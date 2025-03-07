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Fantoci
Вторая попытка Intuitive Machines совершить посадку на Луну также закончилась неудачей
Американский лунный модуль «Афина», отправленный для изучения поверхности спутника Земли, по предварительным данным, неудачно приземлился и, вероятно, тоже оказался на боку.

Вторая лунная миссия компании Intuitive Machines, к сожалению, тоже завершилась нештатной посадкой. В ходе снижения аппарата "Athena" (Афина) возникли проблемы, и, как мягко выразился представитель компании, "для определения точного местоположения аппарата потребуются дополнительные данные".

В четверг, в центре управления полетами Intuitive Machines, расположенном в Техасе, царило напряжение. Инженеры, собравшиеся в небольшом зале, с тревогой наблюдали за заключительным этапом посадки "Афины" на Луну. Это была уже вторая попытка компании покорить лунную поверхность. Первая миссия, годом ранее, с аппаратом "Одиссей", окончилась неудачей из-за сбоя лазерного дальномера, что привело к жесткой посадке и опрокидыванию модуля.

Учитывая прошлый опыт, команда Intuitive Machines уделила особое внимание проверке лазерных высотомеров "Афины". На этапе снижения, примерно за 30 километров до Луны, была проведена повторная диагностика. К сожалению, появились признаки помех в работе лазера, отражавшегося от лунной поверхности. Тем не менее, инженеры надеялись, что по мере приближения к Луне ситуация улучшится и качество сигнала возрастет.

Как позднее сообщил журналистам технический директор Intuitive Machines, Тим Крейн, расчет строился на улучшении соотношения сигнал/шум при дальнейшем снижении. Однако эти ожидания не оправдались. Помехи не исчезли, и "Афина", по сути, совершала посадку практически "вслепую". Система двигателей, разработанная компанией и работающая на экологически чистом топливе – жидком кислороде и метане, сработала безупречно. Но в критические моменты посадки аппарат потерял ориентацию относительно лунной поверхности.

На пресс-конференции, последовавшей за посадкой, руководство компании, включая генерального директора Стива Альтемуса, воздержалось от однозначных выводов о произошедшем. После касания Луны связь с "Афиной" была установлена, подтверждалась работа солнечных батарей и выработка энергии. Однако точное местоположение и положение аппарата на поверхности оставались неизвестными спустя несколько часов после посадки.

Предварительный анализ данных с инерциального измерительного модуля указывал на то, что "Афина", вероятно, лежит на боку, повторяя судьбу "Одиссея", который также перевернулся после неудачного прилунения. "Нам необходимо получить изображение с камеры, собрать больше телеметрической информации, прежде чем мы сможем уверенно говорить об ориентации аппарата", - заявил Альтемус.

На борту "Афины" находилось научное оборудование НАСА и других организаций. Изначально миссия была рассчитана на две недели активной работы, пока позволяло солнечное освещение. Однако из-за текущего положения аппарата энергоснабжение ограничено, что может повлиять на продолжительность и объем запланированных исследований.

Из позитивных моментов можно отметить, что "Афина", по всей видимости, прилунилась вблизи намеченного района – горы Монс Мутон, расположенной в южной полярной области Луны. Этот район, представляющий собой плоскую возвышенность примерно в 160 километрах от южного полюса, является самой южной точкой Луны, достигнутой посадочными аппаратами.

Ключевым вопросом остается возможность реализации основной научной цели миссии – эксперимента PRIME-1, который предусматривает бурение лунного грунта для поиска и анализа водяного льда. Представители НАСА, отвечая на вопросы о судьбе бурового оборудования, не дали определенного ответа, оставив интригу относительно дальнейших действий.

Никола Фокс, руководитель научного направления НАСА, выразила поддержку Intuitive Machines, подчеркнув, что, несмотря на сложности, в настоящее время на Луне успешно функционируют два американских аппарата: "Афина" и "Синий призрак" (Blue Ghost) компании Firefly Aerospace, совершивший посадку несколькими днями ранее. "Мы – космическое братство, где успехи одного – это успех для всех, а неудачи – это общая боль", – заметила Фокс.

НАСА заслуживает признания за поддержку венчурных космических проектов, таких как миссии Intuitive Machines и Firefly. До настоящего времени лишь государственным космическим программам США, СССР, Китая и Индии удавалось осуществить мягкую посадку на Луну. Однако повторная неудача Intuitive Machines, связанная с проблемами в работе высотомера – ключевого прибора для посадки, не может не разочаровывать.

Освоение космоса – задача колоссальной сложности. Для публичной компании, зависящей от мнения инвесторов и колебаний рынка, такие неудачи особенно болезненны. В день посадки "Афины" акции Intuitive Machines начали торги на уровне 13,65 доллара, а к закрытию торгов упали до 11,26 доллара. На послеторговых сессиях падение продолжилось, достигнув отметки в 8 долларов.

#nasa #наса #луна #intuitive machines #athena
Источник: arstechnica.com
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