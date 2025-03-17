Google пока воздерживается от комментариев по поводу возникшей проблемы, однако правообладатели уже выражают обеспокоенность.

Новая версия искусственного интеллекта Google под названием Gemini Flash, демонстрирует поразительную легкость в удалении водяных знаков с фотографий. Данная функция, обладающая высокой скоростью работы и предоставляемая на безвозмездной основе, с большой вероятностью будет доступна лишь ограниченное время.

В сложившихся обстоятельствах, когда вопросы защиты авторских прав в сфере искусственного интеллекта и так стоят достаточно остро, появление у Google Gemini новой возможности может вызвать дополнительную волну негодований. Последняя версия Gemini Flash 2.0 оказалась на удивление эффективной в восстановлении недостающих частей изображений. Благодаря этому пользователи обнаружили простой способ удаления водяных знаков: достаточно лишь выделить область с водяным знаком, и Gemini безупречно заполнит образовавшуюся пустоту.

В своем стремлении закрепиться на рынке передовых языковых моделей, компания Google активно развивает свой искусственный интеллект Gemini, конкурируя с такими гигантами, как Microsoft (с их Copilot) и OpenAI (с ChatGPT). Несмотря на определенные достижения, компания продолжает наращивать темпы обновлений, что является общей тенденцией в этой быстро развивающейся области. Недавний релиз Gemini Flash 2.0 был заявлен как значительный шаг вперед, обеспечивающий двукратное увеличение скорости по сравнению с предыдущей версией 1.5 Flash в стандартных тестах. Однако именно эта впечатляющая производительность в определенной области вызвала неоднозначную реакцию, превратив инструмент в потенциально опасный для неправомерного использования.

Хотя и другие нейросетевые инструменты обладают способностью восстанавливать фрагменты изображений, Gemini Flash выделяется своей исключительной эффективностью и высокой скоростью работы, при этом оставаясь абсолютно бесплатным для пользователей. В отличие от некоторых конкурентов, которые могут предлагать подобные функции лишь в рамках платных подписок, Google Gemini Flash уже успел завоевать популярность благодаря своей доступности и широким возможностям.

Как отмечает авторитетный технологический ресурс Techcrunch, функции генерации и редактирования изображений в Gemini Flash находятся на стадии "экспериментальной" разработки, что может означать их временную доступность, особенно в текущем виде. Тем не менее, на данный момент она пользуется значительным спросом и привлекает все больше внимания. Об этом свидетельствует активное обсуждение данной возможности на таких популярных платформах, как Reddit и Twitter (X), где пользователи делятся своим восторгом по поводу эффективности Gemini Flash в решении этой непростой задачи.

Стоит отметить, что другие современные ИИ-модели также способны на подобные манипуляции с изображениями, однако для достижения результата может потребоваться более продуманный подход к формулировке запроса. Примечательно, что, по данным Techcrunch, новейшие разработки xAi (Grok) и OpenAI (GPT-4o) напрямую отказываются обрабатывать изображения, содержащие водяные знаки. Аналогичное поведение демонстрируют инструменты Copilot и Design от Microsoft Office, которые блокируют прямые попытки редактирования изображений, защищенных авторским правом.

Официальных комментариев от Google по поводу возникшей ситуации пока не поступало, однако владельцы авторских прав уже выражают серьезную тревогу. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем функциональность Gemini Flash будет скорректирована таким образом, чтобы значительно затруднить использование данной возможности для несанкционированного удаления водяных знаков.