достаточного количества членов экипажа для обеспечения безопасной работы американского сегмента МКС.
В такой сложной ситуации, отягощенной публичными дискуссиями между представителями прежней администрации США и Илоном Маском, главой компании SpaceX, коммерческий партнер НАСА предложил неожиданное решение. Для возвращения "задержавшихся" астронавтов был оперативно подготовлен и отправлен к МКС восстановленный космический корабль Dragon. Теперь, уже пристыкованный к станции корабль Crew-9, принял на борт не только свой штатный экипаж, но и Уильямса и Уилмора. После отстыковки от МКС, капсула направляется к Земле, и сегодня вечером ожидается ее приводнение в Мексиканском заливе.
Все желающие могут наблюдать за прямой трансляцией этого знаменательного события. Официальная трансляция доступна на сайте НАСА и, вероятно, будет продублирована на различных онлайн-платформах. Для удобства зрителей, мы также разместим встроенный видеоплеер с прямой трансляцией ниже.
Начало маневра схода с орбиты для капсулы Dragon "Freedom" запланировано на 00:11 по московскому времени (17:11 по восточному времени США), а само приводнение ожидается примерно через 45 минут, незадолго до 01:00 19 марта по московскому времени (17:00 по восточному времени США). Более точная информация о месте посадки будет опубликована ближе к моменту события, как сообщает портал Space.com.
Важно отметить, что, несмотря на использование в новостных лентах слова "застрявшие", ситуация, в которой оказались астронавты, не представляла реальной опасности для их жизни и здоровья. МКС располагает необходимыми запасами ресурсов, и в случае крайней необходимости, существовала возможность их экстренной эвакуации на корабле Crew-9 еще раньше. Однако, взвесив все обстоятельства, было принято решение дождаться прибытия штатной смены экипажа, что и было успешно реализовано. Теперь, после прибытия новой команды, путь домой для Уильямса и Уилмора открыт.
"Конечно, были моменты напряжения, не скрою," – признался Уилмор в интервью изданию The New York Times. "Но говорить, что мы были «застрявшими»? Нет. «В ловушке»? Тоже нет. «Забытыми»? Ни в коем случае."
Экипаж Crew-9, включая Уильямса и Уилмора, был заменен командой Crew-10, которая прибыла на МКС несколькими днями ранее. В состав нового экипажа вошли астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Эйрс, астронавт японского космического агентства JAXA Такуя Ониси, и российский космонавт Кирилл Песков. Таким образом, на станции произошла плановая ротация экипажей.
Ниже вы найдете видеозапись первого этапа возвращения астронавтом на Землю, а именно момента отстыковки корабля Crew-9 от Международной космической станции: