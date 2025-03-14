Проблема возникла буквально за несколько часов до запланированного старта 12 марта.

Компания SpaceX в очередной раз столкнулась с проблемами на старте миссии Crew-10 к Международной космической станции. Причиной на этот раз стала поломка гидравлической системы в пусковой установке, той самой сложной конструкции, которая поднимает ракету Falcon 9 в вертикальное положение для последующего запуска. Следует отметить, что это произошло в крайне неудачный момент для SpaceX, которая и без того находится под пристальным вниманием из-за ситуации с возвращением на Землю двух астронавтов, вынужденно задержавшихся на МКС. Ранее Илон Маск, комментируя предыдущие переносы запусков при администрации Байдена, намекал на политическую подоплеку этих решений. Однако сейчас, при новой администрации, подобных заявлений от него пока не поступало, что лишь усиливает иронию ситуации.

Напомним вам, что астронавты НАСА Суни Уильямс и Бутч Уилмор находятся на борту МКС намного дольше запланированного, а именно с прошлого лета. Причиной стала нештатная ситуация с их кораблем Boeing Starliner, предназначенным для возвращения на Землю. В качестве альтернативного решения НАСА рассматривает капсулы Dragon от SpaceX. Изначально предполагалось, что Уильямс и Уилмор вернутся на капсуле Crew-9. Однако, поскольку на Crew-9 также запланировано возвращение нынешнего экипажа станции, возникла необходимость сначала отправить на МКС смену во время миссии Crew-10. Запуск Crew-10 уже несколько раз переносился, затем была назначено окончательная дата, и вот теперь – очередная, пусть и небольшая, задержка.

Первоначально старт миссии был намечен на 12 марта, на 20:00 по восточному времени США. Однако, примерно за три четверти часа до запланированного времени, запуск был экстренно отменен из-за проблем с гидравликой пусковой установки. По словам Майка Равенскрофта, руководителя отдела по запуску ракет-носителей в программе Commercial Crew от НАСА, проблема заключается в надежности фиксации ракеты в вертикальном положении непосредственно перед моментом отрыва от стартового стола.





По последним данным запуск Crew-10 перенесен на пятницу, 14 марта, и запланирован на 19:03 по восточному времени США (02:03 по московскому). Если все пойдет по плану, в состав экипажа Crew-10 войдут астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт японского космического агентства JAXA Такуя Ониши, а также российский космонавт Кирилл Песков. Их миссия на МКС продлится около полугода. Они сменят нынешний экипаж станции: астронавтов НАСА Ника Хейга, Суни Уильямс и Бутча Уилмора, а также космонавта Александра Горбунова. Именно этот экипаж и вернется на Землю на капсуле Crew-9.

Передача станции от одного экипажа другому – процесс, требующий времени. Обычно, сменяющие друг друга команды проводят на МКС около недели, чтобы новые члены экипажа успели познакомиться с работой станции и перенять опыт у своих предшественников. Однако в этот раз, учитывая все обстоятельства, процедура передачи дел будет максимально сжатой и займет всего три дня.

Для тех, кто хочет следить за развитием событий, НАСА организует прямую трансляцию как запуска, так и последующей стыковки корабля с МКС. Трансляция будет доступна на стриминговой платформе NASA+ – собственном онлайн-сервисе НАСА, предназначенном для распространения видеоконтента о космосе и космических исследованиях, своеобразном аналоге YouTube-канала, но с узкой тематической направленностью.