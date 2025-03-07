Американский лунный модуль «Афина», отправленный для изучения поверхности спутника Земли, по предварительным данным, неудачно приземлился и, вероятно, тоже оказался на боку.

Вторая лунная миссия компании Intuitive Machines, к сожалению, тоже завершилась нештатной посадкой. В ходе снижения аппарата "Athena" (Афина) возникли проблемы, и, как мягко выразился представитель компании, "для определения точного местоположения аппарата потребуются дополнительные данные".

В четверг, в центре управления полетами Intuitive Machines, расположенном в Техасе, царило напряжение. Инженеры, собравшиеся в небольшом зале, с тревогой наблюдали за заключительным этапом посадки "Афины" на Луну. Это была уже вторая попытка компании покорить лунную поверхность. Первая миссия, годом ранее, с аппаратом "Одиссей", окончилась неудачей из-за сбоя лазерного дальномера, что привело к жесткой посадке и опрокидыванию модуля.

Учитывая прошлый опыт, команда Intuitive Machines уделила особое внимание проверке лазерных высотомеров "Афины". На этапе снижения, примерно за 30 километров до Луны, была проведена повторная диагностика. К сожалению, появились признаки помех в работе лазера, отражавшегося от лунной поверхности. Тем не менее, инженеры надеялись, что по мере приближения к Луне ситуация улучшится и качество сигнала возрастет.

Как позднее сообщил журналистам технический директор Intuitive Machines, Тим Крейн, расчет строился на улучшении соотношения сигнал/шум при дальнейшем снижении. Однако эти ожидания не оправдались. Помехи не исчезли, и "Афина", по сути, совершала посадку практически "вслепую". Система двигателей, разработанная компанией и работающая на экологически чистом топливе – жидком кислороде и метане, сработала безупречно. Но в критические моменты посадки аппарат потерял ориентацию относительно лунной поверхности.

На пресс-конференции, последовавшей за посадкой, руководство компании, включая генерального директора Стива Альтемуса, воздержалось от однозначных выводов о произошедшем. После касания Луны связь с "Афиной" была установлена, подтверждалась работа солнечных батарей и выработка энергии. Однако точное местоположение и положение аппарата на поверхности оставались неизвестными спустя несколько часов после посадки.

Предварительный анализ данных с инерциального измерительного модуля указывал на то, что "Афина", вероятно, лежит на боку, повторяя судьбу "Одиссея", который также перевернулся после неудачного прилунения. "Нам необходимо получить изображение с камеры, собрать больше телеметрической информации, прежде чем мы сможем уверенно говорить об ориентации аппарата", - заявил Альтемус.

На борту "Афины" находилось научное оборудование НАСА и других организаций. Изначально миссия была рассчитана на две недели активной работы, пока позволяло солнечное освещение. Однако из-за текущего положения аппарата энергоснабжение ограничено, что может повлиять на продолжительность и объем запланированных исследований.

Из позитивных моментов можно отметить, что "Афина", по всей видимости, прилунилась вблизи намеченного района – горы Монс Мутон, расположенной в южной полярной области Луны. Этот район, представляющий собой плоскую возвышенность примерно в 160 километрах от южного полюса, является самой южной точкой Луны, достигнутой посадочными аппаратами.

Ключевым вопросом остается возможность реализации основной научной цели миссии – эксперимента PRIME-1, который предусматривает бурение лунного грунта для поиска и анализа водяного льда. Представители НАСА, отвечая на вопросы о судьбе бурового оборудования, не дали определенного ответа, оставив интригу относительно дальнейших действий.

Никола Фокс, руководитель научного направления НАСА, выразила поддержку Intuitive Machines, подчеркнув, что, несмотря на сложности, в настоящее время на Луне успешно функционируют два американских аппарата: "Афина" и "Синий призрак" (Blue Ghost) компании Firefly Aerospace, совершивший посадку несколькими днями ранее. "Мы – космическое братство, где успехи одного – это успех для всех, а неудачи – это общая боль", – заметила Фокс.

НАСА заслуживает признания за поддержку венчурных космических проектов, таких как миссии Intuitive Machines и Firefly. До настоящего времени лишь государственным космическим программам США, СССР, Китая и Индии удавалось осуществить мягкую посадку на Луну. Однако повторная неудача Intuitive Machines, связанная с проблемами в работе высотомера – ключевого прибора для посадки, не может не разочаровывать.

Освоение космоса – задача колоссальной сложности. Для публичной компании, зависящей от мнения инвесторов и колебаний рынка, такие неудачи особенно болезненны. В день посадки "Афины" акции Intuitive Machines начали торги на уровне 13,65 доллара, а к закрытию торгов упали до 11,26 доллара. На послеторговых сессиях падение продолжилось, достигнув отметки в 8 долларов.