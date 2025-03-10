Разрабатываемая Nissan технология, которая сейчас проходит испытания на базе минивэна Serena, формально соответствует второму уровню автономности.

На улицах Йокогамы в Японии теперь можно наблюдать необычное зрелище — группу минивэнов, движущихся без водителя за рулем. Транспортные средства уверенно маневрируют в потоке машин, своевременно реагируя на перестроения других автомобилей. Больше это не фантастика, а реальные испытания беспилотных технологий компании Nissan Motor Corp.

Высокотехнологичная система автономного вождения, разработанная японским автогигантом, включает впечатляющий набор из 14 камер, 9 радаров и 6 лидарных датчиков, интегрированных в конструкцию автомобиля. Столь масштабное техническое оснащение отражает стремление Японии преодолеть отставание от лидеров отрасли — американской Waymo (дочерняя компания Google) и китайских разработчиков.

Исторически сложилось, что "Страна восходящего солнца", будучи родиной крупнейших автопроизводителей мира, не успевала за мировыми тенденциями в сфере беспилотных транспортных систем. Однако ситуация начинает стремительно меняться. Уже в текущем году Waymo планирует выход на японский рынок через партнерство с ведущей таксомоторной компанией Nihon Kotsu. Впрочем, первоначальный этап все еще предполагает присутствие водителя в электромобилях Jaguar I-PACE, которые будут курсировать по улицам Токио.

В ходе демонстрации возможностей беспилотной системы Nissan специалисты компании провели тестовый заезд в условиях реального городского движения. Автомобиль безукоризненно соблюдал установленный скоростной лимит в 40 км/ч, а пункт назначения определялся при помощи специального мобильного приложения.

На этой фотографии, опубликованной Nissan Motor Corp., показаны датчики, установленные на крыше автомобиля, которые работают на основе технологии автономного вождения японского автопроизводителя с компьютерными функциями, радарами и камерами, пока автомобиль движется по улице в Иокогаме, недалеко от Токио, в феврале 2025 года. Источник: Nissan Motor Corp. через AP

Такеши Кимура, ведущий инженер Лаборатории мобильности и искусственного интеллекта Nissan, подчеркивает уникальные преимущества автопроизводителей в разработке беспилотных технологий. «Интеграция датчиков с динамическими характеристиками автомобиля, разработка систем контроля для обеспечения безопасности и надежности — все это требует глубокого понимания автомобильной инженерии в целом», — пояснил он журналистам во время презентации технологии.

На данном этапе беспилотная система Nissan, тестируемая на минивэне Serena, классифицируется как технология Уровня 2. Это означает, что за беспилотником все еще наблюдает оператор, находящийся в диспетчерском центре в штаб-квартире компании, готовый вмешаться при необходимости. Дополнительную страховку обеспечивает инженер, сидящий на переднем пассажирском сиденье во время тестовых поездок. При нормальной работе системы ни оператор, ни пассажир не вмешиваются в управление.

В перспективах расширение парка беспилотных автомобилей до 20 единиц в районе Йокогамы в течение ближайших двух лет. Компания нацелена на достижение полноценного Уровня 4 автономности к 2029-2030 годам, что подразумевает полное отсутствие человеческого вмешательства даже в качестве резервной меры.

Развитие беспилотных технологий в Японии имеет не только технологическое, но и социальное значение. В условиях устойчивой тенденции к сокращению населения и дефициту профессиональных водителей автономные транспортные средства могут стать важной частью транспортной инфраструктуры страны.

Помимо Nissan, в сфере беспилотных технологий активно работают и другие японские компании. Среди них стартап Tier IV, продвигающий концепцию открытого сотрудничества в разработке систем автономного вождения. Законодательная база постепенно адаптируется к новым технологиям: в сельской местности префектуры Фукуи уже разрешено использование транспортных средств Уровня 4, хотя внешне они больше напоминают гольф-кары. В районе токийского аэропорта Ханеда курсирует автобус с автономным управлением, однако его скорость ограничена 12 км/ч. В этом контексте беспилотник Nissan выделяется как полноценный автомобиль, способный функционировать на различных скоростных режимах.

Toyota Motor Corp. также не остается в стороне от инновационных процессов, создавая полноценный «умный город» вблизи горы Фудзи. Этот экспериментальный населенный пункт специально проектируется для тестирования передовых технологий, включая системы беспилотного вождения.

Несмотря на технический прогресс, внедрение автономных транспортных средств происходит осторожно. Профессор Токийского университета Такео Игараши, эксперт в области компьютерных и информационных технологий, отмечает психологический барьер: общество гораздо болезненнее воспринимает аварии с участием беспилотных автомобилей, чем обычные дорожно-транспортные происшествия.

«В случае с традиционным вождением всегда ясно, кто несет ответственность — водитель. Когда же за рулем никого нет, вопрос ответственности становится размытым», — объясняет Игараши. Он также указывает на культурную особенность японского потребителя, ожидающего безупречного качества любых услуг: «В Японии даже минимальная ошибка в сфере обслуживания считается неприемлемой, а беспилотные технологии воспринимаются именно как сервис от компании».

Такеши Кимура, инженер Nissan, курирующий технологию беспилотного вождения японского автопроизводителя, демонстрирует автомобиль, оснащенный этой технологией, журналистам в штаб-квартире Nissan в Иокогаме, недалеко от Токио, 6 марта 2025 года. Автор: AP Photo/Юрий Кагеяма Важно отметить, что представители Nissan уверены в безопасности своей технологии, аргументируя это превосходством машины над человеком в способности одновременно контролировать обстановку по всем направлениям благодаря разветвленной сети датчиков. Показательный случай произошел во время недавней демонстрации: когда возник сбой системы, автомобиль не создал аварийной ситуации, а просто остановился.

Профессор электротехники и компьютерной инженерии Университета Карнеги-Меллона Фил Купман подчеркивает, что индустрия автономных транспортных средств находится лишь в начальной стадии развития. Главным вызовом остаются так называемые «граничные случаи» — редкие, но потенциально опасные ситуации, которым искусственный интеллект еще не обучен. Для выявления и отработки таких сценариев необходима длительная эксплуатация значительного количества беспилотных автомобилей.

«Внедрение автономных транспортных систем потребует индивидуального инженерного подхода к каждому городу и создания специализированных центров удаленной поддержки. Этот процесс займет многие годы и будет продвигаться постепенно, город за городом», — прогнозирует Купман, добавляя, что в этой области не существует универсальных решений или «волшебной кнопки».