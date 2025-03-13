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Fantoci
Недавно проведённый опрос показал, что AMD продаёт больше видеокарт RX 9070, чем Nvidia — RTX 50
Опрос ComputerBase также выявил более масштабную проблему – дефицит видеокарт на рынке.

Результаты недавнего исследования рынка графических процессоров указывают на существенное преимущество AMD в начале 2025 года. Важно помнить, что это всего лишь результаты опроса, а не абсолютные цифры продаж, но все же картина вырисовывается весьма любопытная. Согласно анализу, проведенному авторитетным немецким IT-порталом ComputerBase, новые видеокарты AMD серии RX 9000, а именно модели 9070 XT и 9070, пользуются у покупателей большим спросом, чем вся линейка RTX 50 от Nvidia вместе взятая. Опрос, в котором приняли участие более 4200 читателей ComputerBase, показал, что около 60% респондентов приобрели именно свежие карты от AMD. Для сравнения, лишь 25% опрошенных отдали предпочтение RTX 50-й серии, а оставшиеся 20% выбрали видеокарты предыдущих поколений. Эти цифры подтверждают набирающее силу мнение о том, что в текущей гонке графических процессоров AMD вырвалась вперед. Даже если Nvidia сумеет восстановить поставки своих игровых видеокарт, нет уверенности, что ей удастся достичь запланированных объемов продаж.

Напомним вам, что старт продаж линейки RTX 50 от Nvidia сопровождался значительными трудностями и перебоями с поставками, в отличие от более гладкого дебюта серии RX 9000 от AMD. Несмотря на то, что AMD также столкнулась с проблемами ценообразования, "Красная команда" сумела организовать более стабильные поставки и лучше удовлетворить текущий спрос. Также следует учесть, что в настоящее время весь рынок графических ускорителей переживает дисбаланс между желаниями геймеров и их финансовыми возможностями, однако в этих условиях AMD демонстрирует более гибкий подход. Опрос ComputerBase наглядно демонстрирует эту тенденцию: пользователи ресурса выражают явное предпочтение новым видеокартам "красных".

Еще один важный момент, опрос не раскрывает мотивы покупателей, поэтому можно предположить, что при наличии достаточного количества RTX 50 на складах, показатели Nvidia могли бы быть иными. Тем не менее, исследование четко фиксирует высокий спрос на новые видеокарты в целом. При этом, большинство потребителей, готовых инвестировать в апгрейд графической подсистемы, останавливают свой выбор именно на моделях RX 9070 XT и 9070 от AMD.

График динамики продаж видеокарт по данным аналитического ресурса 3DCenter

Однако опрос ComputerBase поднимает и более фундаментальную проблему, затрагивающую всю индустрию производства видеокарт. На вопрос о покупке новой видеокарты в 2025 году, лишь незначительная доля респондентов указала на приобретение RTX 50, и менее 10% - на RX 9000. Более четверти опрошенных (23%) заявили о своем активном желании приобрести новую видеокарту, но столкнулись с невозможностью это сделать. Еще 19% респондентов признались, что изначально планировали покупку, но в итоге утратили интерес, вероятно, из-за неудовлетворительной ситуации на рынке.

Примечательно, что ComputerBase – не единственный источник, сигнализирующий о проблемах на рынке графических процессоров. Похожие выводы можно встретить и в масштабном исследовании, проведенном популярным YouTube-каналом GamersNexus, известным своими глубокими обзорами компьютерного железа. Опрос GamersNexus, охвативший более 140 тысяч зрителей и читателей, показал, что количество пользователей, столкнувшихся с дефицитом и не сумевших купить желаемую видеокарту, вдвое превышает число тех, кто все-таки совершил покупку.

Разумеется, ситуация на рынке может претерпеть изменения в ближайшие месяцы, по мере того как производители будут выпускать новые, более доступные модели, и наращивать объемы производства новейших видеокарт. Тем не менее, текущая ситуация, когда тысячи потенциальных покупателей не могут приобрести желаемые графические ускорители, является тревожным сигналом и отражает системные проблемы, существующие на рынке компьютерных комплектующих.

#amd #nvidia #rtx 50 #rx 9070 xt #rx 9070 #игровые видеокарты
Источник: videocardz.com
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Недавно проведённый опрос показал, что AMD продаёт больше видеокарт RX 9070, чем Nvidia — RTX 50
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