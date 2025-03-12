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Fantoci
Новый Xbox поступит в продажу в 2027 году, а портативная консоль Keenan ожидается уже в этом году
Фанаты портативных систем вроде Nintendo Switch или Steam Deck получат альтернативу от Microsoft. Устройство под кодовым именем Keenan станет гибридом консоли и ПК

Спустя 5 лет после выпуска консоли Xbox Series X|S компания Microsoft планирует обновить линейку игровых устройств. Инсайдеры утверждают, что компания Microsoft готовится к выпуску сразу двух новых устройств семейства Xbox. Полноценная консоль нового поколения, призванная стать преемником Xbox Series X|S, увидит свет не ранее 2027 года. Однако, более радостной новостью для многих геймеров станет более скорый выпуск портативной игровой системы Xbox, который, по тем же слухам, может состояться уже в текущем году.

Важно отметить, что пятилетний цикл с момента выхода Xbox Series X|S подходит к концу, и армия фанатов бренда замерла в ожидании свежих аппаратных решений. В то время как многие ожидали скорого анонса новой домашней консоли, источники, близкие к Microsoft, сообщают, что ее выпуск отложен как минимум на два года. Вместо этого, по всей видимости, компания решила сделать ставку на быстрорастущий рынок портативных игровых ПК, где уже успели закрепиться такие устройства, как Steam Deck от Valve, задавшие тренд в этом сегменте.

Информационным "рупором" утечки выступило издание Windows Central, чьи источники и собственные расследования позволили составить представление о двух параллельных направлениях аппаратных разработок Microsoft. Первым в очереди, судя по имеющимся данным, стоит проект под кодовым названием "Keenan" – та самая портативная консоль Xbox, слухи о которой циркулируют уже некоторое время. По информации от Джеза Кордена из Windows Central, устройство будет выполнено в узнаваемом "Xbox-стиле", включая фирменную кнопку Xbox Guide и общую дизайнерскую концепцию бренда. При этом, "сердцем" системы, скорее всего, станет адаптированная версия Windows, что подчеркивает ее ориентацию на PC-игры. Ожидается, что интерфейс "Keenan" будет тесно интегрирован с магазином Microsoft Store и сервисом PC Game Pass, предоставляя прямой доступ к их библиотекам. При этом, пользователи, вероятно, смогут устанавливать и другие игровые платформы, такие как Steam, по своему усмотрению.

Предполагаемая совместимость с PC Game Pass на портативной консоли "Keenan" откроет доступ к широкому спектру компьютерных игр. Источник: Microsoft.

Параллельно с портативным устройством, Microsoft ведет разработку и полноценного преемника Xbox Series X|S. Новая консоль, ориентированная на традиционный "диванный" гейминг, по словам источников Кордена, получила "зеленый свет" на самом высоком уровне, вплоть до одобрения генеральным директором Сатьей Наделлой. В фокусе внимания разработчиков – разработка по-настоящему премиального продукта, возможно, наследующего мощь и функциональность Series X. Не исключено, что и эта консоль будет использовать модифицированную версию Windows, что существенно облегчит процесс портирования PC-игр и расширит игровую экосистему Xbox.

Информация от Windows Central может стать неожиданностью для тех, кто начал сомневаться в дальнейших планах Microsoft на консольном рынке. В последние годы компания явно сместила акцент на развитие программного обеспечения и сервисов, что ярко демонстрирует как многолетняя эпопея с приобретением студии Activision Blizzard, так и впечатляющий успех Game Pass. Бывший вице-президент Xbox Питер Мур даже высказал мнение, что Microsoft могла бы отказаться от производства консолей, сосредоточившись исключительно на "доставке контента" – то есть, на распространении игр и подписочных сервисах. По его словам, такой сценарий зависит лишь от потенциальной прибыльности контентного направления.

Однако, глава Xbox Фил Спенсер в течение последних месяцев неоднократно давал понять, что бренд Xbox никуда не исчезнет. Более того, по его словам, Microsoft пересматривает подход к выпуску аппаратного обеспечения, отказываясь от идеи "инкрементных обновлений" – незначительных улучшений текущих поколений консолей. Вместо этого, компания нацелена на разработку устройств, обладающих "уникальной ценностью" и предлагающих принципиально новый пользовательский опыт. Вероятно, именно этим объясняется столь длительный срок разработки следующей "полноценной" Xbox, запланированной на 2027 год – через семь лет после выхода Series X|S. Что касается портативной консоли "Keenan", то ее релиз, если верить слухам, намечен на 2025 год, при условии успешной реализации всех планов.

#microsoft #xbox #игровая консоль #портативная игровая консоль #xbox series x|s #keenan
Источник: windowscentral.com
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