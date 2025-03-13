До сих пор считалось, что только магнетары — нейтронные звезды с экстремальными магнитными полями — способны генерировать регулярные радиосигналы.

Учёные впервые зафиксировали продолжительные радиоимпульсы, исходящие не от нейтронной звезды, а от пары обычных звёзд. Данное открытие стало настоящей сенсацией в астрономии, поскольку ранее считалось, что подобные сигналы порождаются лишь экстремальными объектами, такими как нейтронные звёзды – сверхплотные ядра погибших звёзд, где ядерные реакции уже невозможны. Однако, в данном случае, источник мощных радиовсплесков оказался совершенно иным: две звезды, связанные гравитацией и вращающиеся вокруг общего центра, удивили научный мир своим необычным поведением.

Международная группа астрономов представила в журнале Nature Astronomy результаты своего исследования двойной звёздной системы ILTJ1101+5521, удалённой от нас на 1600 световых лет. Эта система состоит из двух звёзд: красного карлика, небольшой и относительно холодной звезды, распространённого типа звёзд в нашей галактике, и, предположительно, белого карлика – горячего и плотного ядра звезды, завершившей свою эволюцию и исчерпавшей запасы ядерного топлива.

Ключевую роль в открытии сыграла астроном Ирис де Рёйтер, в то время аспирантка Амстердамского университета. В рамках своей диссертационной работы она разработала новый метод поиска радиосигналов, способный обнаруживать короткие импульсы длительностью от секунд до минут. Используя архив данных европейской радиоантенной решётки LOFAR, де Рёйтер случайно наткнулась на необычный импульс, зарегистрированный ещё в 2015 году. Впоследствии, она обнаружила ещё шесть подобных сигналов, очевидно, имеющих общее происхождение.

Изображение телескопа Хобби-Эберли в Техасе. Источник: Zereshk/Wikimedia Commons

Для дальнейшего изучения загадочного источника, группа исследователей обратилась к наземным телескопам: Многозеркальному телескопу в Аризоне и телескопу Хобби-Эберли в Техасе. Анализ архивных данных, полученных этими инструментами для объекта ILTJ1101, позволил обнаружить вторую звезду в системе ILTJ1101+5521. Изначально белый карлик оставался незамеченным из-за эффекта верхнего соединения, когда одно небесное тело оказывается позади другого относительно наблюдателя на Земле, затмевая его.

Учёные предполагают, что красный и белый карлики образуют так называемую полярную систему, где вращение звёзд и их орбита синхронизированы. Каждые 125 минут и 30 секунд звёзды выстраиваются в определённой конфигурации, что создаёт условия для мощного магнитного взаимодействия и обмена веществом – плазмой. Основываясь на предыдущих исследованиях, такие процессы способны генерировать радиоизлучение. Таким образом, найдено объяснение коротким и загадочным радиоимпульсам, исходящим от этой необычной двойной системы.

Астрофизик Чарльз Килпатрик, соавтор исследования из Северо-Западного университета, отметил, что ранее радиоимпульсы связывались с магнетарами – нейтронными звёздами с экстремально сильным магнитным полем, период импульсов которых составляет секунды. Также существовала гипотеза о том, что периодические радиовсплески могут быть связаны с вращением источника излучения. Однако, новое открытие показывает, что долгопериодические радиоимпульсы могут возникать и в двойных звёздных системах, расширяя наше понимание источников радиоизлучения в космосе.