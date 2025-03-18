Для всех желающих, кто хочет стать свидетелем этого события, НАСА организовало прямую трансляцию, доступную на официальном сайте агентства или через специальный видеопоток.

Космическая эпопея, начавшаяся как стандартная кратковременная миссия на Международной космической станции, подходит к своему завершению. Суни Уильямс и Бутч Уилмор, астронавты НАСА, чье пребывание на орбите неожиданно затянулось на долгие десять месяцев, завтра, 19 марта, вернутся на Землю. Ориентировочное время приводнения их капсулы в водах Мексиканского залива – 17:55 по восточному времени США (что соответствует 00:55 по московскому времени 19 марта).

Напомним, что прошлым летом, Уильямс и Уилмор прибыли на МКС, чтобы провести на борту станции всего несколько дней. Целью их визита была демонстрация работоспособности и безопасности нового космического корабля Boeing Starliner. Однако, в ходе миссии выяснилось, что капсула Starliner, на которой они прибыли, не соответствует требованиям безопасности для обратного полета. Таким образом, астронавты оказались в своеобразной "космической ловушке", ожидая прибытия замены. Прибывшая позднее капсула Crew-9 также не смогла сразу же доставить их домой. Это было связано с необходимостью сохранения на станции как минимум одной спасательной капсулы и достаточного количества членов экипажа для обеспечения безопасной работы американского сегмента МКС.

В такой сложной ситуации, отягощенной публичными дискуссиями между представителями прежней администрации США и Илоном Маском, главой компании SpaceX, коммерческий партнер НАСА предложил неожиданное решение. Для возвращения "задержавшихся" астронавтов был оперативно подготовлен и отправлен к МКС восстановленный космический корабль Dragon. Теперь, уже пристыкованный к станции корабль Crew-9, принял на борт не только свой штатный экипаж, но и Уильямса и Уилмора. После отстыковки от МКС, капсула направляется к Земле, и сегодня вечером ожидается ее приводнение в Мексиканском заливе.

Все желающие могут наблюдать за прямой трансляцией этого знаменательного события. Официальная трансляция доступна на сайте НАСА и, вероятно, будет продублирована на различных онлайн-платформах. Для удобства зрителей, мы также разместим встроенный видеоплеер с прямой трансляцией ниже.





Начало маневра схода с орбиты для капсулы Dragon "Freedom" запланировано на 00:11 по московскому времени (17:11 по восточному времени США), а само приводнение ожидается примерно через 45 минут, незадолго до 01:00 19 марта по московскому времени (17:00 по восточному времени США). Более точная информация о месте посадки будет опубликована ближе к моменту события, как сообщает портал Space.com.

Важно отметить, что, несмотря на использование в новостных лентах слова "застрявшие", ситуация, в которой оказались астронавты, не представляла реальной опасности для их жизни и здоровья. МКС располагает необходимыми запасами ресурсов, и в случае крайней необходимости, существовала возможность их экстренной эвакуации на корабле Crew-9 еще раньше. Однако, взвесив все обстоятельства, было принято решение дождаться прибытия штатной смены экипажа, что и было успешно реализовано. Теперь, после прибытия новой команды, путь домой для Уильямса и Уилмора открыт.

"Конечно, были моменты напряжения, не скрою," – признался Уилмор в интервью изданию The New York Times. "Но говорить, что мы были «застрявшими»? Нет. «В ловушке»? Тоже нет. «Забытыми»? Ни в коем случае."

Экипаж Crew-9, включая Уильямса и Уилмора, был заменен командой Crew-10, которая прибыла на МКС несколькими днями ранее. В состав нового экипажа вошли астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Эйрс, астронавт японского космического агентства JAXA Такуя Ониси, и российский космонавт Кирилл Песков. Таким образом, на станции произошла плановая ротация экипажей.

Ниже вы найдете видеозапись первого этапа возвращения астронавтом на Землю, а именно момента отстыковки корабля Crew-9 от Международной космической станции:



