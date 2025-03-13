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Fantoci
Луноход MAPP застрял внутри опрокинутого посадочного модуля «Афина» и не смог выполнить миссию
План миссии IM-2 предусматривал выгрузку MAPP (Мобильной автономной платформы) на поверхность Южного полюса Луны для проведения ряда важных экспериментов.

Мобильный автономный исследовательский ровер MAPP, разработанный специально для изучения лунной поверхности, так и не смог приступить к своим задачам из-за аварийной посадки посадочного модуля «Афина» компании Intuitive Machines. Напомним, что на прошлой неделе лунный модуль перевернулся при посадке, что лишило ровера шанса выбраться наружу. Несмотря на то, что MAPP выдержал жесткую посадку и даже успел отправить данные на Землю, его миссия завершилась преждевременно, едва начавшись, из-за исчерпания резервной энергии.

Лунный модуль «Афина» был запущен в рамках миссии IM-2 с целью доставить ровер MAPP на Луну 6 марта. Задача казалась вполне выполнимой, но во время посадки произошел сбой: аппарат отклонился на 240 метров от запланированной точки и рухнул на бок в кратере, которого никто не ожидал там встретить. Руководство Intuitive Machines ранее уверяло, что учло ошибки прошлых миссий, однако это не помогло избежать новой неудачи. Солнечные батареи модуля оказались в тени, лишив его возможности пополнять энергию, и через сутки после посадки «Афина» окончательно замолчала.

Для справки, луноход Mobile Autonomous Prospecting Platform (MAPP), разработанный компанией Lunar Outpost, является не просто машиной для передвижения по Луне. Его миссия включала тестирование технологии связи 4G, разработанной Nokia, в условиях южного полюса Луны. Кроме того, ровер должен был выполнить символическую, но исторически значимую задачу — передать NASA образец лунного грунта за один доллар, продемонстрировав потенциал коммерческой добычи ресурсов в космосе. Однако перевернутый модуль заблокировал выход, оставив MAPP внутри отсека. Как отметили в Lunar Outpost, приборы ровера подтвердили его готовность к работе, но физическая невозможность выбраться наружу свела все усилия на нет.

Изображение перевернувшегося на бок посадочного модуля "Афина", направленного в сторону Земли. Источник: Intuitive Machines

Несмотря на провал основного этапа миссии, MAPP оказался полезен еще до посадки. Во время перелета к Луне и в момент спуска он передавал информацию о своем состоянии и окружающей среде. Даже после аварии ровер успел отправить данные, которые теперь анализируются специалистами. Данная информация станет основой для подготовки будущих экспедиций. Lunar Outpost уже анонсировала новую попытку — миссию Lunar Voyage 2, запланированную на конец года. Intuitive Machines снова возьмет на себя доставку, надеясь исправить прошлые ошибки.

Важно отметить, что лунный модуль «Афина» был не только транспортом для MAPP. На его борту находились дополнительные устройства, включая систему связи 4G от Nokia и исследовательский аппарат «Грейс Хоппер», предназначенный для изучения лунных кратеров. Главная цель миссии заключалась в поиске водяного льда на Луне — ресурса, который мог бы стать ключом к выработке топлива и обеспечению жизни будущих астронавтов. Увы, авария прервала все эксперименты. Фотографии с места посадки показали модуль, лежащий на боку, с бесполезно развернутыми солнечными панелями, не способными уловить свет.

Неудача «Афины» стала болезненным уроком для американской команды, но не поводом опустить руки. Полученные данные помогли инженерам понять, что нужно доработать в конструкции модулей и роверов. Intuitive Machines обещает усовершенствовать свои технологии, чтобы избежать повторения сценария. Следующий шаг — миссия Lunar Voyage 2, которая должна доказать, что доставка оборудования на Луну может быть надежной. Если она пройдет успешно, это откроет путь к более амбициозным планам: от строительства баз на Луне до добычи полезных ископаемых для нужд человечества.

#луна #intuitive machines #im-2 #mapp #афина #луноход mapp
Источник: space.com
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